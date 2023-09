escuchar

BURDEOS, Francia.– Si a Samoa hay que juzgarlo por este partido, los Pumas pueden estar tranquilos. Tranquilos, pero no confiados. La actuación del próximo rival de los argentinos en su presentación en Francia 2023 estuvo por debajo de lo que había insinuado en la preparación. Más allá de que de ninguna manera los Pumas pueden salir a la cancha pensando que tienen ganado el partido, lo que se vio este sábado deja en evidencia que, más allá de sus progresos, el equipo isleño sigue estando un escalón, o dos, por debajo de la elite del rugby. Y aunque la derrota contra Inglaterra puso un signo de interrogación respecto al verdadero poderío de los argentinos, la actuación de los samoanos frente a Chile tiene que haberle dado tranquilidad al búnker de la UAR en La Baule-Escoublac.

Es cierto que Samoa ganó con amplitud. El score es elocuente. Un 43-10 refleja la superioridad de un equipo sobre el otro. Los números no mienten, pero sí disfrazan el desarrollo del partido. Por momentos los Cóndores pusieron en aprietos a su adversario y desnudaron algunas falencias que un conjunto acostumbrado a las grandes ligas, como el argentino, no debería tener problemas en explotar. Samoa fue inconsistente. Cometió múltiples errores de manejo, se obnubiló con la pelota en las manos, fue indisciplinado, careció de una estrategia clara y se impuso sólo por una ráfaga de tries al inicio del segundo tiempo, cuando aprovechó el desconcierto de los chilenos, que en su primer Mundial están pagando el precio de la inexperiencia.

Michael Cheika y compañía toman nota.

Samoa había insinuado convertirse en una amenaza en el grupo D con buenas actuaciones en el camino a Francia: una victoria sobre Japón (con un hombre de más la mayor parte del juego), un triunfo cómodo contra Tonga y una derrota ajustada ante Irlanda, al que tuvo a maltraer durante una mayoría del partido; eran los suplentes del Trébol, pero no deja de ser un parámetro.

Algo como para usufructuar para los argentinos: la baja efectividad de Samoa en los rucks. @chilerugby

Este sábado, Chile pegó primero. El apertura Rodrigo Fernández aprovechó una mala patada del medio-scrum al cajón para contraatacar y propició el primer try. El juego con el pie de los isleños, tanto del teñido y alegre Jonathan Taumateine como del experimentado apertura Christian Leali’ifano, fue deficiente. De todos modos, no hay que descuidarse: se trató de una de las fallas de los Pumas en el debut y los samoanos ponen al ex integrante de All Blacks Steven Luatua en la punta para ir a cargar. El 9 es escurridizo y parece divertirse jugando, pero es desordenado.

Samoa se mantuvo en partido durante el primer tiempo gracias al pie del ex jugador de Wallabies Leali’ifano, que acertó sus cinco intentos en la primera mitad; cuatro de ellos, penales. Samoa sumó cada vez que pudo. Luego falló los dos primeros intentos del segundo tiempo.

La mayor fortaleza que mostró Samoa en el moderno estadio de Girondins Bordeaux fue el maul, un aspecto que, en defensa, los Pumas no tienen del todo aceitado. Habrá que cuidarse de las infracciones innecesarias, algo que castigó a Chile (17 en total) y que le costó el partido al inicio de parte final.

Cuidado: aunque menos violentos que en los años noventas, los samoanos siguen jugando al borde del reglamento. @chilerugby

Sorprendió la poca eficacia del ruck samoano. Rara vez tuvo pelotas rápidas. La defensa chilena, que tackleó a mansalva, no tuvo problemas en reacomodarse. El ganador se equivocó en tirar la pelota afuera sin tener inercia, lo que facilitó la tarea del rival. Lateralizó demasiado. Es más: utilizó a sus terceras líneas como carrileros por las puntas, y hasta a los segundas líneas también, y quedó de manifiesto que no son especialistas en el juego abierto; la mayoría de las veces, sino todas, terminaron rifando la pelota en esas situaciones. Ni siquiera explotaron la potencia de sus centros, Danny Toala y UJ Seuteni. La clave es no errar el primer tackle. Si se controla a los samoanos, no tienen variantes. Pero si se lanzan a correr, son veloces y juegan bien el off-load.

Hay que tener cuidado con el número 12, Toala, que utiliza bien su pie zurdo a espaldas de la primera línea defensiva. Así gestó el primer try de Samoa en la última jugada del período inicial, cuando Chile todavía tenía la iniciativa. El fullback Duncan Paia’aua, quien rubricó esa conquista, fue el back más punzante en ataque.

El scrum fue dominante, pero Chile no puede ser tomado como parámetro. El line-out, en cambio, fue muy desprolijo. El cuadro oceánico no sólo perdió un par de lanzamientos, sino que además varios de los que capturó salieron sucios. A la hora de defender contra el lanzamiento ajeno, no obstante, Theo McFarland se vuelve una amenaza que hay que evitar.

