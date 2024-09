Top 12 de la URBA: la jornada del festejo de SIC en el clásico también tuvo las victorias de Newman y Alumni

Escuchar

El Top 12 de la URBA parece tener una tendencia clara: a tres fechas para el final, cinco equipos se disputarán las cuatro plazas de semifinales. Los otros siete parecen ya fuera de competencia, sobre todo después de lo ocurrido en la jornada de este sábado, que tuvo al clásico de San Isidro como el partido más atrayente. Allí, en Boulogne, SIC se impuso por la mínima (27-26) y quedó en el cuarto puesto, empatado con Belgrano, que perdió por uno con Buenos Aires (21-22). El líder, Newman, no tuvo problemas: venció con punto bonus a Hindú (40-70). Alumni, el escolta, también ganó: fue 39-24 ante CUBA. Además, Champagnat perdió por 25-32 con Regatas y Atlético del Rosario derrotó por 34 a 24 a San Luis.

Así fue el triunfo del SIC en el clásico

El primer tiempo terminó con una ventaja de 21-9 para el SIC. Cuando el equipo visitante atacaba y se disponía a volver con puntos a su campo, el local metió una contra espectacular de toda la cancha que termino en try de González Capdevilla. Justo Piccardo, después de una avivada de Mateo Albanese -jugó rápido un penal- anotó el otro try de aquella primera parte. Además, contó con 11 puntos con el pie de Santiago Pavlovsky. El CASI, firme sólo en el scrum, ganó cuatro penales por esa vía y sólo pudo sumar con la puntería de Juan Akemeier.

Con un gran primer tiempo, SIC venció a CASI en el clásico de San Isidro Hernán Zenteno - LA NACION

En la segunda parte, el local se secó: sólo sumó seis puntos gracias a la patada infalible de Pavlovsky. Pero no consiguió vulnerar el ingoal de su clásico rival, que mejoró mucho. CASI se acercó, primero, con un try de su apertura, Felipe Hileman, convertido por Juan Akemeier. A falta de cinco minutos, otro try, esta vez de Benjamín Belaga sobre la bandera -también convertido por Akemeier- puso suspenso en el marcador.

El SIC aguantó el triunfo en los últimos minutos, y soportó la embestida del CASI. Justo Piccardo, una de las figuras del vencedor, pescó una pelota clave a dos minutos del final. SIC llegó entonces a su quinta victoria consecutiva, fundamental para clasificarse a las semifinales del Top 12 de la URBA: dejó a su rival de toda la vida a cinco puntos, en el quinto puesto.

El try de bandera de Benjamín Belaga para el CASI, que perdió por un punto en el clásico ante el SIC Hernán Zenteno - LA NACION

Newman llegó a ¡12! victorias consecutivas

El Cardenal no afloja: le hizo seis tries a Hindú, lo derrotó por 40 a 7 con punto bonus, y quedó como único líder del torneo, con dos unidades más que Alumni, su escolta. Fue la victoria número 12 de Newman en forma consecutiva, y ante un rival acostumbrado a pelear arriba. Casi de punta a punta, el Cardenal justificó la goleada sobre todo en el segundo tiempo, y gracias a la conducción de su número 10, Gonzalo Gutiérrez Taboada.

El triunfo de Alumni ante CUBA

El asedio de CUBA en los últimos minutos no le alcanzó al conjunto universitario para evitar la caída ante Alumni en Tortuguitas. El local fue un canto a la contundencia: Tobías Wade, Filippo Testoni y Joaquín Díaz Luzzi vulneraron el ingoal-rival en la primera parte; Díaz Luzzi, además, contribuyó con dos penales. Aunque el partido parecía sentenciado, el visitante nunca se dio por vencido y eso hizo que el resultado fuera incierto. Alumni estaba decidido a llevarse el triunfo y, por más voluntad que le puso CUBA, no fue suficiente: los locales ganaron 39-24.

El try de Tomás Cubilla para Alumni

Los resultados de la fecha 19

Alumni 39 - CUBA 24

- CUBA SIC 27 - CASI 26

- CASI Chapagnat 25 - Regatas Bella Vista 32

- Regatas Bella Vista Rosario 34 (B) - San Luis 24

- San Luis Newman 40 (B) - Hindú 7

- Hindú Buenos Aires C&RC 22 - Belgrano 21

La tabla de posiciones del Top 12 de la URBA

Newman, con 68 puntos

con 68 puntos Alumni, con 66

con 66 Belgrano, con 62

con 62 SIC, con 62

con 62 CASI, con 57

con 57 San Luis, con 42

con 42 Hindú, con 42

con 42 Buenos Aires C&RC, con 37

con 37 CUBA, con 36

con 36 Regatas (Bella Vista), con 29

con 29 Champagnat, con 21

con 21 Rosario, con 19

Así se jugará la fecha 20 (el sábado 21 de septiembre)

Belgrano vs. Alumni

Hindú vs. Buenos Aires C&RC

San Luis vs. Newman

Regatas (Bella Vista) vs. Rosario

CASI vs. Champagnat

CUBA vs. SIC

Los resultados de la fecha 21 de la Primera A

San Albano 18 vs. Pucara 15

vs. Pucara La Plata 52 vs. Francesa 7

vs. Francesa Pueyrredón 35 vs. San Cirano 18

vs. San Cirano Curupaytí 26 vs. Hurling 23

vs. Hurling Los Matreros 57 vs. San Martín 36

vs. San Martín Olívos 47 vs. San Paticio 10

vs. San Paticio Los Tilos 43 vs. Lomas 18

Los resultados de la fecha 21 de la Primera B

Italiano 36 vs. GEBA 40

vs. GEBA Círculo Universitario de Quilmes 25 vs. San Andrés 35

vs. San Andrés Mariano Moreno 23 vs. San Fernando 20

vs. San Fernando Liceo Naval 50 vs. Delta 31

vs. Delta Don Bosco 12 vs. Manuel Belgrano 28

vs. Manuel Belgrano Liceo Militar 37 vs. San Carlos 37

vs. San Carlos Banco Nación 22 vs. Universitario (La Plata) 23

Con la colaboración de Nicolás Casanova.

