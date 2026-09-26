Top 14 de URBA: Newman aseguró el primer lugar, Champagnat descenderá y sigue la pelea por los playoffs

La 23ª fecha del Top 14 de URBA dejó dos certezas matemáticas y mantuvo abierta una batalla ajustada por las semifinales. Newman superó en un duro duelo por 45-41 a Atlético del Rosario y se aseguró el primer puesto de la etapa regular, y Champagnat perdió por 22-7 ante La Plata y quedó condenado al último lugar, por lo que descenderá a la primera A. Faltando tres jornadas para el cierre, los extremos conocieron sus ocupantes definitivos.

Detrás del líder, en cambio, la pelea continúa abierta. CASI sufrió en el clásico de la fecha pero venció por 27-25 a Belgrano Athletic y sostuvo el segundo lugar; SIC se impuso por 30-20 a Los Tilos en La Plata en un cruce directo entre cmpetidores por los playoffs, Alumni superó por 27-24 a Regatas en Bella Vista e Hindú derrotó por 66-48 a Los Matreros. Buenos Aires Cricket & Rugby, por su parte, consiguió un triunfo por 51-29 sobre CUBA en la lucha por la permanencia.

Esa carrera de cuatro clubes por los tres lugares aún vacantes en las semifinales tendrá el próximo sábado un capítulo imperdible: SIC vs. CASI, el superclásico, que puede darle la clasificación a la Academia o acercar mucho, hasta a dos puntos, a su archirrival.

CASI revirtió el partido frente a Belgrano y ganó un clásico para mantenerse segundo en el torneo de URBA Santiago Filipuzzi

Pero primero, SIC dio un paso importante este sábado en la pelea por las semifinales al imponerse por 30-20 ante Los Tilos en Barrio Obrero. Fue un partido cerrado, físico y cargado de tensión, que permaneció equilibrado durante buena parte de la tarde. La defensa del conjunto platense sostuvo esa paridad, pero dos tarjetas amarillas casi consecutivas terminaron por inclinar el desarrollo. SIC aprovechó la superioridad numérica y, con el oficio de sus forwards y la efectividad con el pie, construyó una victoria merecida.

El resultado también tuvo peso por el momento de ambos. SIC frenó la buena racha de Los Tilos y fortaleció su posición entre los cuatro primeros a tres fechas del final. Para el equipo platense, una de las revelaciones del campeonato, la derrota representa un golpe importante en sus aspiraciones de alcanzar las semifinales.

Ignacio Guichón se tira a tacklear a Bernabé López Fleming, una de las figuras, mientras recibe la pelota Francisco González Capdevila Marina Espeche - LA NACION

CASI consiguió uno de esos triunfos que pueden pesar mucho al final del campeonato. Belgrano estuvo adelante durante prácticamente todo el encuentro en la Catedral, pero el conjunto de San Isidro encontró la victoria por 27-25 en la última jugada, con un maul que terminó con Ignacio Larrague, figura de la cancha, dentro del ingoal. El festejo reflejó la importancia de un resultado que le permite sostenerse con mayor tranquilidad en el segundo puesto. Y, especialmente, con el clásico por delante, antes de medirse con Newman y Alumni en las últimas dos jornadas de la etapa regular.

Newman tuvo que sufrir en Rosario para imponerse por 45-41 a Atlético del Rosario. El líder encontró respuestas cada vez que el local amenazó con revertir el resultado y defendió la última pelota para conservar una ventaja mínima. Más allá de las dificultades que presentó el encuentro, el triunfo tuvo un valor especial: con tres fechas por disputar, el conjunto de Benavídez se aseguró matemáticamente el primer puesto de la etapa regular. Por lo que solo le resta saber quién quedará en el cuarto lugar, que será su rival.

La Plata consiguió un triunfo de enorme valor por 22-7 ante Champagnat en Gonnet y sumó puntos fundamentales en la lucha por la permanencia. La visita golpeó primero, pero el conjunto platense revirtió el resultado y llegó al descanso 19-7 arriba antes de administrar la diferencia durante un segundo tiempo con pocas emociones. La consecuencia para Champagnat fue definitiva: quedó sin posibilidades matemáticas de alcanzar el 12° puesto y descenderá a Primera A.

La pegada de Juan Akemeier para CASI Santiago Filipuzzi

Noticia en desarrollo

Resultados de la 23ª fecha

Los Matreros 48 vs. Hindú 66 (B)

vs. Hindú La Plata 22 vs. Champagnat 7

vs. Champagnat Regatas Bella Vista 24 (B) vs. Alumni 27

vs. Alumni Atlético del Rosario 41 (B) vs. Newman 45

vs. Newman Los Tilos 20 vs. SIC 30

vs. SIC CASI 27 vs. Belgrano 25 (B)

vs. Belgrano CUBA 29 vs. Buenos Aires C&RC 51 (B)

Las posiciones

Newman , con 99 puntos

, con CASI , con 82

, con Alumni , con 76

, con SIC , con 75

, con Hindú , con 74

, con Los Tilos , con 64

, con Regatas Bella Vista , con 51

, con Belgrano , con 49

, con CUBA , con 45

, con Rosario , con 39

, con La Plata , con 37

, con Buenos Aires , con 36

, con Los Matreros , con 32

, con Champagnat, con 15

Justo Echevarría en su primer try de la tarde Santiago Filipuzzi

La 24ª jornada (sábado 3/10, 15.30)

Buenos Aires C&RC vs. Los Matreros

Belgrano vs. CUBA

SIC vs. CASI

Newman vs. Los Tilos

Alumni vs. Rosario

Champagnat vs. Regatas Bella Vista

Hindú vs. La Plata













