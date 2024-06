Top 14: la máquina Toulouse arrasó a Bordeaux y Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares lograron su tercera corona

Escuchar

Dupont se la dio a Chocobares, el rosarino se la devolvió, Dupont se la dio a Ntamak, éste levantó vuelo y asistió con el empeine a Ramos, que anotó el try más lindo de la noche. Un refucilo en una noche en la que Toulouse fue una tormenta incontenible para Bordeaux-Bègles, que no resultó oposición. La aplastante temporada tuvo su rúbrica en la final del Top 14, de Francia. Con un Antoine Dupont imperial, los argentinos Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares como partícipes centrales de la conquista y un plantel plagado de talento que jugó un rugby total, Stade Toulousain agregó otra estrella a su firmamento, que se suma la reciente condecoración como campeón de Europa.

La goleada por 59-3 en Marsella, la más amplia en los 132 años de historia de la liga francesa, da cuenta no sólo de la superioridad que evidenció Toulouse en este encuentro sino también a lo largo de la temporada, en la que por tercera vez en su historia consiguió la doble coronación, lograda en 1996 y 2021 (el único otro equipo que la obtuvo es Toulon, que lo hizo en 2014). Se trata, para el máximo campeón de Francia, de la 23ª conquista local. La cuarta en el nivel doméstico en los últimos cinco certámenes (sin contar el de 2020, cercenado por la pandemia) da cuenta también de la dinastía que está edificando el equipo conducido por Hugo Mola.

La resignación en el rostro de los jugadores de Bordeaux-Bègles luego de cada try de los rojinegros era todo un símbolo de la impotencia. El conjunto bordelés había alcanzado por primera vez en su historia el partido definitorio del Top 14 y contaba con jugadores de renombre, como Damien Penaud, Matthieu Jalibert, Maxime Lucu y Louis Bielle-Biarrey, todos, jugadores del seleccionado. Pero quedó inerte ante el aluvión del rival.

Nueve tries consiguió Toulouse, una cifra inusual para una final. La diferencia, de hecho, habría sido mayor de no ser por la escasa efectividad de los pateadores. Alrededor de otra magnífica actuación de Dupont, el único jugador del mundo capaz de decidir la suerte de un partido por sí solo, otras figuras se florearon. El apertura Romain Ntamak es su aliado ideal. Los forwards, la base del seleccionado francés, con Peato Mauvaka, Thibaud Flament y François Cros, más el despliegue del inglés Jack Willis, impusieron el ritmo del juego.

Toulouse lo hizo desde el inicio y a mediados del primer tiempo ya había conseguido tres tries, incluido uno majestuoso de Dupont, sombrerito incluido, tras una jugada preparada de line-out. Parecía que jugaba a otra velocidad que su adversario. Con la victoria asegurada y el ingreso de los suplentes, de similar valía que los titulares, el campeón no levantó el pie del acelerador y en los últimos 16 minutos del partido marcó seis tries.

Mallía y Chocobares no se subieron al marcador, pero ello no les resta protagonismo. Acertaron en cada intervención y recibieron el cariño de la gente que colmó el Vélodrome (sede alternativa por las reformas que recibe el Stade de France para los Juegos Olímpicos) y de los entrenadores cuando fueron reemplazados, ya con la suerte echada. Ambos sumaron su tercer título de campeón de liga desde que llegaron al club, en 2021. En el perdedor no estuvo entre los 23 convocados Guido Petti Pagadizábal, después de una temporada personal diezmada por lesiones. Ninguno de los tres estará, por la proximidad de los encuentros, en la ventana de julio de los Pumas.

Desde que levantó el Bouclier de Brennus (el escudo-trofeo del certamen) por primera vez en 1912, Toulouse erigió una superioridad abrumadora en Francia, que supo prolongar al resto del continente (con seis Champions Cup, también es el máximo vencedor). Dupont, Ntamack y compañía prolongan el legado de Pierre Villepreux, Philippe Carbonneau y Fabien Pelous. Mallía y Chocobares, el de Patricio Albacete y Omar Hasan. Estirpe francesa con un toque argentino.

