Top 13 de la URBA: tarde de rivalidades, con la revancha CUBA vs. Newman como lo más destacado

Si las semifinales fueran hoy, CUBA y Newman volverían a enfrentarse. Uno marcha primero, el otro cuarto. Suficiente para catalogarlo como el partido del sábado, ya que de hecho lo harán, no por un lugar en la final como el año pasado sino por la 8ª fecha del Top 13 de la URBA. No sólo es el partido que reúne a dos candidatos al título, al campeón y al puntero, también es un duelo que en los últimos años se ha convertido en un clásico por las veces que se enfrentaron mano a mano en instancias definitorias y una revancha del infartante cruce de 2021.

Newman llegó a la semifinal de 2021 como el mejor equipo de la temporada y era favorito para vencer a CUBA, el cuarto de mejor registro. Sin embargo, Universitario ganó de manera increíble, con un try de Lucas Piña sobre el final y la esquinada conversión de Benjamín Gutiérrez Meabe para imponerse 16-15, camino al título.

La semifinal de 2021 entre CUBA y Newman

Fue tan sólo el último eslabón en una larga cadena de enfrentamientos calientes que comenzaron con los cuartos de final del Top 12 2012, cuando Newman se impuso 15-13. Pero desde entonces, la paternidad de CUBA fue total: se impuso en las semifinales de 2013 (27-15) y 2015 (13-12) y en los cuartos del Nacional de Clubes 2016 (22-19). Vale incluir también al partido por la última fecha de 2019, cuando un penal en la última jugada de Juan Cruz González selló el empate 6-6 y salvó a CUBA del descenso.

Al duelo de hoy en Villa de Mayo, a las 15.30, Newman llega como puntero cómodo y en un nivel de juego y regularidad superlativos. Además, llega descansado después de haber tenido fecha libre el fin de semana pasado. CUBA, en cambio, a duras penas pudo vencer al colista Pucará por un punto (24-23) y las lesiones le impiden consolidar un equipo titular.

CUBA-Newman se convirtió en un clásico en los últimos años LA NACION/Hernan Zenteno

Aunque Hindú vs. CASI no puede considerarse clásico propiamente dicho, la rivalidad que se generó en los últimos 20 años convierte a cada enfrentamiento en un duelo especial. Con el condimento adicional de que casi siempre se dan partidos atractivos. No puede esperarse menos del cruce de la tarde del sábado en Don Torcuato, ya que los dos vienen mostrando un juego vistoso.

No serán los únicos derbies de la fecha, ya que en La Plata chocarán San Luis y Los Tilos, los representantes de la capital provincial, en el adelantado de las 13.40. También habrá duelo de fundadores en Rosario, donde Atlético se enfrentará a Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Plaza viene de golear al SIC y Biei de perder dos partidos por un punto, ante Hindú y Regatas.

Belgrano vs. Pucará y Regatas vs. Alumni completan la fecha, mientras que el SIC tiene descanso.