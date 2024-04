Gastón Revol sumó otro hito a su ilustre carrera con los Pumas 7s: alcanzó los 1000 puntos en el Circuito Mundial

Escuchar

Tomó aire. Infructuosamente intentó pensar sólo en la tarea que tenía por delante y no en todo el valor simbólico que cargaba. No logró despojarse de la carga emotiva, pero sí consiguió el objetivo. Con la conversión del último try en el Seven de Hong Kong, Gastón Revol quebró la barrera de los 1000 puntos en el Circuito Mundial y marcó un nuevo hito en su ya legendaria carrera con la camiseta de los Pumas 7s. El contexto no pudo haber sido más adecuado. El seleccionado argentino se sacudió el letargo que cargaba en el certamen y se despidió del certamen asiático con una victoria 42-0 ante Samoa, en el que finalmente jugó al nivel de que es capaz, en la última jornada de acción en un estadio emblemático para la competencia.

Cumplida la faena en el cierre mismo del partido, Revol terminó de quebrarse. Entre lágrimas, recibió el abrazo de sus compañeros y el reconocimiento de todo el estadio y de toda la comunidad del mundo del seven. “Estoy muy feliz, pero no me importan los 1000 puntos. Me importan, pero no es lo más importante en este momento. Estoy feliz de estar acá, estoy feliz de estar en este estadio”, dijo Revol, entrevistado por la televisión internacional. “Pasaron muchas cosas, muchos años. Es mi última vez acá, para mí y para todos. Estoy feliz por eso, más que por los 1000 puntos”.

La vincha en la frente, lejos de disimularlo, acentuaba los vestigios de la batalla. A los 37 años, Gastón Revol es el jugador más emblemático del seleccionado argentino de seven. Surgido de La Tablada, se sumó al equipo en 2009 y durante 15 años forjó una carrera ilustre, no sólo por su calidad e inteligencia para jugar al rugby, sino también por su humildad, su entrega constante y su ascendencia sobre los más jóvenes. Recientemente en Ciudad del Cabo, a fines de 2022, había llegado a los 100 certámenes en el Circuito Mundial, y ahora quebró otra marca. En la lista de goleadores argentinos sólo está detrás del actual entrenador Santiago Gómez Cora (1178).

La anotación de Revol coronó la mejor actuación de los Pumas 7s en Hong Kong. Después de dos días en los que estuvieron desconocidos, lejos del rendimiento que los había convertido en el mejor equipo del mundo en las cinco primeras etapas de la temporada, donde llegaron a tres títulos y un subcampeonato. Derrotas ante Estados Unidos y Nueva Zelanda en el primer día de acción, más una victoria exigua ante Gran Bretaña que no sirvió para clasificarse como mejor tercero, los relegó a jugar por el 9º puesto. Lograron el objetivo con una victoria contundente ante los samoanos, aunque más que ese resultado importa que se despojaron de la mala sensación de los primeros dos días de acción y se demostraron a sí mismos que pueden jugar como lo habían hecho entre el final de la temporada pasada y la mayor parte de ésta.

Con un Rodrigo Isgró en modo mejor jugador del mundo, premio que ostenta de la campaña anterior (apoyó tres tries), con la actitud para atacar la defensa con carreras verticales y pases en el contacto, con precisión en los pases y una defensa agresiva y asfixiante, los Pumas 7s volvieron a ser el equipo que es candidato a quedarse con el título al campeón de la temporada, que se definirá en el Seven de Madrid a principios de junio, y a los Juegos Olímpicos de París 2024, el gran objetivo de este ciclo.

Pese al declive en los últimos dos certámenes (venían de ser quintos en Los Ángeles), los Pumas 7s se mantienen en la cima de las posiciones de la temporada regular, con 94 unidades, seguidos por Irlanda (86) y Fiji (76), ya con el pasaje asegurado a Madrid y con una etapa por jugarse, dentro de un mes en Singapur. La forma en que se despidieron de Hong Kong les permite recuperar confianza de cara al segmento más trascendente de la temporada, y aun de los últimos cuatro años. Lo más preocupante, en definitiva, es la lesión de Marcos Moneta. En la primera acción del primer partido, el tryman argentino sufrió una torcedura del tobillo derecho que le provocó la fractura del peroné. Al regreso a la Argentina se realizará estudios en mayor profundidad para conocer el grado de la lesión.

El seleccionado argentino en la entrega de premios de Hong Kong: estuvo lejos de su rendimiento habitual y solo mejoró en la jornada final Zach Franzen - Zach Franzen

Se trató de un certamen especial, ya que marcó la despedida del Hong Kong Stadium, que será demolido para construir uno nuevo. El certamen creado en 1976 es el de mayor trascendencia en el mundo del seven. Es el más convocante y el más festivo en las tribunas. Durante los tres días de acción la cancha está colmada y los espectadores se convierten en protagonistas con el colorido y la pasión que aportan al espectáculo. En 1994, el estadio fue especialmente renovado para albergar este certamen y desde entonces se convirtió en un escenario icónico para la disciplina. Con capacidad para 40.000 espectadores, casi siempre abarrotados, especialmente en el día final de competencia, quedó chico, y desde 2025 habría un nuevo escenario: el Kai Tak Sports Park, que dispondrá de 50.000 asientos.

Sólo una vez los Pumas lograron quebrar la barrera de los cuartos de final allí: fue en 2004, cuando alcanzaron el partido definitorio, donde cayeron ante Inglaterra.

El campeón fue Nueva Zelanda, que en la final derrotó a Francia 10-7. Luego de un arranque muy flojo, el campeón de la temporada 2022/23 parece recuperar su forma en el momento indicado. Los Pumas otra vez se fueron con las manos vacías, pero al menos cerraron con una sonrisa. Y un recuerdo imborrable para el legendario Gastón Revol.