Top 13 de la URBA: SIC tuvo su revancha, jugó un primer tiempo brillante y superó claramente a CUBA

Pasaron 105 días y CUBA y SIC volvieron a verse las caras. Tras una inusual final jugada en diciembre, en la que el Universitario logró su título número 15 en el rugby de Buenos Aires, el conjunto de San Isidro impuso su jerarquía y desde el minuto mostró que no se trataba de un encuentro más. “Planteamos un partido especial por lo que había pasado en la final. Tenía muchas ganas de jugarlo. Sabíamos que iba a ser una guerra y así fue. Fue un laburo que preparamos toda la semana y se dio bien”, contó Gonzalo Hughes, el chubutense que apoyó su primer try en la primera del SIC. El potente pilar fue uno de los puntos altos de un pack de forwards que impuso condiciones, fue superior en el scrum y apabulló a CUBA durante los primeros 40 minutos: el visitante marcó una diferencia de 27-0 en el primer tiempo: “No nos esperábamos esa diferencia del primer tiempo, esperábamos algo un poco más peleado, pero empezamos muy bien y pudimos mantenerlo. Estoy muy contento por mi primer try en primera y encima fue contra el campeón”, admitió el formado en Patoruzú RC, que el año pasado integró el plantel de Argentina XV.

SIC fue contundente en la primera mitad LA NACION/Rodrigo Néspolo

El primer tiempo del SIC fue pura contundencia. En la final de 2021, CUBA había ganado esa batalla de forwards, pero en esta ocasión el visitante marcó la diferencia. A los 6 minutos Tomás Comissati apoyó tras una buena secuencia de forwards. A los 16´ llegó el turno de Lucas Sommer con un gran empuje del maul y cuatro minutos más tarde fue el momento de Hughes, luego de una buena asistencia de Federico Haedo. Los de San Isidro estuvieron más sólidos en el contacto, no le dejaron espacios a su rival y aprovecharon bien el factor viento. Joaquín Lamas utilizó el pie a la perfección con kicks largos: “Jugamos muy bien con el viento, pero estaba muy difícil. El segundo tiempo nos costó mucho salir. Más allá del viento fuimos muy superiores en el contacto y en la actitud. Lo ganamos en todo momento”, explicó el 10.

CUBA vs SIC. 26-03-22 LA NACION/Rodrigo Néspolo

En la final de 2021, ingresó en el segundo tiempo y falló un drop que pudo haberle dado el título al SIC. Esta vez, Lamas fue una de las figuras de la cancha, metió 15 puntos -100% de eficacia- y manejó muy bien los ritmos de su equipo. “Obviamente que había ganas de jugar con CUBA por haber perdido, pero más que nada por el juego: las veces que jugamos contra CUBA no lo habíamos hecho bien y esta vez se notó que los doblegamos en el juego”. El último partido que el equipo de Villa de Mayo había perdido como local había sido el 18 de septiembre del año pasado frente al SIC, con ocho puntos del apertura.

Escena del partido que disputaron CUBA y SIC Rodrigo Néspolo - LA NACION

Joaquín Lamas integra el sistema de seven de la UAR y fue parte de los Pumas 7s que conquistaron las Medallas de Bronce en los dos torneos de Dubai, la de Plata en Málaga y nuevamente la de Bronce en Sevilla. Esta vez, no fue convocado para viajar a Singapur y luego a Vancouver en abril. “Nos dieron la posibilidad a los que no viajamos de jugar en nuestros clubes. Estoy feliz de seguir compitiendo y mejorando como jugador. Ese es el camino. Si me toca viajar o no, es una decisión del entrenador. Pero ahora estoy muy contento de poder seguir jugando con el SIC”, contó el jugador de 25 años que es clave en la estructura del Zanjero. En el segundo tiempo anotó los únicos puntos del visitante, que mostró su buena faceta defensiva con tackles contundentes frenando en seco a sus rivales. Además, los de San Isidro le complicaron el line, una de sus principales fortalezas del último campeón: en total les robaron seis pelotas en la hilera.

La revancha del SIC no fue sólo porque enfrente tuvo a su último verdugo, sino también por el rendimiento que había mostrado siete días atrás, en la primera fecha del campeonato. Jugando 65 minutos con uno más no pudo derrotar a Newman, que se lo dio vuelta en una de las últimas. “Empezamos a plantear este partido desde el domingo, porque con Newman jugamos muy mal. Teníamos que cambiar la cara no tanto por el rival, sino por nosotros. Hoy plasmamos lo que queremos hacer, pasando la pelota y corriendo para adelante. Hubo más actitud. Esto es lo que va a intentar hacer el SIC todo el año”, advirtió Lamas.

Segundo Pisani apoyó el único try de CUBA, que estuvo lejos de la versión de 2021 y fue superado en todas las facetas. Cuando tuvo viento a favor se topó con una defensa férrea y agresiva. El SIC se recuperó y, si bien el torneo es largo, será uno de los protagonistas en este Top 13.

SIC, contundente frente al Universitario LA NACION/Rodrigo Néspolo

La síntesis

CUBA: 1. Emilio Pérez Maraviglia, 2. Enrique Devoto, 3. Francisco Garoby, 4. Santiago Uriarte, 5. Sebastián Médica, 6. Lucas Maguire, 7. Segundo Pisani (C), 8. Benito Ortíz de Rozas, 9. Facundo Fontán, 10. Marcos Herrero Anzorena, 11. Marcos Young, 12. Benjamín Miguens, 13. Francisco Patrono, 14. Benjamín Ocampo, 15. Benjamín Gutiérrez Meabe.

Ingresaron: Pedro Mastroizzi, Santiago Tsin, Juan Pedro Garoby, Jerónimo Conte Grand y Sebastián Médica.

SIC: 1. Ricardo Macchiavelo, 2. Lucas Rocha, 3. Gonzalo Hughes, 4. Lucas Sommer, 5. Federico Haedo, 6. Alejandro Daireaux, 7. Tomás Comissati, 8. Tomás Meyrelles (C), 9. Mateo Albanese, 10. Joaquín Lamas, 11. Alberto Miguens, 12. Ignacio Pietranera, 13. Justo Piccardo, 14. Mateo Madero, 15. Facundo Giorgutti.

Ingresó: Francisco Calandra por Lucas Rocha.

Tantos: primer tiempo, 4m Try de Tomás Comisatti convertido por Joaquín Lamas; 10m Penal de Joaquín Lamas; 16m, try de Lucas Sommer convertido por Joaquín Lamas; 20m, try de Gonzalo Hughes convertido por Joaquín Lamas; 25m Penal de Joaquín Lamas.

ST: 12m, Penal de Joaquín Lamas; 22m, try de Segundo Pisani convertido por Benjamín Gutiérrez Meabe.

Amonestado: Alberto Miguens (69)