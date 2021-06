Torneos de la URBA: el rugby local decidió las fechas de su regreso después de 20 meses

Cuando San Isidro Club le ganó a Belgrano la última definición del Top 12, nadie imaginaba que el rugby local no volvería a tener acción durante más de 20 meses. Era el 5 de octubre de 2019 y el mundo ni siquiera sospechaba del coronavirus, de la pandemia, de las cuarentenas y de las vacunas desarrolladas en tiempo récord. Ahora, a mediados de junio de 2021, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) le puso por segunda vez fechas a la reaparición de la actividad en su ámbito: 17 de julio en el caso de la máxima categoría, y los dos sábados siguientes para la mayoría de los otros certámenes que organiza.

Muchos deportes regresaron antes, pero el rugby, numeroso en jugadores en la cancha y en jugadores desperdigados en las sedes de los clubes y lleno de contacto físico, era de los más riesgosos en cuanto al contagio de Covid-19. Cuando se preveía que la pandemia cedería en la Argentina, la URBA estableció un cronograma para sus competencias, con protocolos, restricciones y comienzo a mediados de abril. Pero apareció la segunda ola y postergó el retorno. Ahora la entidad vuelve a divisar un horizonte sanitario más claro y por eso estableció los programas de partidos de sus categorías principales, que abarcan a la ciudad de Buenos Aires y a gran parte de la provincia de Buenos Aires.

El reinado de SIC terminará extendiéndose a dos años. Rodrigo Nespolo

El Top 12 iniciará el sábado 17 de julio su campeonato, que contendrá de una rueda de clasificación de 11 fechas con todos los conjuntos enfrentándose entre sí. Una segunda etapa consistirá en dos zonas de seis clubes y cinco jornadas con formato “viborita”. Y luego, los playoffs contendrán las semifinales entre los dos mejores de cada grupo, y la final. El orden de los cruces entre equipos será el mismo determinado para el inicio frustrado en abril. Cinco fines de semanas quedarán libres y no existirán descensos de categoría. El reglamento de la competencia aún no fue difundido.

Vuelta al Juego: fixtures y fechas de inicio de la competencia oficial de la URBA Raul

Las primeras A, B y C; la segunda, la tercera y Desarrollo se pondrán en marcha el sábado 31 de julio. Sus certámenes constarán de una rueda de todos enfrentados entre sí y de semifinales y final. Tres fines de semana carecerán de partidos. El campeón de cada categoría ascenderá, siempre que los torneos se desarrollen según lo estipulado, y no habrá descensos.

Un sábado más tarde, el 7 de agosto, será el turno de la vuelta de las divisiones juveniles, a posteriori de las vacaciones de invierno. Se desarrollarán regionalmente. Y al día siguiente reaparecerán los campeonatos femenino, empresarial y universitario, que todavía tienen pendientes sus programas y sus demás fechas.

Si todo fuere bien, falta casi un mes para que el rugby porteño-bonaerense se reinicie.

Por supuesto, la actividad no regresará normalmente: no habrá público, no se podrá utilizar los vestuarios y no existirán almuerzos de camaradería ni terceros tiempos. Y los rugbiers que hayan cursado la Covid-19 deberán presentar un apto cardiológico para practicar deporte. A ellos y a los demás se les requerirá la evaluación médica precompetitiva.

Cabe mencionar que en caso de haber suspensiones de encuentros por causas no imputables a los clubes, la URBA no decidirá sanciones a esas entidades.

LA NACION