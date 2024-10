Un año después, La Plata cumplió con el objetivo que se propuso tras el descenso y volvió al Top 12

Escuchar

La Plata Rugby cumplió el objetivo que se propuso el 21 de octubre de 2023, el día en que sufrió el descenso: regresar de inmediato a la máxima categoría del rugby de Buenos Aires. Un club que tiene historia, que supo consagrarse campeón de URBA en 1995, que ganó el Nacional de Clubes en el 2007, que fue protagonista importante en muchos campeonatos en las últimas décadas y ahora intentará, al menos, establecerse en el Top 12, una meta que le ha sido esquiva desde la reformulación del formato de los torneos, en el 2017. Con el triunfo por 49-5 sobre Pueyrredón en la última fecha de clasificación de la primera A, se aseguró su lugar en la elite, en el más alto nivel de URBA.

La lucha por el título de campeón de la más alta categoría de ascenso fue una carrera cabeza a cabeza entre La Plata Rugby y Los Tilos, un clásico rival. Ambos marcaron una diferencia abismal contra el resto y tuvieron pocos traspiés en el camino. El duelo de la semana pasada en Barrio Obrero terminó marcando el destino del certamen: la victoria de La Plata por un reñido 15-9 le dio la ventaja que necesitaba para depender de sí en la última jornada previa a los playoffs. El Canario sumó una unidad más que Los Tilos en la tabla: 108 a 107.

Con su goleada a Pueyrredón, La Plata Rugby consiguió el título en Primera A y regresó al Top 12 un año después del descenso LEONARDO LEVERONI - Prensa URBA

En la fecha 26 de un extenso campeonato, el conjunto oriundo de Manuel Gonnet no tuvo problemas para derrotar a un adversario que la semana anterior se había asegurado la permanencia en la primera A. Pueyrredón no logró hacerle frente a un equipo compenetrado y energizado, que planteó el partido como una final. Y que empezó a ganarlo antes de que se cumplieran 10 minutos, gracias al empuje del scrum, que apoyó Juan Pedro Bernasconi, una de las figuras de la segunda parte de torneo. El octavo, que se destacó en los Pumitas en la primera mitad del año, marcó la diferencia con su potencia. A los 12′, Federico Sica apoyó el suyo, tras un buen manejo de pelota, mientras que a los 30´ llegó el punto bonus, luego de un quiebre de Luciano Di Lucca, que asistió a Joaquín Guimaraynz. En la última pelota del primer tiempo, Tomás Bernasconi estiró el score para el 28-0 parcial, gracias a la puntería de Santino Di Lucca. En la segunda etapa, el local no pasó sobresaltos, manejó el partido a su antojo y aumentó la ventaja para el contundente 49-5 final.

La Plata Rugby jugará en el Top 12 en el 2025. Una ciudad que ya cuenta con San Luis en la máxima categoría y todavía puede sumar a Los Tilos. A pesar de no lograr el título, el club de Barrio Obrero realizó una campaña fantástica y es el favorito en los play-off por el segundo ascenso. En las semifinales se medirá ante Olivos, mientras que el otro cruce será Los Matreros-Francesa.

Lo mejor de la victoria de La Plata ante Pueyrredón

Desde que se reestructuró el formato de los torneos de Buenos Aires, el Canario ha sido el que más alternó de categorías. Un club con una infraestructura fuerte y con muchos jugadores para con respecto a los rivales de la Primera A, aunque nunca pudo sostenerse en el Top 12: descendió en el 2017, fue campeón de la primera A en el 2018, volvió a perder la categoría en el 2019 y regresó campeón en el 2022, tras un 2020 de inactividad por la cuarentena y un 2021 de un único ascenso. En el 2023 bajó nuevamente y la meta en el 2025 será afianzarse, en una temporada en la que URBA planea un cambio de formato, con un TOP 14 anual. El ente que rige el rugby de Buenos Aires analiza quitar los descensos el año que viene.

Veintidós triunfos (16 de ellos con punto bonus), 4 derrotas (todas con punto bonus), 930 puntos a favor y 419 en contra redondean una campaña formidable. “Quisiera que esto dure para siempre” rezaba el telón en Manuel Gonnet, en la tribuna principal. La Plata buscará consolidarse en lo más alto, como marca su historia.