El sensacional try de SIC que gestó y definió Santiago Pavlovsky en la victoria sobre Newman por el Top 12 de la URBA

Imparable y demoledor. Así es el incipiente arranque del San Isidro club en el presente Top 12. Con una receta simple, cargada de practicidad y una buena dosis de contundencia, derrotó a Newman por 35 a 12 y es, por ahora, el único líder del máximo torneo de la URBA. Si bien solo van dos fechas, por nombres, por juego, por las formas de sus triunfos y la calidad de sus vencidos, parece decidido a revalidar su condición de campeón reinante.

Como lo demostró en el debut ante el voluntarioso Atlético del Rosario, este sábado frente a Newman el conjunto de Boulogne volvió a dejar en claro que es una máquina casi perfecta, que gana y juega bien. Pero, sobre todo, fue una muestra acabada de funcionalismo, de sorprendente y grato accionar de equipo. Contundente en su hilación de ataque, sólido en las coberturas defensivas. “Estuvimos muy finos en la defensa, fuimos disciplinados e intensos sin que ellos pudieran marcar. Logramos un triunfazo”, analizó el tres cuarto zanjero Andrea Panzarini.

El sábado lluvioso hizo difícil de controlar la pelota en la cancha de SIC; sin embargo, el conjunto zanjero se las arregló para golpear pesadamente a Newman. Santiago Filipuzzi

Newman fue inestable en su rendimiento, como desde hacía mucho no le pasaba, y estuvo lejos de repetir lo hecho siete días atrás ante CUBA. Tuvo mucho volumen de juego, pero el vértigo que propusieron sus potentes backs lo llevó a cometer algunos errores de manejos y a tomar algunas decisiones equivocadas en la zona caliente, que terminó pagando con puntos en su contra. De nada sirvieron la guapeza de su pack y los dos tries de Agustín Gosio y Santiago Marolda. A diferencia de la primera jornada en Villa de Mayo, produjo mucho y capitalizó poco.

“Hicimos un muy buen primer tiempo, pero nos costó caro el try que nos hicieron sobre el final. Eso nos desenfocó en el segundo tiempo, perdimos las batallas en los forwards, las formaciones fijas y a partir de ahí el SIC se hizo fuerte. Nosotros comenzamos a perder muchísimas pelotas y cometimos varias indisciplinas que derivaron en puntos”, analizó, post derrota, Agustín Gosio, quien prefirió no excusarse en el factor climatológico y ser autocrítico.

El espectacular try que inició y culminó Santiago Pavlovsky

El parcial 17 a 5 del primer tiempo a favor de SIC estuvo muy acorde con el desarrollo de esos 40 minutos. Los locales lograron imponer la voluntad de ir para adelante con mucho orden, prevaleciendo en las formaciones móviles y sacándole máximo réditos a los errores de manejo del visitante. Solo cuatro minutos le bastó para efectivizar un try de maul de Chiappe y marcar la tendencia del partido. Porque Newman, a pesar de tener la posesión en el campo, le costó mucho perforar la férrea defensa local y no estuvo fino en los metros finales. De hecho, cuando había logrado descontar por intermedio de Agustín Gosio y estaba decidido a dar vuelta el resultado, Santiago Pavlovsky, se encargó de darle el golpe de gracia con un try magnífico de ingoal a ingoal.

“Fue un try de toda la cancha, de todo el equipo. Cuando recibí la pelota dudé entre patear para ganar metros o comenzar a correr. Fue arriesgado, pero por suerte me pude filtrar, ganar varios metros y anotar, después que Jacinto (Campbell) me diera un pase bárbaro sin mirar a la salida de un runk corto”, contó Pavlovsky, una vez finalizado el partido sin poder creer la extraordinaria y fundamente anotación que había marcado. Sin dudas, ese try marcó un punto de inflexión en el partido.

Santiago Pavlovsky no solamente acertó con las patadas a los palos y la jugada del try de in-goal a in-goal que inició y coronó, sino que también contribuyó en defensa. Santiago Filipuzzi

En la segunda etapa, el Zanjero ajustó algunos detalles y salió decidido a quedarse con el triunfo. Los forwards, encabezados por Andreas Panzarini, imparable en sus arranques, y Nicanor Acosta, de gran participación en el suelto –varias veces apareció por las puntas e interceptó pelotas claves–, marcaron el ritmo del equipo. Como reflejo de esa presión SIC metió un parcial 18-0 y, prácticamente, sentenció la historia 10 minutos antes del final. El try de Marolda para Newman, a los 39 minutos, solo sirvió para decorar el resultado 35 a 12 a favor del local.

Que el San Isidro Club haya arrancado el Top 12 como lo arrancó, no sorprende. Es el campeón reinante y uno de los grandes candidatos al título. Más allá de los cambios de nombres y las bajas habituales que padece desde hace algunos años en la primera mitad del año, nada resiente su idea ni sus ambiciones protagónicas. La fórmula es tan simple como conocida: el permanente recambio de calidad.

Andrea Panzarini consiguió un try y fue un motor para el grupo de delanteros de San Isidro Club. Santiago Filipuzzi

“No es casualidad que el año pasado hayamos salido campeones en primera, intermedia y Pre A. Eso demuestra que tenemos jugadores de calidad para suplantar las bajas”, comentó Pavlovsky, la gran figura con 20 puntos, producto de tres conversiones, tres penales y un try. Y razón no le falta. Por derecho propio, el SIC otra vez es un serio candidato.

Compacto del triunfo del campeón sobre el Cardenal

Síntesis de Newman 12 vs. SIC 35

Newman: Francisco Pasman; Leandro Leiva, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Agustín Gosio; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Félix Branca; Joaquín De la Vega, Miguel Urtubey y Mateo Montoya A ; Alejandro Urtubey (capitán) y Tomás Ureta; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince.

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres y Javier Urtubey.

Cambios: ST, 7 minutos, Rodrigo Díaz de Vivar por M. Urtubey y Luciano Borio por Bosch; 28, James Wright por Brandi y Santiago Marolda por Gosio, y 37, Isidro Bosch por Prince.

SIC: Jacinto Campbell; Franco Moneta, Carlos Pirán (capitán), Santos Rubio y Nicanor Acosta; Santiago Pavlovsky y Felipe Sascaro; Tomás Meyrelles, Franco Delger y Andrea Panzarini; Tomás Borghi y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Lucas Rocha y Marco Piccinini.

Entrenadores: Eduardo Victorica, Patricio Nealon y Gonzalo Longo.

Cambios: ST, 8 minutos, Alejandro Daireaux por Meyrelles; 24, Juan Pedro Olcese por Chiappe; 29, Ramón Martínez Tomietto por Sascaro, y 31, Pedro Georgalos por Borghi.

Primer tiempo: 4 minutos, gol de Pavlovsky por try de Chiappe (S); 13, try de Gosio (N); 28, penal de Pavlovsky (S), y 34, gol de Pavlovsky por try propio (S). Resultado parcial: Newman 5 vs. SIC 17.

Segundo tiempo: 7 minutos, penal de Pavlovsky (S); 13, penal de Pavlovsky (S); 25, try de Daireaux (S); 28, gol Pavlovsky por try de Panzarini (S), y 39, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marolda (N). Amonestados: 11, Montoya (N). Resultado parcial: Newman 7 vs. SIC 18.

Árbitro: Damián Schneider

Damián Schneider Cancha: San Isidro Club (local, Newman).