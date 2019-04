Un avance del centro Joaquín de la Vega, de Hindú, autor de un try Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Agustín Monguillot SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2019 • 21:17

Llegó el reencuentro. Alumni e Hindú volvieron a enfrentarse en una cancha de rugby. Pasaron cinco meses de la vibrante final del Top 12 de la URBA, donde los de Tortuguitas se coronaron campeones tras 17 años ante el mejor equipo de la última década. En escenario y contexto diferente, los dos volvieron a regalar un partidazo. Esta vez, fue el Elefante el que festejó en casa por 33 a 17.

Se percibió un clima de clásico en Don Torcuato, por más que apenas transcurrieron un par de fechas del campeonato. Hinchadas enardecidas y dos equipos golpeándose en cada punto de encuentro. Aún permanece fresco el recuerdo del 25 de noviembre pasado, cuando Alumni superó al Elefante por 26 a 17 y se despojó del karma de cinco finales perdidas de manera consecutiva. Tres habían sido a manos de Hindú, que se había convertido en su verdugo.

"Con Alumni siempre son partidos duros. Es lindo jugar con ellos porque se vive intensamente y hay muchos chicos que sienten éstos partidos así. A todos nos hace mejorar un poco más", valoró Santiago Fernández . El apertura de Hindú fue el titiritero durante buena parte del partido. Especialmente en el comienzo del segundo tiempo, momento en el que el Elefante aprovechó el hombre de más (había sido amonestado Mariano Romanini) y construyó una diferencia que le permitió cerrar el partido más tranquilo.

Si hay algo que diferenció a Hindú de aquella definición fue su capacidad de reacción. Cada vez que Alumni le marcó puntos, supo tomar la iniciativa y volverse a su campo con puntos, algo que le faltó en aquella final con Alumni. "La volví a ver, pero quería ver en qué nos habían complicado. Hay que tomar ese partido como un gran aprendizaje", aseguró Fernández, ex Puma.

El partido estuvo a la altura de lo que se esperaba de los dos mejores equipos de la actualidad, protagonistas de las últimas dos definiciones del rugby de Buenos Aires. Un palo y palo desde el minuto uno. Cuando Rafael Desanto puso en ventaja al campeón, apareció Hindú con el pie De Santiago Fernández y la potencia de Tomás Resnick para pasar al frente. Alumni lo dio vuelta con un penal de Joaquín Díaz Luzzi y un fantástico try de Tomás Cubilla tras escapada de Luca Sabato, pero la picardía de Lucas Camacho fue clave para que Resnick empate.

Otros tres puntos de Fernández le permitieron al club de Don Torcuato retomar un liderazgo que podría haber perdido en la última de la primera mitad. Desanto apoyó nuevamente después de un jugadón de Díaz Luzzi, pero Pablo Deluca pidió el vídeo ref. Allí observó una agresión de Mariano Romanini. Resultado: try anulado, amonestación al tercera línea e Hindú al descanso en ventaja por 20 a 17.

Hindú le sacó jugo a esos 10 minutos con un hombre de más. Fernández amplió con un penal y, minutos después, Joaquín De la Vega rompió por el centro y apoyó abajo de los palos. La tendencia favorable al local se acentuó con un drop de Fernández. Alumni tomó la iniciativa, pero chocó una y otra vez contra la defensa del club de Don Torcuato. "Nos metieron mucha presión en el segundo tiempo y bancamos la parada", destacó Fernández.

"No te olvides, lo que pasó la última vez", chicanearon los visitantes. Apenas un consuelo. Cinco meses después, el que festejó fue Hindú.

Síntesis

Hindú (33): Francisco Mateu; Agustín Fusoni, Joaquín de la Vega, Severiano Escobio y Juan Araujo; Santiago Fernández (cap) y Lucas Camacho; Augusto Bavaro, Lautaro Bavaro y Tomás Resnick; Carlos Repetto y Sacha Casañas; Leonardo Presente, Agustín Capurro y Facundo Gattas.

Ingresaron: Federico Lavanini, Belisario Agulla, Juan Ignacio Martínez Sosa

Entrenadores: Francisco Fernández Miranda y Lucas Ostiglia.

Alumni (17): Máximo Provenzano; Rafael Desanto, Tomás Cubilla, Franco Battezzati y Luca Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti (cap); Santiago Montagner, Mariano Romanini e Ignacio Etchegoyen; Bernardo Quaranta y Santiago Alduncin; Guido Cambareri, Gaspar Baldunciel y Federico Lucca.

Ingresaron: Tobías Moyano, Juan Ignacio Ceraso, Ignacio Tagtachian, Santiago Ambroa, Tobías Wade y Bautista Vassolo.

Entrenadores: Santiago Van der Ghote y Nahuel Neyra.

Primer tiempo: 1 minuto, gol de Díaz Luzzi por try de Desanto (A); 6m, penal de Fernández (H); 16m, gol de Fernández por try de Resnick (H); 20, penal de Díaz Luzzi (A); 29m, gol de Díaz Luzzi por try de Cubilla (A); 33m, gol de Fernández por try de Resnick (H); 42m, penal de Fernández (H).

Amonestado: 44m Romanini (A)

Segundo tiempo: 8 minutos, penal de Fernández (H); 10m, gol de Fernández por try de De la Vega (H).

Amonestados: De la Vega (H).

Árbitro: Pablo Deluca

Cancha: Hindú