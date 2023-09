escuchar

Los playoffs son inminentes y el Top 12 va tomando otro color. La cosa termina de ponerse seria, por dos vías: la carrera por el acceso a las semifinales elimina candidatos importantes y los fuertes de siempre aparecen más fuertes. Se agrandan cuando llega lo grande. Quedan dos fechas hasta los enfrentamientos a todo o nada en cancha neutral.

Desde hace varias jornadas está despierto Hindú, que durante buena parte del torneo de URBA pareció no ser, o más bien no fue, el que acostumbra. El Elefante no sólo está en pie, sino que barrita sonoramente: en Benavídez pisó a Newman, el habitual puntero del certamen, el que suele mirar a todos desde arriba en la etapa clasificatoria mientras se esperanza con alzar su primer trofeo. El visitante se impuso por un amplio 34 a 18, que llegó a ser 34 a 13, y ahora amenaza a su vencido con arrebatarle ese primer puesto de la rueda regular y así acceder a un cruce eliminatorio futuro con el cuarto y no el tercero de la tabla.

Peor que el Cardenal en su casa la pasó Belgrano en rodeo ajeno. Tenía que afrontar un mano a mano con CUBA por no quedar casi fuera del cuarteto de arriba, o sea, de los que pasarán a los playoffs, y de Villa de Mayo se llevó solamente el punto de bonus defensivo. Universitario lo superó por 20 a 15 y dejó al club fundador demasiado lejos, a 10 puntos del cuarto lugar, cuando quedan en juego para cada equipo... 10.

Y esa cuarta ubicación es ocupada por Alumni, que además está en ascenso. En La Catedral venció holgadamente a CASI, por 45 a 24 con bonus ofensivo y tomó tres unidades de diferencia sobre CUBA. Tiene una ventaja: le quedan dos compromisos bastante menos demandantes, contra Rosario como local y La Plata como visitante, mientras que para Universitario el campo está minado, con una presentación en Benavídez frente a Newman y un cierre en casa ante Hindú.

El que terminó de quedarse tranquilo, casi a salvo, es San Isidro Club, que con su 37 a 14 sobre La Plata en Gonnet quedó más cerca de la vanguardia, a 3 unidades, que de la quinta y marginatoria ubicación, de la que se puso a 7. El Canario, a su vez, fue el principal damnificado de este sábado en la parte baja de la tabla: su vecino San Luis se valió del desahuciado Pucará con un 31-15 en Burzaco y se posicionó 3 puntos por arriba, en la carrera por evitar ese penúltimo lugar, el segundo de descenso.

El otro choque del día que tiene cierta incidencia en esa puja por la permanencia arrojó una victoria de Rosario en Plaza Jewell por 37-20 contra Buenos Aires Cricket & Rugby, al que superó en la tabla pero que todos modos tiene cierto margen como para no entrar en pánico.

El próximo sábado se desarrollará la penúltima fecha de la parte de clasificación, antes de que el campeonato entre a una pausa de tres semanas, previa a la definición de los cuatro semifinalistas y los dos descendidos. La paridad en la parte más ambicionada de la tabla está expresada por una curiosidad a esta altura del certamen: hay apenas 10 puntos de brecha entre el líder, Newman, y el quinto (y primero de los no clasificados), CUBA.

Los resultados de la 20ª fecha del Top 12

Newman 18 vs. Hindú 34 (B)

CUBA 20 vs. Belgrano 15 (B)

Pucará 15 vs. San Luis 31

CASI 24 vs. Alumni 45 (B)

Rosario 37 vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 20

La Plata 14 vs. SIC 37 (B)

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 70 puntos

, con puntos 2º, Hindú , con 69

, con 3º, SIC , con 67

, con 4º, Alumni , con 63

, con 5º, CUBA , con 60

, con 6º, Belgrano , con 53

, con 7º, CASI , con 44

, con 8º, Rosario , con 38

, con 9º, Buenos Aires , con 36

, con 10º, San Luis , con 32

, con 11º, La Plata , con 29

, con 12º, Pucará, con 5

La 21ª jornada (sábado 30/7, 15.30)

Hindú vs. SIC

Buenos Aires vs. La Plata

Alumni vs. Rosario

San Luis vs. CASI

Belgrano vs. Pucará

Newman vs. CUBA

LA NACION