Súper Rugby. La ecuación soñada: Jaguares gana y amplía la base de jugadores

En la primera pelota que tocó, lanzado en velocidad en la punta izquierda, Santiago Carreras superó a su primer marcador, tiró un sombrerito, recuperó la pelota y luego de un par de fases la jugada terminó en try de Agustín Creevy. Jaguares pasaba a ganar 17-12, distancia que a 10 minutos del final se mantenía (20-15). Allí, cuando Brumbies atacaba con insistencia en busca de la victoria Mayco Vivas le metió una tackle fulminante al medio-scrum Joe Powell que le hizo volar la pelota y el equipo argentino tomó aire, aunque tuvo que sufrir un poco más. La contribución de estos dos jóvenes de pasado reciente en los Pumitas (21 y 20 años, respectivamente) fue determinante en la victoria de Jaguares 20-15 y es representativa de la eficiencia con que se está llevando a cabo el recambio en el equipo argentino del Súper Rugby .

Entre los objetivos que se planteó Gonzalo Quesada al inicio de la temporada, tan o más importante que el resultado deportivo, estaba el de ampliar la base de jugadores. Si eso se puede conjugar con un rendimiento creciente y la posibilidad latente de seguir prendidos en la lucha por entrar en los playoffs, el rédito será doble.

Esta premisa responde a varias cuestiones. En primer lugar, la inminencia del Mundial, que obliga a dosificar las cargas de los jugadores para evitar el excesivo desgaste. Ya no es posible, como ocurrió bajo la tutela de Mario Ledesma en la temporada pasada, tener un 15 inicial que salga casi de memoria.

En parte, también, forzado por la salida de algunos jugadores importantes la temporada pasada, como Nicolás Sánchez, Juan Martín Hernández y Leonado Senatore. Además, la partida de varios jugadores para la próxima temporada requiere que sus posibles reemplazantes empiecen a tener rodaje. Son los casos de Pablo Matera, Tomás Lavanini, Martín Landajo y Santiago García Botta, a los que podría sumarse Ramiro Moyano, a quien la prensa inglesa señaló como un jugador deseado por varios clubes de la Premiership.

Lesiones y una rotación satisfactoria

Finalmente, por circunstanciales imposibles de prever. Esta temporada, Jaguares está atravesando una terrible racha de lesiones que obliga al entrenador a rotar constantemente el equipo, más allá de la planificación que pueda estar preestablecida por todo lo anterior.

"El balance de estos nueve partidos me da mucho entusiasmo, es muy positivo", confió Quesada tras la victoria. "Jaguares está ampliando su base, a veces por lesión, a veces porque decidimos darles oportunidades a chicos jóvenes. El hecho de que se hayan desarrollado bien hace que no se noten la salida de Sanchez, la ausencia de Creevy un par de partidos, o que hoy no esté Alemanno y tengamos sólo dos segundas líneas. Que en estas condiciones estemos tan bien posicionados en la tabla, peleando para clasificarnos y con una evolución partido a partido, es muy gratificante para todo el staff".

Esta temporada ya debutaron seis jugadores, y otros tantos que eran de cabotaje empezaron a sumar minutos importantes y pudieron mostrar sus condiciones. Entre los que se pusieron por primera vez la camiseta de Jaguares aparece un histórico del plantel como Tomás Cubelli , que luego de dos años en Brumbies y de haberse perdido el Súper Rugby 2018 por lesión, está mostrando en Jaguares toda su calidad. Ayer fue una de las figuras del equipo argentino. Los mencionados casos de Vivas y Carreras, que rápidamente mostraron su adaptación al máximo nivel. Algo que en el pasado reciente sólo se había dado con Marcos Kremer. Finalmente aparecieron tres jugadores que estaban en el plantel desde hace dos años: Rodrigo Bruni, Gaspar Baldunciel y Domingo Miotti. Cuando recibieron su oportunidad, la capitalizaron.

No son las únicas novedades. Otros jugadores que ya habían debutado en años anteriores pero no habían tenido mucho rodaje están teniendo protagonismo. El caso más paradigmático es el de Joaquín Díaz Bonilla , que en su tercer año en el Súper Rugby recién esta temporada tuvo continuidad a partir de las salidas de Sánchez y Hernández (jugó siete partidos en 2017 y sólo tres en 2018). Cumplió cuando le tocó entrar y seguramente seguirá teniendo oportunidades de mostrarse, ya que la 10 está lejos de tener dueño.

Juan Cruz Mallía había jugado tres partidos el año pasado, pero siempre entrando en las instancias finales del partido. Esta temporada estuvo en 7 de los 9 encuentros y es una alternativa más que confiable en cualquiera de los puestos del 10 al 15. Piereto, que no había jugado en todo el 2018 por lesión, estuvo presente todos los partidos (ocho desde el banco, uno como titular) y se muestra muy sólido en el scrum. Felipe Ezcurra, relegado al rol de cuarto medio-scrum, aprovechó las lesiones de Landajo y Bertranou y está mostrando su mejor nivel en su cuarto año en el equipo. Incluso fue decisivo en la victoria ante Stormers. Y Santiago Medrano está ratificando la capacidad que demostró con la camiseta de los Pumas en noviembre.

En total, Quesada ya utilizó 36 jugadores, una cifra elevadísima si se considera que recién se atravesó el meridiano de la competencia. Los nuevos están respondiendo y Jaguares sigue en la pelea.

