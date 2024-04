Top 12: SIC volvió a golear y no tuvo piedad con Newman, e Hindú le ganó a Regatas Bella Vista un partidazo

Escuchar

La fecha 2 del Top 2 de la URBA tuvo como gran resultado la goleada del campeón, San Isidro Club, a Newman por 35 a 12 y dejó como destacado el partidazo que protagonizaron Hindú y Regatas Bella Vista: el recién exigió hasta el final, pero el Elefante impuso su jerarquía y sobre el cierre dio vuelta el marcador: 21-19. Los otros tanteadores de la tarde fueron Belgrano 14 vs. CASI 12, Atlético del Rosario 18 vs. Champagnat 18, San Luis 17 vs. Alumni 18 y Buenos Aires 34 vs. CUBA 15.

Las victorias de Alumni y de Hindú tuvieron en común que fueron conseguidas en los últimos instantes de los partidos, cuando parecía que sus rivales se quedaban con los triunfos. Los aciertos de Joaquín Díaz Luzzi y Santiago Fernández a los palos les dieron a sus equipos las victorias. También Rosario vs. Champagnat tuvo un golpe de escena en el desenlace: vencía el visitante en Plaza Jewell, remontó el anfitrión con varias anotaciones consecutivas y a los 38 minutos de la segunda mitad consiguió el empate el club recientemente ascendido.

La lluvia del sábado hizo difícil controlar la pelota en Newman vs. SIC, que tuvo lugar en Boulogne a pesar de que el Cardenal era local en la programación. Santiago Filipuzzi

SIC continúa a paso firme, esta vez jugando como visitante en los papeles en su propia cancha. Le ganó a uno de los favoritos, Newman. Hizo valer su fórmula: defensa férrea y un ataque contundente para vencer a un equipo que suele tener un gran desempeño en la etapa regular pero al que le falta coronarlo en los playoffs. La figura fue Santiago Pavlovsky, el apertura de la Zanja, que no solamente aportó tantos con sus patadas, sino que además hizo el try más bonito en la lluviosa tarde de Boulogne.

Compacto de Newman 12 vs. SIC 35

Con todo mérito, porque el tiempo conspiró contra el buen juego de manos y el partido se tornó impreciso. El número 10 tomó la pelota a la salida de un scrum en su propio in-goal, se animó a romper la línea de Newman, corrió casi 60 metros y cuando estaba a punto de ser interceptado pasó el balón a un compañero. En el mano a mano con la defensa, la pelota volvió a Pavlovsky, que coronó un try de toda la cancha. La victoria fue merecida para SIC, que hace valer su chapa de campeón.

El gran try de costa a costa de SIC contra Newman

¡Que pedazo de try del SIC! 🐸



Santiago Pavlovsky salió jugando desde su ingoal y él mismo apoyó la conquista ante Newman. 🏉✨



⭐ Mirá todo el #URBATop12, en @starplusla. #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/C7QWhiFh9z — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 13, 2024

Hindú, por su parte, venció a Regatas Bella Vista gracias a un penal de Santiago Fernández en la última jugada. Dos minutos antes había pasado al frente el rival, pero Regatas despejó mal y eso selló su suerte. Muchísimo viento y la pertinaz lluvia complicaron a los dos equipos, como en el resto de los partidos de la segunda jornada de URBA. En ese contexto, Regatas fue dominador, pero le costó marcar. Llegó a la línea de cinco yardas y no logró facturar. El largo dominador del certamen de la primera A de 2023 había perdido contra Belgrano y, aunque ahora volvió a caer, tiene abierto el crédito, porque lo hizo frente a uno de los pesos pesados del torneo, fuera de su casa, por una diferencia exigua y sobre el final. Dejó una gran imagen y casi dio el batacazo.

Compacto de Hindú 21 vs. Regatas Bella Vista 19

Los resultados de la 2ª fecha

San Luis 17 (B) vs. Alumni 18

vs. Alumni Hindú 21 vs. Regatas Bella Vista 19 (B)

vs. Regatas Bella Vista Belgrano 14 vs. CASI 12 (B)

vs. CASI Buenos Aires 34 (B) vs. CUBA 15

vs. CUBA Newman 12 vs. SIC 35

vs. SIC Atlético del Rosario 18 vs. Champagnat 18

La tabla de posiciones

SIC , con 9 puntos

, con Alumni , con 8

, con Belgrano , con 8

, con Buenos Aires , con 6

, con San Luis , con 5

, con CASI , con 5

, con Hindú , con 5

, con Newman , con 4

, con Champagnat , con 3

, con Rosario , con 2

, con CUBA , con 1

, con Regatas Bella Vista, con 1

La próxima jornada (sábado 20/4)

SIC vs. Buenos Aires

CASI vs. Hindú

Champagnat vs. Newman

Regatas vs. San Luis

CUBA vs. Belgrano

Alumni vs. Rosario

Los resultados de la fecha 4 de la primera A

La Plata 31 vs. San Patricio 12

vs. San Patricio Los Tilos 30 vs. Francesa 28

vs. Francesa Los Matreros 12 vs. Curupaytí 18

vs. Curupaytí San Cirano 18 vs. Pucará 11

vs. Pucará San Martín 19 vs. San Albano 7

vs. San Albano Olivos 24 vs. Pueyrredón 7

vs. Pueyrredón Hurling 10 vs. Lomas 0

Los tanteadores de la 4ª jornada de la primera B

San Fernando 9 vs. GEBA 6

vs. GEBA Delta 24 vs. Universitario de La Plata 23

vs. Universitario de La Plata Manuel Belgrano 35 vs. Italiano 24

vs. Italiano San Carlos 7 vs. Centro Universitario de Quilmes 35

vs. Centro Universitario de Quilmes Liceo Militar 12 vs. Mariano Moreno 15

vs. Mariano Moreno Don Bosco 33 vs Liceo Naval 15

vs Liceo Naval San Andrés 24 vs. Banco Nación 12

Con información de Nicolás Casanova y Andrés Vázquez

