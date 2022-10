Top 13 de la URBA: tras el descenso, uno de los entrenadores de Regatas Bella Vista criticó el sistema del torneo

escuchar

No hubo milagro. Desde la pequeña tribuna de madera que bordea el terraplén de las vías en desuso del viejo ferrocarril San Martín baja una lluvia de aplausos, un himno atronador en las horas gloriosas que ahora parecen tan ajenas, tan lejanas. Se suman algunas voces que buscan agradecer y se atragantan en penas, otras que imploran y se desangran por una realidad incontrastable. A pesar del esfuerzo y la entrega, el viejo y querido Regatas Bella Vista acaba de ganarle a CUBA por 36 a 7, pero no le alcanzó para zafar del descenso porque Pucará, que perdió con SIC, sumó el bonus defensivo. Aunque parezca mentira, aunque cueste creerlo...

Harto de lidiar con una temporada que había arrancado con otras expectativas, Regatas volverá a jugar en primera A, luego de diez temporadas en la elite de la URBA. Si bien la fe estaba, porque nunca se pierde, su gente sabía que tenían una tarde complicada y difícil en Bella Vista. Debía ganar y esperar que Pucara no sumara ante SIC en Boulogne, pero nada de eso sucedió. Este triste final del equipo regatista se viene consumiendo por el irregular inicio de campeonato, cuando hilvanó en la primera fase una racha adversa de once derrotas, situación que se hizo irremontable a pesar del sprint final de cuatro triunfos al hilo.

El momento de máxima tensión en Regatas vs. CUBA: la convulsión de Felipe Terra Medina; al final, fue sólo un susto. LA NACION/Manuel Cortina

“Es una pena muy grande descender de esta manera. Porque si hubiésemos jugado como se jugó hoy (por ayer) la historia hubiese sido otra. En la primera parte del torneo dimos muchas ventajas y cuando terminamos de encontrar el equipo, cuando pudimos contar con algunos jugadores que estuvieron abocados a distintos seleccionados, no nos alcanzó”, se justificó, en medio de la bronca y el dolor, el capitán Pepe de la Torre. “Nosotros descendimos porque tuvimos un mal campeonato, pero también hubo muchas cosas que son ajenas a nuestro rendimiento. Una, es el sistema de campeonato: estamos jugando una competencia de profesionales con jugadores amateurs; esta modalidad no va más. Además, cuando surgen pibes buenos te los sacan para el seleccionado”, analizó Pablo Camerlinckx, uno de los entrenadores.

Apremiado por las necesidades, Regatas hizo lo que tenía que hacer en estos casos: se agazapó denunciando que no iba a perdonar ningún error, miró el blanco y disparó con una puntería demoledora. Las muy buenas actuaciones de los tres cuartos fueron determinantes para resolver con mucha comodidad un partido que se presumía complejo. Apuntalados por la seguridad defensiva de la primera línea, se plantaron a atacar desde todos lados y con una determinación digna de quien se estaba jugando la permanencia en el Top 12 del próximo año. Fue así que, en solo 15 minutos, llegó dos veces al try por intermedio de Terra Medina. Frente a esta variedad de recursos, CUBA se sintió incómodo y solo pudo anotar mediante un try- penal.

Compacto de Regatas 36 vs. CUBA 7

Con esa tónica, Regatas se hizo más dueño del juego en el complemento, basado en la prestancia de Ignacio Ruiz, el hooker, y Felipe Terra Medina. El dos se llevó a los gordos para adelante y tackleó a destajo; el fullback fue muy prolijo en el fondo y pasó muy bien al ataque. Tan bien, que fue el encargado de marcar tres de los seis tries del conjunto local. Y su voracidad ofensiva pareció ajena a las noticias que llegaban desde la Zanja. Tanto que, por seguir atacando hasta el final, Terra Medina fue protagonista de un hecho fortuito: tras ser tackleado por un rival y pegar su cabeza contra el piso, comenzó a convulsionar. Fue asistido y la situación no pasó a mayores, aunque por unos segundos causó desesperación. Al ver recuperado al jugador, el árbitro Bertazza marcó el final.

Fue allí cuando las sombras envolvieron la tribuna de madera como si fuera una mortaja. Había llegado la hora tan temida y nadie pudo torcer su avance inexorable. A las 17.24 de este sábado 16 de octubre de 2022, el viejo y querido Regatas Bella Vista, otrora ganador de épicas batallas rugbísticas, harto de lidiar con el desgaste y los contratiempos, escuchó el silbato lacerante que sentenció su destino. No hubo milagro, solo aplausos de reconocimiento y promesas de un ascenso pronto.

Síntesis de Regatas 36 vs. CUBA 7

Regatas Bella Vista: Cruz Camerlinckx (capitán); Francisco Pisani, Alejo Barrera, Juan Corso y Felipe Terra; José de la Torre y Marcos Joseph; Santiago Ruiz, Lucas Barrera y Agustín Medrano; Tomás Sanguinetti y Nicolás Juárez; Matías Medrano, Ignacio Ruiz y Román Caste.

Entrenadores: Pablo Camerlinckx, Francisco Camerlinckx, Ramiro Torres Picasso y Matias Fernandez Gill.

Cambios: ST, 15 minutos, Felipe Camerlinckx por Barrera, y, 25, Tomás Barbaccia por Caste.

CUBA: Benjamín Gutiérrez Meabe; Benjamín Ocampo, Marcos Eliçagaray, Marcos Herrero Anzorena y Marcos Moroni; Felipe De la Vega y Facundo Fontán; Lucas Maguire, Segundo Pisani (C)y Pedro Mastroizzi; Sebastián Médica y Santiago Uriarte; Estanislao Carullo, Tomás Anderlic y Facundo Aguirre.

Entrenadores: Tomás Coppola, Federico Salas y Agustín Benedict.

Cambios: ST, 11 minutos, Tomás Passaro por Gutiérrez Meabe; 13, Esteban Iribarne por Carullo; 25, Medina por Ocampo, Recondo por Uriarte y Conte Grand por Mastroizzi; 27, Francisco Garoby por Aguirre, y 40, Juan Garoby por Pisani.

Cambios: ST, 11 minutos, Tomás Passaro por Gutiérrez Meabe; 13, Esteban Iribarne por Carullo; 25, Medina por Ocampo, Recondo por Uriarte y Conte Grand por Mastroizzi; 27, Francisco Garoby por Aguirre, y 40, Juan Garoby por Pisani. Primer tiempo: 5 minutos, gol de De la Torre por try de Terra Medina (R); 10, try-penal (C), y 14, gol de De la Torre por try de Terra Medina (R). Amonestados: 10, Caste (R). Resultado parcial: Regatas 14 vs. CUBA 7.

Segundo tiempo: 7 minutos, try de Camerlinckx (R); 10, try de Terra Medina (R); 29, try de Joseph (R), y 35, try-penal (R). Resultado parcial: Regatas 22 vs. CUBA 0.

Árbitro: Lucas Bertazza.

Lucas Bertazza. Cancha: Regatas Bella Vista.