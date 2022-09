Sudáfrica - Los Pumas en vivo, por el Rugby Championship: el minuto a minuto del partido que define el campeón

28m Sudáfrica aumenta con otro try

Siya Kolisi se desprendió de otro mall cerca del ingoal y Sudáfrica anota su segundo try en el partido. La nueva conversión de Steyn lleva el juego a 14-0 para los Springbooks.

26m Otra amarilla en los Pumas

Regresó Kremer al campo, pero poco duraron los Pumas otra vez con 15. Ahora, el que vio la tarjeta amarilla fue Juan Martín González, por otra inconducta.

18m Ahora sí, try de Sudáfrica

Empujaron tras el scrum los Springbooks a pasos del ingoal y no encontraron demasiada resistencia. Jasper Wiese apoyó el primer try del juego con cierta comodidad y Francois Steyn convirtió para el 7-0 de Sudáfrica.

15m Los Pumas juegan con uno menos

Los argentinos cometen muchos penales en los últimos minutos y esta vez, le cuesta una baja por 10 minutos. Vio la tarjeta amarilla Marcos Kremer y los Pumas se quedan con 14 en el campo, jugando muy cerca de su ingoal.

PT, 10m Anulado un try de Sudáfrica

Le cobraron un penal a Bello, muy cerca del ingoal, y Sudáfrica jugó la pelota desde el line rápido y bajo. De esa formación, el local generó un esforzado try, aunque luego de observarse la repetición de la jugada se anuló por la posición en la que tomó la pelota el anotador (Eben Etzebeth). Se juega cerca de los palos argentinos. Sigue 0-0.

12.08 ¡Kick off en Durban!

La salida es de Sudáfrica, que pone el partido en juego. Los Springbooks y los Pumas juegan en Durban, en el cierre del Rugby Championship.

12 Un poco de show y... a jugar

Tras el ingreso al campo de algunos actores recreando escenas y movimientos de la cultura local, los equipos salieron a la cancha, se formaron y se escucharon los himnos. La emoción, siempre presente.

EMOCIÓN TOTAL: así sonó el himno argentino en el Estadio Kings Park, antes del encuentro de #LosPumas contra Sudáfrica.



▶️ No te pierdas el #RugbyChampionship🏆en #StarPlusLA. pic.twitter.com/JIZa9ZUBVo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 24, 2022

11.40 Un gran recuerdo, sin cábala

El Kings Park de Durban es una cancha que les sienta bien a los argentinos. Allí mismo consiguieron su primera victoria oficial ante los Springboks, en 2015, camino al cuarto puesto en el Mundial de Inglaterra. Juan Imhoff marcó tres tries esa tarde. Su ingreso desde el inicio para hoy, no obstante, no tiene nada que ver con las cábalas. También Moroni está entre los titulares, en otro cambio respecto del juego en Independiente.

11.30 El equipo de los Pumas

En busca del mejor cierre posible del Rugby Championship y conseguir otro impacto en el torneo, los Pumas se pararán frente al vigente campeón mundial con Juan Cruz Mallía; Juan Imhoff, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (c) y Nahuel Tetaz Chaparro.

¡Los 23 Pumas para enfrentar a los Springboks! 🇦🇷



📆 Sábado 24/09

⏰ 12:05 h (hora argentina)

🏟 Estadio Kings Park#VamosLosPumas pic.twitter.com/zYBaZWVRR7 — Los Pumas (@lospumas) September 22, 2022

11.20 El campeón se define entre All Blacks y Springbooks

La victoria de Nueva Zelanda sobre Australia en la madrugada argentina dejó a los Pumas definitivamente sin posibilidades de alcanzar el título del Rugby Championship. Los campeones serán los All Blacks, que vencieron por 40-14 y suman 19 puntos, o los Springbooks, que tienen 14 unidades y para quedarse con el certamen necesitan ganarles a los argentinos por un mínimo de 39 puntos y llevarse el bonus ofensivo.

Los All Blacks quedaron felices luego de su amplia victoria sobre Australia y aguardan el partido de los Pumas en Sudáfrica para saber si son los campeones del Rugby Championship. Hannah Peters - Getty Images AsiaPac

11.10 Bienvenidos al minuto a minuto de Sudáfrica-Pumas

En el Kings Park, de Durban, los Pumas visitan desde las 12.05 a Sudáfrica, en el último partido por el Rugby Championship. El sábado pasado, los Springbooks vencieron al conjunto argentino por 36-20, en el estadio de Independiente. Ahora, se define el campeón del torneo.