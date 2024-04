World Seven Series, con los Pumas 7′s hoy: horarios, tv y cómo ver online la fecha de Hong Kong

Escuchar

Este fin de semana, en Hong Kong, se lleva adelante una nueva fecha del Circuito Mundial de Seven de la World Rugby 2023-2024 con los Pumas, que ganaron tres de las cinco fechas que se disputaron hasta el momento. Este viernes, el seleccionado albiceleste perdió los dos primeros partidos: 14 a 10 vs. Estados Unidos -rival con el que no perdía desde 2019- y 22 a 0 vs. Nueva Zelanda, y volverá a aparecer en escena en la madrugada argentina de este sábado cuando, a partir de la 1.11, se enfrente a Gran Bretaña.

El conjunto argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, lidera con comodidad la tabla de posiciones con 90 puntos luego de tres consagraciones (Ciudad del Cabo, Perth y Vancouver). Su único escolta es Irlanda, con 70, pero sin ningún título. El podio lo completa Fiji, también sin victorias, con 64; mientras que Francia aparece 4° con 56 luego de festejar en la última fecha disputada en Los Ángeles, en la que contaron con la presencia de Antoine Dupont, emblema del XV galo, quien se prepara para disputar los Juegos Olímpicos París 2024 en formato de juego reducido.

Luciano González esquiva tackles en la derrota de los Pumas ante Estados Unidos en Hong Kong Mike Lee - Mike Lee - KLC fotos for World Rugby

El primer certamen de esta temporada fue en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y el campeón fue Sudáfrica tras vencer a la Argentina por 12 a 7. De allí en adelante, tres fechas consecutivas quedaron en manos de los Pumas 7s, que vencieron en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Perth (Australia) y Vancouver (Canadá). En Los Ángeles (Estados Unidos) festejó Francia.

Con un nuevo formato, el calendario del Circuito Mundial de rugby seven está conformado por siete torneos y una serie final en la cual se definirá el campeón de la temporada. La competencia se extiende por siete meses con la participación de 12 seleccionados: la Argentina, Sudáfrica, Fiji, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia, Samoa, Francia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y España.

Al final de la etapa regular, los ocho mejores se clasificarán a la Gran Final de Madrid, mientras que los otros cuatro equipos (del 9º al 12º puesto) se medirán con los cuatro mejores del World Rugby Sevens Challenger Series. Los cuatro mejores de ese repechaje, ingresarán al cuadro principal del SVNS del año siguiente.

Cómo ver online el Seven de Hong Kong

La sexta jornada del Circuito Mundial de Seven 2023-24 se disputa este fin de semana en Hong Kong, con la participación de los Pumas 7s. Todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming por intermedio de la plataforma Star+, que requiere de una suscripción activa para poder ser utilizada. Además, los duelos de la etapa inicial, cuartos de final y semifinal estarán disponibles en TV a través de Fox Sports, mientras que la final también se podrá seguir en ESPN 3.

Fox Sports.

ESPN 3.

Star+.

Mañana sigue la actividad en Hong Kong.



🔜 Último partido fase de grupos

🆚 Gran Bretaña

📅 Sábado 6 de abril

⏰ 1:11 h#SeVenComoNunca pic.twitter.com/xjwKC614lK — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 5, 2024

Calendario y actuación de los Pumas en el Circuito 2023-24

Seven de Dubai - 2°

Seven de Ciudad del Cabo - 1°

Seven de Perth (Australia) - 1°

Seven de Vancouver (Canadá) - 1°.

Seven de Los Ángeles (Estados Unidos) - 5°.

Seven de Hong Kong - 5 al 7 de abril de 2024.

Seven de Singapur - 3 al 5 de mayo de 2024.

Seven de Madrid (España) - 31 de mayo al 2 de junio de 2024.