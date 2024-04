Champagnat y un regreso al Top 12 con puntos positivos, pese a la derrota ante Alumni

Escuchar

No fue el regreso soñado, pero invita a la ilusión. Sin guardarse nada, jugando un muy buen rugby y a la altura de las circunstancias, Champagnat no pudo con la jerarquía de Alumni y cayó por 37 a 30 en su vuelta al Top 12 luego de 11 años. Si bien esto recién comienza, el resultado de este sábado en Tortuguitas ante el último subcampeón de la máxima categoría de la URBA deja muchas cosas positivas para el conjunto marista. Más que nada por el funcionamiento exhibido y la aparición de varios juveniles que parecieron no sentir el cambio de categoría y las exigencias físicas.

Sin dudas, no le será nada fácil a Champa la adaptación a la nueva categoría. Pero haber perdido como lo hizo ante Alumni, desarrollando un muy buen juego colectivo y muy buena vocación ofensiva, le sirve de parámetro para convencerse de que está en condiciones de presentarles batalla a los poderosos que siempre asoman como candidatos. La obligación con el correr de los partidos pasará por mejorar algunas falencias físicas y ganar confianza. Porque más allá de la saludable vocación para atacar, manejar bien la pelota y defenderse en los momentos más calientes del partido, mostró muchos descuidos en la zona de definición y cometió muchas infracciones que los locales lograron capitalizar con puntos.

Uno de los tries de Alumni, que venció a Champagnat en el debut por el Top 12 de la URBA Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

Así y todo, hizo un partidazo Champagnat en Tortuguitas. Porque Alumini salió de entrada a imponer las diferencias lógicas que existen entre un finalista del último Top 12 y un novel equipo que reapareció en la máxima categoría. Dominó la primera parte gracias a la excelsa pegada de Díaz Luzzi, el goleador con 19 puntos, y a las virtudes equilibradas en su juego: fortaleza en el scrum y la prevalencia de su juego de manos, que le valieron dos tries de Franco Sábato en solo ocho minutos. Sin embargo, Champa rápidamente comenzó una levantada en el juego y el resultado con los tries del debutante Simón Zapella y el wing Gerónimo Tomasella. Eso más las buenas ejecuciones de Tobías Imbrosciano le permitieron irse al descanso abajo por 23 a 15.

En la segunda parte, Alumni salió decidido a despejar los fantasmas de un posible repunte. Sorprendió al visitante, por cierto, recuperando el control con su pack. En menos diez minutos, con los dos tries de Tomás Bivort y Rete González Iglesias, más las conversiones del mago Díaz Luzzi, logró sacar 22 puntos de diferencia. Pero cuando todo parecía cerrado, la vergüenza de Champagnat y el relajamiento de Alumni, transformaron el partido y el clima en las gradas. Con algo más de 15 minutos por jugar, el try de Tomás Baca Castex, convertido por el capitán Imbrosciano, y un penal del ingresado Pedro De Piano pusieron las cosas 37 a 25 y elevaron la incertidumbre, que tuvo su punto candente con el segundo try del pibe Zapella, que dejó a los Maristas a siete puntos con algo más de 5 minutos por jugar. Sin embargo, más allá del empuje y la tremenda vocación ofensiva, no hubo milagro .

Alumni derrotó a Champagnat, que volvió esta temporada al Top 12 de la URBA Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

“Se nos escapó por detalles, pero estamos orgullosos porque jugamos muy bien ante uno de los finalistas del Top 12 pasado y sumamos el bonus. Todavía tenemos muchas cosas por mejorar, sobre todo en las formaciones fijas, scrum y maul. En el Top 12 tenemos que ser más dinámicos en el juego y limpiar más rápidos los puntos de encuentros. Somos un plantel joven, pero tenemos muchísimas ganas de pelear el campeonato”, analizó con entusiasmo Santiago Escuti, segunda línea del equipo marista. Otro que no se olvidará este partido es Simón Zapella, que con tan solo 19 años tuvo su debut en la primera de Champagnat y anotó dos tries: “No lo puedo creer, uno siempre piensa en estas cosas; lástima que no pudimos ganar” , expresó visiblemente emocionado.

El derrotero de Champagnat en la última década estuvo repleto de contratiempos deportivos que lo obligaron a reconvertirse. En el 2013 debió mudarse a Estancias del Pilar y en dos años pasó de jugar Top 12 a ser un participante de lujo del ascenso de la URBA. Luego de un par de temporadas en la tercera categoría, logró el ascenso a la A en 2018 y, tras la interrupción por la pandemia, en 2021 comenzó un período de recambio y estabilidad institucional que tuvo su corolario con el ascenso en repechaje ante Matreros en 2023 y este debut en el Top 12 2024, que, más de la derrota, deja un buen sabor de boca.

