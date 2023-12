escuchar

Los objetivos se renuevan. Los equipos inician nuevos desafíos y la meta es la misma: llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de París, en la última semana de julio de 2024. Este sábado, en Dubái, se pondrá en marcha el primero de los ocho torneos de la temporada y los Pumas 7s tienen una premisa clara: sostenerse entre los mejores equipos del mundo, luego de finalizar segundos en la temporada pasada. “Uno piensa que al haber logrado ciertos objetivos lleva a tener una calma para afrontar lo que viene, pero lo que haces es subir la vara. Eso hace que tengas más ansiedad y nervios y sea más complejo. Te analizan mucho más. Si bien es el año más lindo porque tenemos los Juegos Olímpicos como frutilla del postre, creemos que va a ser un año espectacular por todas las expectativas que hay sobre nosotros”, expresó en diálogo con LA NACION Santiago Gómez Cora, que arrancará su temporada número 11 al mando del seleccionado argentino de juego reducido.

Será una temporada especial, no sólo por contar con el máximo evento de la disciplina en el horizonte. El tradicional World Seven Series fue renombrado como SVNS y se reducirá de once a siete etapas, sumado a la gran final en Madrid. Dubai (2 y 3 de diciembre), Ciudad del Cabo (9 y 10 de diciembre), Perth (26 al 28 de enero), Vancouver (23 al 25 de febrero), Los Ángeles (2 y 3 de marzo), Hong Kong (5 al 7 de abril) y Singapur (3 al 5 de mayo) serán las sedes. La Serie Final se llevará a cabo en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid del 31 de mayo al 2 de junio de 2024 y tendrá dos definiciones: los mejores ocho seleccionados de la temporada pelearán por el título, mientras que los últimos cuatro se medirán ante los mejores cuatro del Seven Challenger, una especie de Segunda División, con el objetivo de mantener la categoría. Por primera vez todos los torneos serán con seleccionados masculinos y femeninos el mismo fin de semana.

La exigencia en cada etapa será mayor. Pasarán de ser 16 equipos por torneo a 12, con tres zonas integradas por cuatro cada una. Un formato como el de los Juegos Olímpicos, con la novedad de que no habrá empates en la fase de grupos; en caso de igualdad se definirán en tiempo extra y ganará el que primero anote tantos. Además, se introducirá el punto bonus defensivo para el que pierda por siete puntos o menos.

Si bien son menos etapas, la logística de los vuelos es un aspecto que le preocupa a Gómez Cora: “No se habla mucho de los viajes porque naturalizamos un montón de cosas, pero nosotros en seis semanas vamos a estar ocho días arriba de un avión. 35 horas… Estos chicos no entran, van de costado. Son un montón de cosas que son parte de estos torneos. Nos toca Hong Kong y Singapur, con cuatro semanas de diferencia. Ocho días arriba de un avión y 22 días de Jet lag en esos 40 días de competencia. Es un montón, lo vamos a vivir por primera vez y estamos viendo que decisión tomamos: si mandamos un equipo a Hong Kong y otro a Singapur o al revés porque después viene la gran final. Si te quedas allá es una gira de casi ocho semanas, es muy costoso. Pero también viajar en avión en Economy y estar dos o tres días deshidratados en el aire, mal comido y mal dormido es mucha ventaja. Este primer año haremos ese ida y vuelta y más adelante analizar que nos conviene”.

Estreno en Dubái

Los Pumas 7s debutarán en Dubái este sábado a las 3:28 ante España, luego se medirán frente a Australia a partir de las 7:36 y cerrarán el grupo a las 13:12 ante Irlanda, que contará con el regreso de Terry Kenedy, uno de los mejores jugadores del seven. Una zona que puede considerarse favorable debido a la complejidad que implica el actual formato, con los 12 mejores equipos del planeta.

Argentina no contará para las etapas de Dubai y Ciudad del Cabo con Rodrigo Isgró, elegido a fines de octubre como el mejor jugador del mundo. El mendocino, que participó del Mundial de Francia con los Pumas, se recupera de una molestia en la rodilla y lo guardarán para el torneo en Perth, en enero. Santiago Gómez Cora eligió a 14 jugadores para la gira, sin sorpresas, con la base que terminó escolta de Nueva Zelanda en la temporada 2022/23.

El foco de los Pumas 7s será construir torneo a torneo, consolidar el juego que vienen desarrollando y explotar en la gran cita. “Históricamente en años olímpicos los equipos aflojan un poco y prefieren llegar sanos a la competencia. Nosotros necesitamos llegar competitivos. Argentina no puede regular, necesita llegar al máximo”, explica Gómez Cora. “Necesitamos jugar la máxima cantidad de definiciones posibles. Por ahí sos superior al rival, pero si no pasaste por esa situación de estrés de un cuarto de final o una final, donde el pase pesa un poco más por ser una instancia en la que perdés y quedas afuera, seguro influye. En cambio, si estuviste muchas veces en ese lugar, lo conoces y estás más cómodo es mucho mejor”.

La premisa es seguir siendo competitivos y mantenerse en los primeros planos del circuito mundial. Ellos mismos dejaron la vara alta. Dubai es la primera prueba.

El Plantel de los Pumas 7s:

1. ÁLVAREZ FOURCADE, Santiago (capitán)

2. ELIZALDE, Tomás

3. FRAGA, Agustín

4. GONZÁLEZ, Luciano

5. GRAZIANO, Matteo

6. LAVAYÉN, Alejo

7. MARE, Santiago

8. MONETA, Marcos

9. OSADCZUK, Matías

10. PELLANDINI, Joaquín

11. REVOL, Gastón

12. SCHULZ, Germán

13. VERA FELD, Santiago

14. WADE, Tobías