Compacto del éxito samoano sobre los chilenos

Samoa es famoso por su agresividad al tacklear. Lo sufrieron los Pumas en dos mundiales consecutivos, los de 1995 y 1999, cuando se impusieron por rigor físico. Los cambios de reglas no favorecieron a los isleños. Aun sin la violencia que empleaban en los noventas, éstos siguen jugando al límite del reglamento. En este caso sufrieron dos amonestaciones por juego peligroso, de las cuales una, la de Seuteni por golpe arriba y sin pelota, estuvo al borde de ser expulsión.

Chile no capitalizó ninguna. Los Pumas, más allá de lo que ocurrió en Marsella, deben sacar provecho si ocurre algo así. Eso sí, los chilenos sufrieron dos bajas por lesiones, las del wing y pateador Santiago Videla (conmoción cerebral al tacklear) y el pilar Diego Escobar (torcedura de rodilla). Van muy de punta y se cierran rápidamente, lo cual deja opciones por las puntas.

Los Pumas no tienen margen para confiarse. Tampoco pueden tomar el partido de este sábado como parámetro de los samoanos. Ellos son conscientes de que deben mejorar y están confiados en que tienen armas como para imponerse. La actuación en Burdeos, no obstante, produce tranquilidad en el búnker argentino. Los mayores enemigos siguen siendo los Pumas mismos.

Síntesis de Samoa 43 vs. Chile 10

Samoa: Duncan Paia’aua; Danny Toala, Ulupano Junior Seuteni, Tumua Manu y Nigel Ah-Wong; Christian Leali’ifano y Jonathan Taumateine; Fritz Lee, Steven Luatua y Taleni Seu; Theo McFarland y Chris Vui; Michael Alaalatoa (c), James Lay y Seilala Lam.

Duncan Paia’aua; Danny Toala, Ulupano Junior Seuteni, Tumua Manu y Nigel Ah-Wong; Christian Leali’ifano y Jonathan Taumateine; Fritz Lee, Steven Luatua y Taleni Seu; Theo McFarland y Chris Vui; Michael Alaalatoa (c), James Lay y Seilala Lam. Cambios: ST, Sama Malolo por Lam; 12m, Jordan Lay por James Lay; 13, Paul Alo-Emile por Alaalatoa; 14, Ere Enari por Taumateine; 16, Lima Sopoaga por Manu; 18, Jordan Taufua por Luatua; 20, Sam Slade por Vui; 24, Ed Fidow por Toala.

Entrenador: Seilala Mapusua.

Chile: Iñaki Ayarza; Santiago Videla, Domingo Saavedra, Matias Garafuli y José Ignacio Larenas; Rodrigo Fernandez y Marcelo Torrealba; Clemente Saavedra, Raimundo Martínez y Martín Sigren (c); Santiago Pedrero y Pablo Huete; Matías Dittus, Tomas Dussaillant y Javier Carrasco.

Iñaki Ayarza; Santiago Videla, Domingo Saavedra, Matias Garafuli y José Ignacio Larenas; Rodrigo Fernandez y Marcelo Torrealba; Clemente Saavedra, Raimundo Martínez y Martín Sigren (c); Santiago Pedrero y Pablo Huete; Matías Dittus, Tomas Dussaillant y Javier Carrasco. Cambios: PT 21m, Pablo Casas por S. Videla. ST: Diego Escobar por Dussaillant, Salvador Lues por Carrasco, Alfonso Escobar por Martínez y Javier Eissmann por Huete; 14, Ignacio Silva por Pedrero; 22, Benjamín Videla por Torrealba; 24, Duissaillant por Escobar; Esteban Inostroza por Dittus; 34, Dittus por Saavedra.

Entrenador: Pablo Lemoine.

Primer tiempo: 3, 9,13 y 35 minutos, penales de Leali’ifano (S); 6, gol de S. Videla por try de Dittus (C); 29, penal de Garfulic (C); 41, gol de Leali’ifano por try de Paia’aua (S). Amonestado: 6m, Seuteni (S).

3, 9,13 y 35 minutos, penales de Leali’ifano (S); 6, gol de S. Videla por try de Dittus (C); 29, penal de Garfulic (C); 41, gol de Leali’ifano por try de Paia’aua (S). 6m, Seuteni (S). Segundo tiempo: 3m, try de Taumateine (S); 6, try de Lee (S); 13, gol de Leali’ifano por try de Malolo (S); 41, gol de Sopoaga por try de Malolo (S). Amonestados: 22m, Escobar (C); 23, Enari (S); 30, Inostroza (C).

3m, try de Taumateine (S); 6, try de Lee (S); 13, gol de Leali’ifano por try de Malolo (S); 41, gol de Sopoaga por try de Malolo (S). 22m, Escobar (C); 23, Enari (S); 30, Inostroza (C). Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Paul Williams (Nueva Zelanda). Estadio: Stade de Bordeaux.