Rugby. Pumas 7s: cómo quedaron las chances de pelear por el título después del torneo de Londres

Londres será uno de los campeonatos que los Pumas 7s descartarán. En una temporada atípica, con seleccionados que no participaron de los primeros torneos por las restricciones del Covid, World Rugby decidió que todos los equipos que participaron del ciento por ciento podrán descartar dos torneos. Por primera vez, los Pumas 7s no se clasificaron a los cuartos de final por el oro, tras caer en la fase de grupos ante Irlanda y Sudáfrica. El domingo, ya sabiendo que el Seven de Londres no les sumará puntos para la tabla general, sirvió para ratificar algo que se vio en todo el año: el equipo argentino está varios escalones por encima de los rivales que no suelen meterse entre los mejores ocho. Las cómodas victorias sobre Canadá (28-7), Escocia (26-12) y Estados Unidos (31-5) dejaron a los dirigidos por Santiago Gómez Cora en el noveno puesto.

Luego de un sábado irregular, el conjunto argentino mejoró en la recepción de salidas, afianzó la defensa y aprovechó la diferencia que marcan sus figuras en ataque. Marcos Moneta volvió a ser determinante con sus corridas y su desequilibrio individual. Luego de ser tryman en Vancouver y Toulouse, esta vez sumó seis conquistas y quedó por detrás del irlandés Terry Kennedy y del australiano Henry Paterson. Otro de los puntos altos volvió a ser Luciano González, uno de los más constantes en toda la temporada. Por su parte, Tobías Wade está cada vez más afianzado en el plantel por su polifuncionalidad: es inteligente para manejar los hilos del equipo, firme en el juego aéreo, efectivo con el pie y además es uno de los mejores tackleadores del equipo. A pesar de ser el último en debutar, se maneja con mucho aplomo y naturalidad.

Matías Osadczuk inicia un ataque de los Pumas 7s Walter A.Gasparini

El show de Paterson

El campeón en Twickenham terminó siendo Australia, tras una final emocionante frente a Nueva Zelanda en la que se impuso 19-14 gracias al hattrick de Henry Paterson, el último en tiempo extra . Con este título los Wallabies 7s se treparon a la segunda posición del ranking y se mantienen en la pelea por el título. Con 122, quedaron a dos de Sudáfrica, que vuelve a ser el líder luego de conseguir el quinto puesto. Argentina, por su parte, perdió la punta, quedó con 118 unidades y deberá tener una buena performance para soñar con alguna chance de superar a sus rivales. Con Sudáfrica descartando su floja producción en Toulouse la semana pasada, en la que terminó 11°, la brecha virtual es mayor.

El try que definió el partido

Paterson fue el verdadero héroe de la jornada , no solo porque consiguió los tres tries para los australianos (el último fue el de oro, el que en tiempo extra determinó el título para su equipo), sino porque cuando en tiempo regular estaban empatados en 14 salvó con un tackle excepcional lo que hubiera sido el triunfo de los hombres de negro.

Ahora el World Rugby Seven Series entra en una etapa de receso y los jugadores tendrán descanso por algunas semanas, antes de arrancar el último torneo de la temporada que será recién a fines de agosto. Los Ángeles marcará el final del camino de una temporada atípica y a la vez servirá de preparación para el plato fuerte del año: en Ciudad del Cabo se disputará el mundial de esta disciplina, el objetivo final de todos los seleccionados.