"A la acción solidaria la llamé "42.K.Sa" porque cae justo: son 42K en casa en solidaridad con Santi", explica Dante Sin. Será la décima maratón de este runner, que tiene 20 años de trayectoria y muchas carreras benéficas realizadas.

El runner Dante Sin , que trabaja en el departamento Comercial de LA NACION , correrá una maratón (42 kilómetros) en el fondo de su casa para ayudar a recaudar dinero para la campaña LatiendoxSanti . Santiago Herrera es un niño de casi dos años que padece una rara afección cardíaca y necesita ser operado en Estados Unidos. La cirugía está programada para el próximo 30 de abril.

Dante acometerá los 42 kilómetros el viernes 10 de abril, a las 7:30 de la mañana. "Soy muy creyente y elegí ese día a propósito. Pensé: Si Jesús dio la vida por la humanidad, cómo no voy a poder yo correr una maratón por Santi' ".

De la campaña LatiendoxSanti Dante se enteró hace pocos días, en una charla con un colega de LA NACIÓN . "Me puse a hablar con un compañero de trabajo del tema y resultó que él era el padrino del nene, fue increíble".

El tema ya le rondaba la cabeza a Dante y una tarde, mientras entrenaba en su casa, surgió la idea de correr por Santi. "Se me ocurrió al ver en las noticias que personas en distintas partes del mundo, incluso en Argentina, corrieron maratones en balcones. Mi entrenador, César Roces, me incentivó cuando le comenté la iniciativa. Lo mismo mi mujer, Verónica, y mi hija, Nahir, que me apoyan siempre".

Instagram Live con una leyenda en la víspera de la carrera

Un día antes de la " 42.K.Sa ", el jueves 9 de abril a las 15:00hs., Dante participará de un Instagram Live con Sebastián Armenault ( @sebasarmenault ), el ultramaratonista solidario que ha recorrido el mundo y tiene miles seguidores. "Hablaremos de la carrera y será una muy buena oportunidad para que gente de todo el mundo se entere de la campaña LatiendoxSanti y eso quizá genere nuevas donaciones".

"Por momentos como padres se nos hace difícil sobrellevar esta situación, nos levanta el ánimo recibir una llamada de un familiar o de un amigo" cuenta Nicolás, papá de Santi. Crédito: Instagram @latiendoxsanti

Santi, un pequeño león que lucha por su vida

Santiago tiene 23 meses. Nació con Síndrome de Shone , una compleja cardiopatía congénita que implica varias obstrucciones del lado izquierdo del corazón. Con cuatro días de vida ya superó su primera cirugía de corazón por una estenosis (estrechamiento) en su válvula aórtica . A los cuatro meses fue sometido a un cateterismo y antes de cumplir un año enfrentó una operación a corazón abierto aunque esta intervención tampoco pudo resolver su problema.

Ante la falta de resultados efectivos y tras numerosas consultas, su familia se contactó con el Boston Chidren's Hospital, en Estados Unidos, un centro de referencia mundial en el tratamiento de los defectos cardíacos congénitos más raros y complejos. Allí pueden realizarle una reparación valvular que mejoraría su calidad de vida.

Nos llamaron anteayer del hospital en Boston y estamos evaluando postergar la operación un mes o unos meses. Dependerá del corazoncito de Santi si se puede o no Nicolás Herrera (papá)

En conversación con LA NACION, Nicolás Herrea, papá de Santi, contó: "Nos llamaron anteayer del hospital en Boston y estamos evaluando postergar la operación un mes o unos meses. Les vamos a enviar el último estudio que le hicimos a Santi el mes pasado y se analizará si su corazoncito está en condiciones de posponer la intervención".

"Y más allá del tema médico, económico, los visados que tenemos que hacer para viajar, está el problema del coronavirus -agregó Nicolás-. Del hospital nos contaban que operaron a un chico italiano estos días y ahora él y su familia están varados en Boston porque no hay vuelos".

La cuarentena frenó el ritmo de la colecta

Santi tiene indicación quirúrgica desde fines de 2019 y la intervención está fijada para el 30 de abril, pero el coronavirus complicó la campaña solidaria que realizan sus padres, Nicolás y Daniela.

Hasta el momento, habían recaudado el 60% del dinero que necesitan para la cirugía. Pero con la cuarentena obligatoria y la incertidumbre económica, la colecta se frenó fuertemente. "La gente está muy pendiente de ese tema. Lo notamos muchísimo y fue como estancarnos en lo que veníamos juntando", comentó su mamá.

"Estamos preocupados porque Santi necesita la intervención pero no estamos exentos del virus, cómo se vive acá y a nivel mundial", expresó Daniela. "Llegado el caso vamos a tratar de averiguar si se puede hacer alguna excepción con nuestro caso porque la cirugía está programada para el 30 de abril, pero tendríamos que llegar para el 20 porque Santi tiene citas y estudios previos a la operación", añadió.

Lo que falta y cómo ayudar

Santi precisa de la ayuda de todos para poder juntar el dinero y terminar de pagar la operación. "La cirugía sigue programada para fines de abril, pero nos faltan 30.000 personas que donen $100 para lograrlo . Juntemos nuestros corazones un poco más y sigamos #LatiendoxSanti desde las redes", ruegan Daniela y Nicolás.

Los interesadas en hacer una contribución encontrarán los datos de la cuenta bancaria en la página oficial o sino en el Facebook , Instagram o Twitter de la campaña.