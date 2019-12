Luciano González ataca sobre la posición de Josua Vakurunabili Fuente: AFP

Se dijo mil veces, se repite una más: la naturaleza del seven es cambiante. La actuación de los Pumas 7s tras la primera rueda de acción en la temporada lo ratifica. Luego de perder ante Francia en el debut, el seleccionado argentino de juego reducido derrotó a Fiji, el campeón de la campaña anterior, y accedió a los cuartos de final.

El Seven de Dubai es la primera de 10 etapas del Circuito Mundial 2019/2020. El jueves, el equipo conducido por Santiago Gómez Cora cayó 12-10 en su presentación en el Grupo A ante Francia, un partido que dominó pero que cometió dos errores que le costaron dos tries y le faltó contundencia en los últimos metros. Esa derrota complicó la clasificación a cuartos de final, reservada para los dos primeros de cada zona.

Marcos Moroni recibe el doble tackle de los fijianos Fuente: AFP

Estaba obligado a vencer a Fiji, el campeón de la temporada anterior, y lo hizo en un partidazo. Mucho más eficiente, se fue al descanso en ventaja 12-7 gracias a los tries de Rodrigo Etchart y Franco Sábato. En la segunda mitad, los isleños lo dieron vuelta gracias a su potencia y se adelantaron 21-12. Pero los argentinos no se rindieron. El capitán Santiago Álvarez descontó a un minuto y medio del final (21-19) y, con un jugador más por la amonestación a Vilimoni Botitu, él mismo armó la jugada, amagando a ir para un lado y jugando por el ciego para que Marcos Moroni apoyara el try de la victoria, ya con tiempo cumplido. El jugador de CUBA regresaba al seleccionado luego de una rotura de ligamentos de la rodilla sufrida en febrero.

Se trató del primer triunfo ante Fiji desde el Seven de Vancouver 2017 (victoria 26-24), y tan sólo el segundo en los últimos siete años. Fiji no se quedaba al margen de la lucha por el título desde el Seven de Londres 2017, eliminado por Canadá.

En este partido, Pumas 7s formó así: Santiago Álvarez Fourcade (c), Germán Schulz y Matías Osadczuk; Lautaro Bazán Vélez, Santiago Mare, Rodrigo Etchart y Franco Sábato; ingresaron: Gastón Revol, Luciano González y Marcos Moroni.

Al piso: Marcos Moroni no puede superar la marca de Fiji Fuente: AFP

Para la clasificación, todavía había que esperar. Los argentinos cumplieron con vencer a Japón por una buena diferencia (33-7) y observaron desde el costado como Fiji derrotaba a Francia 24-14. Ese resultado igualó a los tres equipos en la cima y definió la diferencia de puntos: Francia quedó primero (+28), la Argentina segunda (+27) y Fiji tercero (+14). En cuartos de final, Pumas 7s se enfrentará a Sudáfrica, el sábado a las 4.58 de la madrugada argentina.

En el resto de las zonas no hubo sorpresas y así Francia vs. Inglaterra, Nueva Zelanda vs. Estados Unidos y Australia vs. Samoa completan los cuartos de final.

Germán Schulz, tackleado, le pasará la pelota a Gastón Revol Fuente: AFP