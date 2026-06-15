Saibari, de una difícil historia de vida a brillar con Marruecos: gol a Brasil y un pase millonario a Bayern Munich en pleno Mundial

Cuando la familia Saibari se radicó en Barcelona, con el anhelo de tener un mejor porvenir, la llegada de Ismael traería alegría. Pero también, una enorme preocupación. Al bebé, a diferencia de otros pequeños, le resultaba imposible afirmarse para ponerse de pie e intentar caminar. El diagnóstico de los médicos fue que tenía un problema de desarrollo, por lo que indicaron que utilizara un soporte ortopédico para mantener los pies rectos e intentar desandar su camino.

El bebé que se crió con ese tratamiento es hoy el jugador polifuncional de Marruecos por el que Bayern Munich pagará 55 millones de euros. El fichaje, que se realizará en plena Copa del Mundo, le llega a Saibari luego de haber resonado en todo el planeta por una gran definición con la que superó a Alisson Becker y anotarle a Brasil, en la fecha 1 del grupo C.

“Esa máquina me ayudó, por suerte funcionó y pude caminar. En ese momento ni siquiera se trataba de convertirme en futbolista: era poder caminar”, reconoció en distintas entrevistas sobre aquel drama que hoy es una anécdota en su historia de vida.

😱🇲🇦 ¡EL BAYERN MUNICH SE LLEVÓ A UNA DE LAS JOYAS DEL FIN DE SEMANA!



ℹ️ Informó @FabrizioRomano que Ismael Saibari es nuevo jugador del conjunto bávaro



🔥⚽ Este sábado le marcó este GOLAZO a Brasil en el debut de Marruecos en la Copa del Mundopic.twitter.com/yis6UJhj7k — SportsCenter (@SC_ESPN) June 15, 2026

Cuando tenía siete años, caminó junto a sus padres para marcharse de España y establecerse en Bélgica, donde la búsqueda era la misma que había movilizado a la familia hacia Barcelona: tener mejores condiciones de vida. En cualquier territorio, le encantaba jugar al fútbol. Con la pelota, el mejor traductor y sinónimo de lenguaje universal, comenzó a transitar un sendero en las divisiones formativas del Anderlecht, uno de los clubes mejor establecidos en la liga belga.

Sin embargo, el resultado para él no fue el esperado por una cuestión física. No se trató de sus piernas, que ya no evidenciaban defectos de potencia ni equlilibrio, sino de una observación sobre su figura: “Me dijeron que estaba gordo”, recordó con enojo. “Eso fue realmente doloroso. Estaba jugando bien y me sentía en un buen momento. Era un honor jugar allí, pero un día antes de que empezara la nueva temporada, recibí la noticia”, amplió sobre un revés que luego se convertiría en el karma de la institución que lo descartó.

Ismael Saibari y el toque sutil con el que marcó el 1-0 de Marruecos ante Brasil en la primera fecha MAURO PIMENTEL - AFP

Saibari se transformó en integrante de las formativas del Genk, con el que le convertiría a su anterior club –el que lo había descartado- en un partido decisivo en las divisiones juveniles. Con condiciones que lo proyectaban como un jugador profesional, y con un pasaporte que incluía haber nacido en España y estar radicado luego en Bélgica, las fronteras de su futuro futbolístico comenzaban a abrirse de par en par.

Con sus habituales ojeadores, otros clubes de Europa advirtieron que ese chico que jugaba en el mediocampo y también pisaba el área era un futbolista preciado. Así, en Países Bajos, PSV decidió ir a fondo por él y se hizo de sus servicios, por lo que cruzó de Bélgica a la tierra de los tulipanes y arrancó su última etapa rumbo a ser de Primera. Después de pasar por el conjunto filial, finamente debutó en la máxima categoría en noviembre de 2020.

Allison Becker, arquero brasileño, sufre trás la formidable definición de Ismael Saibari, de Marruecos TIMOTHY A. CLARY - AFP

A partir de ese momento, vistió los colores de ese equipo neerlandés, tuvo un rol cada vez más preponderante y también se convirtió en internacional: con las opciones de poder esperar o especular con un llamado de Bélgica o España, Saibari eligió a Marruecos, la tierra de sus padres, en 2023. A partir de ese momento, luego de la campaña histórica que los Leones del Atlas habían realizado en el Mundial de Qatar, también deseaba estar en el mapa del fútbol global con esos colores.

En ese camino, no estuvo exento de polémicas: durante la caliente final de la Copa Africana de Naciones, en la que Marruecos perdió como local ante Senegal fue noticia por un motivo insólito. Bajo un diluvio, mientras el partido se desarrollaba y él estaba afuera, le arrebató la toalla al arquero Édouard Mendy, con el objetivo de que el senegalés no pudiera secarse los guantes para embolsar eventuales centros o remates.

Más tarde se arrepintió del gesto antideportivo que tuvo (y que inundó las redes sociales), y se acercó al hotel de los vencedores para pedirle disculpas a Mendy, que las aceptó. Al regresar a PSV, Saibari mantuvo su alto perfil competitivo y se destacó en el bicampeonato del equipo. Con 42 goles en 142 encuentros, su sueño de saltar a un gigante se hará realidad.

En pleno Mundial, luego de convertirle a Brasil, el diario Bild de Alemania confirmó que el rumor ya era una realidad: Bayern Munich pagará 55 millones de euros por su pase.

Luego del 1-1 con la Canarinha, el atacante se había lamentado porque Marruecos no pudo sentenciar al pentacampeón del mundo durante el primer tiempo. “Si perdonas contra un grande, lo pagas caro. Al final, no podemos quedarnos pensando en eso. Jugamos bien, generamos muchas ocasiones y hay bastantes cosas por mejorar. Ya está, a enfocarse en el próximo partido”, había reflexionado tras el encuentro.

Esa mentalidad ganadora también debe caer bien en Alemania. Saibari piensa que el próximo paso es el más importante. Como cuando era un bebé, con aquellos soportes obligatorios para mantenerse erguido, y avanzar en la vida.