Síntesis de Toulouse 59 vs. Bordeaux Bègles 3

Toulouse: Thomas Ramos; Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Pita Ahki y Blair Kinghorn; Romain Ntamack y Antoine Dupont; Jack Willis, Alexandre Roumat y François Cros; Thibaud Flament y Richie Arnold; Dorian Aldegheri, Peato Mauvaka y Rodrigue Neti.

Thomas Ramos; Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Pita Ahki y Blair Kinghorn; Romain Ntamack y Antoine Dupont; Jack Willis, Alexandre Roumat y François Cros; Thibaud Flament y Richie Arnold; Dorian Aldegheri, Peato Mauvaka y Rodrigue Neti. Entrenador: Hugo Mola.

Cambios: ST, 13 minutos, Julien Marchand por Mauvaka, David Ainu’u por Neti y Joel Merkler por Aldegheri; 20, Joshua Brennan por Arnold; 24, Clement Verge por Roumat y Paul Costes por Ahki; 28, Ange Capuozzo por Mallía; 29, Paul Graou por Dupont, y 35, Ahki por Chocobares y Mauvaka por Willis.

Bordeaux-Bègles: Romain Buros; Damian Penaud, Nicolas Depoortere, Yoram Moefana y Louis Bielle-Biarrey; Matthieu Jalibert y Maxime Lucu; Mahamadou Diaby, Tevita Tatafu y Bastien Vergnes Taillefer; Adam Coleman y Cyril Cazeaux; Ben Tameifuna, Maxime Lamothe y Jefferson Poirot.

Romain Buros; Damian Penaud, Nicolas Depoortere, Yoram Moefana y Louis Bielle-Biarrey; Matthieu Jalibert y Maxime Lucu; Mahamadou Diaby, Tevita Tatafu y Bastien Vergnes Taillefer; Adam Coleman y Cyril Cazeaux; Ben Tameifuna, Maxime Lamothe y Jefferson Poirot. Entrenador: Yannick Bru.

Cambios: ST, 5 minutos, Ugo Boniface por Poirot y Pierre Bochaton por Diaby; 6, Toma Taufa por Tameifuna; 9, Pablo Uberti por Bielle-Biarrey; 14, Paul Abadie por Jalibert y Kane Douglas por Cazeaux, y 18, Clement Maynadier por Lamothe y Pete Samu por Vergnes Taillefer.

Primer tiempo: 7 minutos, gol de Ramos por try de Dupont (T); 10, penal de Lucu (B); 13, penal de Ramos (T); 20, try de Mauvaka (T), y 24, gol de Ramos por try de Dupont (T). Amonestados: 5, Talafu (B). Resultado parcial: Toulouse 22 vs. Bordeaux Bègles 3.

7 minutos, gol de Ramos por try de Dupont (T); 10, penal de Lucu (B); 13, penal de Ramos (T); 20, try de Mauvaka (T), y 24, gol de Ramos por try de Dupont (T). 5, Talafu (B). Toulouse 22 vs. Bordeaux Bègles 3. Segundo tiempo: 3 minutos, penal de Ramos (T); 23, try de Ramos (T); 26, try de Marchand (T); 29, gol de Kinghorn por try propio (T); 34, try de Ramos (T); 39, gol de Ntamak por try de Ainu’u (T), y 41, try de Capuozzo (T). Resultado parcial: Toulouse 37 vs. Bordeaux Bègles 0.

3 minutos, penal de Ramos (T); 23, try de Ramos (T); 26, try de Marchand (T); 29, gol de Kinghorn por try propio (T); 34, try de Ramos (T); 39, gol de Ntamak por try de Ainu’u (T), y 41, try de Capuozzo (T). Toulouse 37 vs. Bordeaux Bègles 0. Estadio: Vélodrome, de Marsella.

Vélodrome, de Marsella. Árbitro: Ludovic Cayre.

