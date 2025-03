Lluvia de tries argentinos: los torneos europeos están al rojo vivo

Las ligas europeas siguen su rumbo de cara a las definiciones en junio. En época del Seis Naciones, con las figuras europeas abocadas al rugby de selecciones, los argentinos suman más protagonismo del habitual. Tras un fin de semana actuaciones destacadas, Felipe Contepomi definirá la primera lista del año de los Pumas, para una concentración de tres días en Londres, la única que tendrán antes del primer partido del año, ante los British & Irish Lions, el 20 junio, en Dublín.

El entrenador argentino dará a conocer esta semana los nombres que se volverán a juntar después de más tres meses, para empezar a planificar un año largo, con 13 encuentros. Es una de las dos ventanas anuales en las que World Rugby permite que los clubes cedan a los jugadores para una concentración, por fuera de las semanas de los tests. Serán 30 rugbiers que se desempeñan en Europa, más los que sumen del Súper Rugby Américas.

El grueso del plantel de los Pumas viene con rodaje y minutos de calidad en una temporada europea que ya superó la primera mitad y se acercan las etapas de definiciones. En la decimoctava fecha del Top 14, el Toulouse se sostiene en lo más alto de la tabla, con otra buena producción de Juan Cruz Mallía: el cordobés volvió a llevar la 10 y acertó las nueve conversiones que ejecutó a los palos. El último campeón goleó 63-21 a Vannes, que contó con Francisco Gorrissen (capitán) y Santiago Medrano como titulares.

Joaquín Oviedo y Jerónimo De la Fuente apoyaron tries en Perpignan, que cayó como local ante el Bordeaux Begles de Guido Petti, escolta del torneo y principal candidato a pelearle el título al Toulouse. El forward formado en el SIC, que firmó con Harlequins para la próxima temporada, cambió de puesto después de casi un año: formó como ala, realizó 17 tackles y completó los 80 minutos. Uno de los jugadores con más rodaje, que recuperó su nivel y es una gratificante noticia para Felipe Contepomi.

Bayonne se mantiene como una de las sorpresas de Francia y a ocho fechas para el final de la temporada regular empieza a encaminarse hacia los play-off. Lucas Paulos apoyó un try, Facundo Bosch cumplió una buena tarea defensiva, Rodrigo Bruni aportó su fortaleza en el contacto y Mateo Carreras mostró algunas pinceladas, con sus corridas electrizantes. En una de ellas culminó con el try de Baptiste Germain, que definió un encuentro entre rivales directos. El conjunto vasco derrotó 31-18 al Clermont de Marcos Kremer (fue el líder de tackles, con 21), Bautista Delguy (recibió una tarjeta amarilla) y Benjamín Urdapilleta (aportó seis puntos).

Con Francisco Gómez Kodela, el Stade Francais venció a La Rochelle 22-17 para dejar el puesto de descenso directo en el que cayó Vannes. El encuentro en París estuvo marcado por una polémica: el australiano Will Skelton fue expulsado a los 20 minutos del primer tiempo por un golpe al limpiar un ruck sobre Romain Briatte. Una sanción discutible, pero una acción exagerada por el tercera línea francés. “Hay que encontrar un equilibrio entre la agresión, la inteligencia y la limpieza”, expresó enojado Ronan O´Gara, actual entrenador de La Rochelle. “En el rugby, tenés derecho a limpiar un ruck. Desafortunadamente, hoy estamos en el Parque de los Príncipes y vimos a Neymar. Es un día feo para el rugby. ¿Sacan una tarjeta roja por eso? No estoy tratando de proteger a Will porque no es bueno, pero un jugador de rugby que hace eso es un gesto bastante interesante”, agregó el irlandés.

Cuatro tries argentinos en el United Rugby Championship

El torneo que congrega a las mejores franquicias de Irlanda, Gales, Escocia, Italia y Sudáfrica reanudó la actividad, con otra victoria del sorprendente Zebre. El conjunto con base en Parma superó a Dragons por 31-21 y logró su tercer éxito consecutivo, que lo ilusiona con sumarse a la lucha por los play-off. Gerónimo Prisciantelli anotó un try y acertó un penal para asegurar el triunfo sobre el cierre. En un equipo en el que Gonzalo García fue el medioscrum, titular, el mendocino Bautista Stavile también marcó un try y fue elegido como el mejor jugador del partido.

Tomás Albornoz sumó 15 puntos, mientras que Ignacio Mendy apoyó un try en Benetton, que cayó 38-30 ante Connacht. Facundo Cordero también aterrizó en el ingoal con la camiseta de Glasgow Warriors, que perdió ante Ospreys por 32-31.

La gran jugada de Rodrigo Isgró en Harlequins

En Inglaterra, con la liga pausada, la Premiership Rugby Cup le permite a los clubes darle rodaje a los jugadores jóvenes, mezclados con los del plantel profesional. Luego de unas semanas de descanso en Argentina, Rodrigo Isgró regresó a Harlequins, con un try, una asistencia brillante, pero con derrota ante Bath en los cuartos de final. El único argentino que avanzó a semifinales es Franco Molina, que ingresó en el segundo tiempo en el triunfo de Exeter Chiefs sobre Sale Sharks.

