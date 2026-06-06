Top 14 de URBA: SIC le ganó el clásico a CASI en la última jugada en la Catedral

El rugby de Buenos Aires vivió este sábado su máximo cruce, y en su máximo escenario, la Catedral. La 11ª fecha del Top 14 ofreció el inigualable CASI vs. SIC, que esta vez terminó en festejo de San Isidro Club. El conjunto zanjero venció por 26 a 23 con una conquista en la última acción del juego, un try de Tomás Meyrelles, convertido por Agustín Sascaro.

La acción premió una búsqueda paciente y muy bien ejecutada por SIC, que se hizo de la pelota a los 39 minutos y 19 segundos, al lanzarla en un scrum propiciado por un balón torcido en el line-out previo favorable a Atlético, y concluyó con Meyrelles apoyándola a los 44 minutos y 19 segundos cerca de la punta izquierda del ataque. Así el tercera línea coronó una sucesión de incontables rucks, interrumpida solamente por un pase con el pie al in-goal, fallido pero realizado en ventaja de penal. Durante cinco minutos exactos el cuadro tricolor no perdió la pelota. Ni un knock-on, ni un mal pase.

Tomás Meyrelles definió el partido con un try a los 44 minutos; una más en su lista de conquistas frente al archirrival en el clásico de San Isidro. Pablo Elias - LA NACION

Con esa conquista, el visitante ya se ponía al frente, por un punto (24-23), y ya no muchos de los jugadores visitantes le prestaron atención a la patada larga de Sascaro: salvo el back, todos estaban celebrando uno de esos éxitos que pasan a la historia y cuyos festejos duran largas horas.

Tal vez el más feliz sea el propio Meyrelles, que otra vez anotó un try contra el archirrival, ya casi una costumbre de su parte en los superclásicos. En particular, este capítulo no venía nada fácil para SIC, que fue dominado territorialmente y cayó en indisciplina: en la primera mitad hubo una expulsión por 20 minutos a Santos Rubio y una amonestación a Bautista Viero, y en la segunda recibió la tarjeta amarilla Benjamín Chiappe. Algo esperable en un partido cerrado como el que fue éste, en el cual académicos y zanjeros se sacaron chispas en las disputas, aunque sin desbordes groseros.

Compacto de CASI 23 vs. SIC 26

Claro que hubo seis partidos más en el día. Los dos de arriba en la tabla del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires ganaron con bonus. Hindú lo hizo, sin embargo, en un compromiso en el que no le sobró tanto: el puntero se impuso por 38-29 en la cancha de La Plata. Cerca de allí jugó el escolta, Newman, que triunfó mucho más holgado: le asestó un 41-11 a Los Tilos.

También en campo ajeno, Alumni confirmó su recuperación en el certamen, con un 38-23 en Rosario, donde dos fechas atrás había caído SIC, y se consolida como el principal perseguidor de los cuatro más encumbrados, que hace un par de semanas estaban escapados prácticamente juntos en las posiciones. También viene repuntando Belgrano, que nuevamente tuvo una ofensiva generosa: anotó 41 tantos en la cancha de CUBA, que marcó 36, y entre ambos armaron el encuentro más prolífico de la fecha, de 77 puntos.

Juan Ignacio Landó escapa de un desesperado tackle de Marcos Eliçagaray; Belgrano ganó apretamente en Villa de Mayo, donde se jugó el partido más prolífico de la jornada (77 tantos). Hernan Zenteno - La Nacion

En los otros enfrentamientos de la jornada, Regatas Bella Vista superó como local, por 23-13, a Champagnat, que no sale del fondo, y Buenos Aires Cricket & Rugby doblegó en condición de visitante a Los Matreros por 36 a 26.

Los resultados de la 11ª fecha

Los Matreros 26 vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 36

vs. Buenos Aires Cricket & Rugby CUBA 36 (B) vs. Belgrano 41 (B)

vs. Belgrano CASI 23 (B) vs. SIC 26

vs. SIC Los Tilos 11 vs. Newman 41 (B)

vs. Newman Rosario 23 vs. Alumni 38 (B)

vs. Alumni Regatas Bella Vista 23 vs. Champagnat 13

vs. Champagnat La Plata 28 vs. Hindú 39 (B)

Las posiciones

Hindú , con 47 puntos

, con Newman , con 45

, con CASI , con 38

, con SIC , con 36

, con Alumni , con 31

, con CUBA , con 25

, con Belgrano , con 25

, con Regatas Bella Vista , con 24

, con Los Tilos , con 21

, con Rosario , con 20

, con Los Matreros , con 19

, con Buenos Aires , con 14

, con La Plata , con 13

, con Champagnat, con 12

La 12ª jornada (sábado 20/6, 15.30)

La Plata vs. Los Matreros

Hindú vs. Regatas Bella Vista

Champagnat vs. Rosario

Alumni vs. Los Tilos

Newman vs. CASI

SIC vs. CUBA

Belgrano vs. Buenos Aires

La 10ª fecha de la primera A

Lomas vs. Pucará

Curupaytí vs. Hurling

San Luis vs. San Andrés

Olivos vs. Universitario de La Plata

GEBA vs. Pueyrredón

San Albano vs. San Fernando

San Cirano vs. Francesa

La 10ª jornada de la primera B