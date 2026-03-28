Golpe al campeón: el SIC fue pura contundencia y se desquitó ante Newman en el Top 14 de la URBA

Corrió más. No se relajó en ningún momento y cuando aceleró, fue letal. El SIC confirmó su gran arranque de 2026 con un triunfo que lo deja como uno de los punteros del Top 14 de la URBA. En la reedición de la última final se impuso por 37-10 ante otro de los favoritos a llegar a las instancias finales.

“Sin dudas que era un partido especial para nosotros. Si bien no es una final, el deporte da revancha y teníamos muchas ganas de jugar este partido. Nos encantó venir acá, plantarnos como lo hicimos y ganar”, señaló Agustín Sascaro, uno de los integrantes de la pareja de medios que funcionó a la perfección en Benavídez. Junto a Mateo Albanese le dieron orden en la salida y le imprimieron dinámica y vértigo a los ataques del SIC, que se hizo fuerte en las bases, pero también se animó a jugar.

Lanzado en ataque, el SIC fue imparable Pablo Elias

El rugby es un juego de anticipación y el visitante siempre llegó antes que su rival. Tuvo más intensidad ante un equipo que mostró fisuras en defensa y en el segundo tiempo se derrumbó y no tuvo respuestas. En la primera etapa el campeón compitió de igual a igual, abrió el tanteador gracias al pie de Gonzalo Gutiérrez Taboada, pero rápidamente el SIC pasó al frente por el try de Mateo Albanese, que quebró con facilidad el tackle de Mateo Montoya y nadie lo detuvo. En una primera mitad friccionada, con chispazos que no pasaron a mayores, los conducidos por el Yankee Martin se fueron arriba al descanso 13-10.

El desarrollo dio un giro en la segunda etapa en la que el SIC sostuvo la intensidad y su rival la disminuyó notoriamente. “Se abrió un poco más de lo que pensábamos. Nos imaginábamos algo parecido al primer tiempo, más trabado y con mucha disputa de terreno. Por suerte se abrió y pudimos jugar por afuera, fue un partido divertido. Newman al final se apagó un poco y nosotros mantuvimos la intensidad y marcamos la diferencia”, analizó Francisco González Capdevila, el más decisivo en el segundo tiempo: a los 4´ tomó una pelota del fondo de la cancha, atacó un intervalo en el que estaba involucrado un primera línea y asistió con el pie a Timoteo Silva.

Una escena de la presión en el combate en Benavídez Pablo Elias

Luego del segundo try de Mateo Albanese a la salida de un ruck, el fullback marcó el suyo para sellar la victoria y lograr el punto bonus ofensivo. González Capdevila, que el año pasado representó a Uruguay, rompió el intento de tackle de Gutiérrez Taboada en una secuencia que terminó con su try n°20 en el rugby de Buenos Aires. “Personalmente no lo tomé como una revancha. Sí era un partido importante porque Newman siempre está entre los primeros puestos y es uno de los que mejor juega”, admitió el jugador de 23 años, que salió reemplazado en los minutos finales.

La disputa en los duelos aéreos fue una de las claves del triunfo visitante. En la última final de la URBA, Newman dominó el juego en el aire, con Rodrigo Díaz de Vivar como estandarte. En esta oportunidad, el SIC lo presionó mejor, forzó pérdidas y en ese juego de anticipación, capturó más rebotes, con una gran tarea de Andrea Panzarini. También fue mejor en el scrum, una formación que entrena un emblema del rugby argentino como Diego Cash y mejora ostensiblemente cuando Lucas Rocha está en la cancha.

No hubo equivalencias entre el SIC y Newman Pablo Elias

La defensa también fue un factor clave para construir el triunfo. El SIC marcó muy bien los pases internos de Gutiérrez Taboada y permitió pocos quiebres; a los 22 minutos del primer tiempo, un tackle contundente de Santos Fernández de Oliveira sobre el 10 generó el grito “Uuuuh” al unísono y levantó al público visitante. En el segundo tiempo, Newman ingresó cuatro veces a la zona de 22 metros rivales y en ninguna pudo sumar puntos. “Presionamos más que ellos cuando había que hacerlo y defendimos el ingoal con los dientes apretados”, valoró Sascaro, que acertó sus siete patadas y totalizó 17 puntos.

Tras el retiro de un histórico como Marcelo Brandi, Newman utilizó tres hookers distintos en las primeras tres fechas. Por un desgarro de Fermín Perkins y la ausencia de Beltrán Salese por motivos personales, Teófilo Mackinlay hizo su debut como titular y apoyó el único try del campeón, que tuvo su primer traspié en un encuentro en el que perdió a Lucas Nava, que se retiró ensangrentado antes del entretiempo luego de un choque en la cabeza. La última derrota como local del Cardenal había sido el 26 de abril del 2025, ante Los Tilos, y cortó una racha de 11 victorias consecutivas en esa condición, incluida la final del Nacional de Clubes, ante Marista.

Los 27 puntos son la mayor diferencia del SIC ante Newman desde el 55-13 en el Top 14 del 2011. Luego de una goleada ante Belgrano Athletic y un triunfo ajustado frente a los Matreros, confirma un inicio casi perfecto antes de la primera fecha libre. Con sed de revancha, pero con los pies en la tierra, superó otro duro escollo para seguir sumando.

Newman 10 vs. SIC 37

Newman: Juan Bautista Daireaux; Cruz Ulloa, Benjamín Lanfranco Tomás Keena y Juan Ortiz Basualdo; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Nava; Joaquín De la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Mateo Montoya; Alejandro Urtubey (capitán) y Francisco Lascombes; Bautista Bosch, Teófilo Mackinlay y Miguel Prince.

Cambios. PT: 39′, Tomas Valls por Nava. ST: 10′, Teófilo Garay por Montoya y Simón Prince por Keena; 17′, Manuel Lozano por Bosch; 29′, Belisario Granato por Mackinlay, y 30′, James Wright por Prince.Entrenadores: Santiago Piccaluga, Patricio O’Connor, Marcos Ayerza y Francisco Montoya.

SIC: Francisco González Capdevila; Timoteo Silva, Nicanor Acosta, Carlos Pirán y Bernabé López Fleming; Agustín Sascaro y Mateo Albanese (capitán); Santos Fernández de Oliveira, Alejo Daireaux y Andrea Panzarini; Ciro Plorutti y Manuel Curuchaga; Benjamín Chiappe, Lucas Rocha y Francisco Calandra.

Cambios. ST: 14′, Santos Rubio por Pirán; 22′, Tadeo Ledesma Arocena por Rocha; 30′, Ignacio Noel por Chiappe; 32′, Agustín Corral por Curuchaga; 36′, Felipe Gómez Leiva por Daireaux, y 38′, Santiago Pavlovsky por González Capdevila.

Entrenadores: Rolando Martin, Federico Serra y Gonzalo Longo.

Primer tiempo: 2 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N); 6′, penal de Sascaro (S); 18′, gol de Sascaro por try de Albanese (S); 31′, gol de Gutiérrez Taboada por try de Mackinlay (N), y 40′ penal de Sascaro (S).

Resultado parcial: Newman 10-13 SIC.

Amarillas: 39′, Montoya (N).

Segundo tiempo: 4′, 13′ y 37′, goles de Sascaro por tries de Silva, Albanese y González Capdevila (S), 29′, penal de Sascaro (S).

Resultado parcial: Newman 0-24 SIC.

Amarillas: 24′ Ledesma Arocena (S), 37′ Lascombes (N), 39′ Plorutti (S).

Árbitro: Nehuén Jauri Rivero.

Cancha: Newman.