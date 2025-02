Juan Cruz Mallía y un particular elogio en Francia: “Creo que sería un poco el Messi del rugby”

En época de Seis Naciones, la 10 es suya. En un plantel nutrido y rico en nombres, Juan Cruz Mallía es uno de los jugadores predilectos del entrenador Ugo Mola , por su polivalencia y regularidad. Mientras Romain Ntamack, Thomas Ramos y Antoine Dupont están afectados al seleccionado francés para afrontar el torneo de países más antiguo del mundo, el cordobés suele desempeñarse como uno de los conductores. Este fin de semana fue la figura en la goleada sobre Bayonne por 41-6 e integra la terna al mejor jugador de la fecha en Francia.

El argentino se desenvolvió con una naturalidad propia de su esencia; un jugador que entiende el juego y tiene todas las destrezas técnicas para resolver cada situación del juego . “Juanchi puede jugar en todos los puestos. Es realmente un gran jugador, en cualquier lugar de la cancha hace magia. Tan pronto como toca la pelota, consigue crear el hueco”, lo elogió su compañero Mathis Castro-Ferreira en conferencia de prensa. Mallía apoyó el primer try de la contundente victoria sobre Bayonne, luego de una buena combinación entre su compatriota Santiago Chocobares y Paul Costes.

Audaz y preciso, tomando buenas decisiones en la cara de la defensa, el jugador de 28 años le dio el vuelo a sus compañeros y también se las ingenió para desparramar rivales y generar peligro. “En el try de Nelson Epe toma la pelota, engancha dos veces y supera a dos rivales... En el fondo creo que sería un poco el Messi del rugby. En cuanto tiene la pelota, consigue mejorar el juego. Es raro que haga algo tonto y pierda una pelota. Todo lo que toca lo convierte en oro”, valoró Castro-Ferreira, uno de los jugadores con mayor proyección del rugby francés. En el segundo tiempo, el apertura recibió un pase del octavo y armó un contraataque que no terminó en try por un knock-on de Matthis Lebel. Uno de los pocos aspectos del juego que aún no pudo ajustar el back de los Pumas es en su efectividad a los palos: sólo acertó dos conversiones de las seis que ejecutó.

Try de Mallía para Toulouse VALENTINE CHAPUIS - AFP

Mallía está en l a terna al mejor jugador del fin de semana del Top 14 junto a Jiuta Wainiqolo (Toulon) y Cameron Woki (Racing 92). Desde su llegada al club en el 2021, su estilo se adaptó a la perfección al ADN de una institución que promueve un rugby con fluidez de juego, pases en el contacto y riesgos para lanzarse a jugar. El mejor equipo de Europa del último lustro, que viene de ganar el doblete (Top 14 y Champions Cup) y este año es candidato en ambas competencias.

Aún sin sus mejores jugadores involucrados en los seleccionados de Europa, el Toulouse no frena su marcha ganadora y se consolida en la punta de la liga francesa 14 con 60 unidades. Santiago Chocobares también apoyó un try, a pura potencia, mientras que en el conjunto vasco participaron Mateo Carreras, Lucas Paulos y Facundo Bosch (fue amonestado).

Definidor, pateador, fullback o apertura: Juan Cruz Mallía hace un poco de todo VALENTINE CHAPUIS - AFP

Otro de los argentinos que sigue pisando fuerte en el Top 14 es Facundo Isa, de los nombres más sobresalientes en la victoria de Toulon sobre el Stade Francais por 24-6. Siempre cerca de la pelota, fue el jugador con más ataques (12), más tackles (9), más pelotas recuperadas (2) y más tackles superados (4) en un triunfo que los afianza como escoltas del torneo, que ya recorrió 17 de las 26 fechas de la temporada regular.

Bautista Delguy apoyó un try, Benjamín Urdapilleta aportó ocho puntos y Marcos Kremer recibió una tarjeta amarilla en Clermont, que cayó ajustadamente ante Bordeaux Begles (Guido Petti fue titular) por 22-18. Liderado por Francisco Gorrissen, Vannes logró otra victoria trascendental para sumar en la lucha por mantener la categoría; ahora comparte el último puesto con el Stade Francais y sueña con salvarse.

Nicolás Casanova Por