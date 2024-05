Los Pumas 7s perdieron ante Irlanda y jugarán por el quinto puesto en Singapur

Escuchar

A principios de marzo, en los cuartos de final del Seven de Los Ángeles, Irlanda cortó una racha de siete apariciones consecutivas de la Argentina entre los cuatro mejores. En los cuartos de final del Seven de Singapur, Irlanda cortó la recuperación de la Argentina. La derrota por 21-5 pone en jaque el primer puesto de los Pumas 7s en la instancia regular del Circuito Mundial 2023/24. Ahora, deben ganar el partido por el quinto puesto -contra Sudáfrica- o esperar que Irlanda no se consagre campeón del certamen.

Dos goleadas ante Nueva Zelanda y Canadá para terminar primero en el Grupo A les habían devuelto a los Pumas 7s la fisonomía con que habían finalizado la campaña anterior e iniciado la presente. En total, habían sido siete finales consecutivas, incluidos cuatro títulos. Irlanda frenó el ímpetu en Los Angeles y luego en Hong Kong los argentinos lucieron desconocidos y finalizaron novenos. Nuevamente fueron los irlandeses los que se disfrazaron de verdugo.

Tobías Wade apoya el único try argentino ante Irlanda Bryan Foo / @bryanfootography

El equipo que conduce Santiago Gómez Cora comenzó mejor. Si bien Irlanda monopolizó la posesión en el inicio, la defensa argentina se mantuvo firme, a tal punto que obligó a jugar con el pie. De la recuperación argentina profunda en su campo llegó un gran contraataque que capitalizó Tobías Wade cortándose por el centro y corriendo 75 metros hacia el try.

Unipersonal de Tobías Wade para abrir el partido ante Irlanda. 🔥🇦🇷7️⃣



⭐ Mirá todo el Circuito Mundial de Sevens en @StarPlusLA.#MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/vIqVSimKwL — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 4, 2024

Antes del final del primer tiempo, no obstante, la misma fórmula tuvo resultado contrapuesto: rastrón al fondo cuando no había cobertura y Jordan Conroy se fue solo al try. Irlanda pasó al frente 7-5 al descanso. La primera acción del segundo tiempo resultó determinante: la Argentina atacaba con paciencia ante la firme defensa verde, pero bastó un pase mal concebido para que de contraataque Terry Kennedy, el tryman del Circuito, apoyara abajo de los palos. No hubo respuestas anímicas por parte de los argentinos y el partido se convirtió en una pesadilla, rubricada con la amonestación a Matteo Graziano y la estocada final de Billy Dardis.

Rodrigo Isgró no pudo destacarse como en el partido ante Canadá Bryan Foo / @bryanfootography

Ahora el equipo argentino jugará ante Sudáfrica, a las 4.55 de la madrugada del domingo, por el quinto puesto. De ganar ese partido se asegurará terminar primero en la temporada regular por primera vez. De lo contrario, debe esperar que Irlanda no sea ganador del certamen, algo que todavía nunca logró en su historia. De cualquier forma, el campeón de la temporada se definirá en el Seven de Madrid con la participación de los ocho mejores, del 31 de mayo al 2 de junio en el Estadio Metropolitano.

Una goleada que había ilusionado

En el comienzo de la jornada, por el cierre de la etapa regular, los Pumas habían goleado a Canadá por 38-0, un resultado que había generado ilusión de cara al exigente choque con los irlandeses.

Rodrigo Isgró vuela al try ante Canadá, en el Seven de Singapur Bryan Foo / Gaspafotos

Más allá de los números que indican que Canadá es el peor de los 12 equipos del Circuito habiendo terminado último en cinco de las seis etapas previas, los argentinos tenían prohibido confiarse, ya que en el primer día de acción el rival había estado a segundos de vencer a Nueva Zelanda, que empató sobre el final para ganar en suplementario, y le había hecho partido a Australia hasta caer 21-14 al sufrir dos tries en los últimos dos minutos.

En la primera acción del partido se advirtió la fiereza y concentración con que los Pumas 7s habían salido a jugar. Canadá recibió la salida, pero la presión albiceleste fue tal que los hizo retroceder hasta forzar la pérdida y el try sencillo para Germán Schulz. La primera mitad se jugó enteramente en terreno canadiense, y cada vez que los Pumas recuperaron la pelota apareció Rodrigo Isgró como una flecha para marcar dos tries más y hacer olvidar la ausencia de Moneta, cuyo regreso está pautado para los Juegos de París 2024.