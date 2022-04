Top 13 de la URBA: homenajes a los ex combatientes y a Federico Martín Aramburú en una jornada de buenos partidos

Un sábado fuerte fue el del rugby de URBA. Buenos cruces en el Top 13, lindos partidos, sí. Pero fuerte sobre todo por lo que rodeó a la actividad. Intenso, emotivo. En canchas de los clubes de Buenos Aires se recordó y se rindió honor a los ex combatientes de la guerra de Malvinas, y en la de CASI en particular, a Federico Martín Aramburú, el ex jugador de la casa que fue asesinado tres semanas atrás, a sus 42 años, en Francia.

Uno de los lugares en que más sintió la fecha relativa a Malvinas fue el campo de Regatas Bella Vista, que recibió a Hindú. No sólo hubo una delegación de veteranos de la guerra, con la que se cantó la Macha de las Malvinas y el Himno Nacional Argentino, sino que además el equipo local llevó en sus camisetas el dibujo de una bandera argentina con las siluetas de las islas y la leyenda “honor y gloria 1982-2002″.

El diseño especial de camiseta de Regatas para recibir a Hindú este 2 de abril.

El homenaje se replicó en la Catedral del rugby argentino, la cancha del Club Atlético de San Isidro, pero compartido con otro: el recuerdo a Martín Aramburú, ex capitán de la Academia, ultimado en París el 19 de marzo tras una discusión y una reyerta en un bar. Antes del cruce con Pucará, la banda de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral puso las notas musicales al reconocimiento a los ex combatientes, y gente del club, las imágenes y los aplausos al ex back platense, también integrante de los Pumas de Bronce del Mundial Francia 2007.

El Club Atlético de San Isidro honró a Federico Martín Aramburú, ex capitán de la Academia, como también a ex combatientes de la guerra de Malvinas, antes del partido contra Pucará, por el Top 13 de la URBA. Hernán Zenteno - LA NACION

Como se decía, hubo también acción de juego. CASI se impuso holgadamente a Pucará, por 48 a 24. Regatas, en cambio, no pudo con Hindú, que venció en Bella Vista por 27 a 20. Un encuentro vibrante fue el que el otro conjunto de San Isidro, SIC, le ganó como local a Belgrano por 21 a 20. Newman sigue inspirado, como se vio en su 29-8 a Alumni fuera de casa. Rosario parece estar ya a tono tras su vuelta al torneo de elite: cuadruplicó en el tanteador a Los Tilos, al que doblegó por 28 a 7 en Plaza Jewell. Y CUBA, el campeón, no tuvo mayores inconvenientes en su visita a Buenos Aires, al que batió en un partido de 65 puntos: 43 a 22.

Los resultados de la 3ª fecha del Top 13

CASI 48 vs. Pucará 24

vs. Pucará Alumni 8 vs. Newman 29

vs. Newman Buenos Aires 22 vs. CUBA 43

vs. CUBA SIC 21 vs. Belgrano 20

vs. Belgrano Rosario 28 vs. Los Tilos 7

vs. Los Tilos Regatas Bella Vista 20 vs. Hindú 27

vs. Hindú Libre: San Luis

En La Catedral también se recordó la guerra de Malvinas a 40 años de su inicio, con la banda de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral, antes de CASI vs. Pucará. Hernán Zenteno - LA NACION

Las posiciones

1º, Newman, con 14 puntos

2º, CUBA, con 10

3º, CASI, con 9

4º, SIC, con 9

5º, Alumni, con 9

6º, Hindú, con 8

7º, Belgrano, con 6

8º, Rosario, con 5

9º, Los Tilos, con 5

10º, Pucará, con 5

11º, Regatas, con 5

12º, San Luis, sin unidades

13º, Buenos Aires CRC, sin puntos

La Academia dobló en tantos a Pucará: 48 a 24; ganó sus dos compromisos en las tres fechas del Top 13, tras quedar libre en la inicial. Hernán Zenteno

La 4ª jornada (sábado 9/4)

Hindú vs. Rosario

Los Tilos vs. SIC

Belgrano vs. Buenos Aires

CUBA vs. Alumni

Newman vs. CASI

Pucará vs. San Luis

Libre: Regatas Bella Vista

Veteranos de guerra en Bella Vista, con los planteles de Regatas e Hindú. Gentileza

Los marcadores de la primera A

Champagnat 15 vs. San Carlos 5

vs. San Carlos Olivos 46 vs. San Patricio 15

vs. San Patricio San Albano 19 vs. La Plata 40

vs. La Plata Mariano Moreno 25 vs. San Cirano 38

vs. San Cirano Francesa 21 vs. Los Matreros 26

vs. Los Matreros Banco Nación 18 vs. Lomas 5

vs. Lomas Curupaytí 28 vs. Pueyrredón 27

Los tanteadores de la primera B