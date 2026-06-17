Scaloni se emocionó cuando reemplazó a Lionel Messi: “Ya no sé qué decirle”

El Arrowhead Stadium de Kansas City fue el escenario de una noche cargada de emociones. Lionel Messi volvió a reescribir la historia del fútbol mundial con tres goles que lo ubicaron como el máximo artillero de los mundiales, y algunas escenas mostraron la sensibilidad a flor de piel del plantel campeón del mundo. Primero se advirtió al capitán argentino muy conmovido tras marcar su primer tanto; más tarde, las cámaras captaron a Lionel Scaloni conteniendo las lágrimas cuando escuchó la ovación que recibió el rosarino al ser reemplazado en el final del segundo tiempo.

Mientras el público en Kansas City se puso de pie para aplaudir y corear el nombre de Messi, apareció la imagen de Scaloni siguiendo la escena sentado en el banco de los suplentes, visiblemente conmovido por el reconocimiento que bajaba desde las tribunas. Resultó tan especial el momento que la transmisión tomó el instante en el que Messi se acercó tras dejar la cancha para saludar al entrenador, que se levantó para recibirlo. Luego, al volver a sentarse, Scaloni hizo todo tipo de esfuerzos por contener el llanto mientras el rosarino se acomodaba a un costado del banco de los suplentes.

La emoción de Scaloni

Si bien era una noche muy particular por los tres goles de Messi, el récord que alcanzó con casi 39 años y porque fue la primera vez que el capitán argentino convirtió tres tantos en un mismo partido de la Copa del Mundo, los interrogantes acerca de qué les sucedió a los dos para conmoverse de tal manera, fue lo que se instaló rápidamente en las redes sociales.

La cara del rosarino cuando terminó el partido por saber que llegó a 16 goles en los mundiales y alcanzó el récord que tenía el alemán Miroslav Klose, en la misma edición en la que se convirtió en el primer futbolista en disputar seis veces la Copa, no permitía advertir que algo estaba sucediendo para él por fuera de la cancha. Sin embargo, cuando lo consultaron por siu emoción tras su primer gol ofreció algunos motivos: "Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, por apoyarme y por estar al lado mío”, dijo sin profundizar sobre la singular situación.

En el caso de Scaloni, cuando habló con la prensa eludió cualquier interrogante al respecto y se limitó a llenar de elogios a su capitán: “No tengo palabras. Lo saludé, le di un beso y le dije que lo quería mucho, porque ya no sé qué decirle. Más allá de los goles que hace, es increíble por lo que transmite. Lo extrañaremos el día que no esté más. Disfrutémoslo, que eso es lo más importante”.

“LO QUE DIGA YO ESTÁ DE MÁS, ES INCREÍBLE”



Lionel Scaloni sobre Messi, luego del triunfo 3-0 de Argentina sobre Argelia. #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/qDNlgM6nCn — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

Y agregó: “No es que podía imaginar algo así, sino que es algo que lo viene haciendo hace veinte años. Ya la gente del fútbol lo quiere ver, no sólo los argentinos. Más allá del resultado, hay que disfrutarlo porque lo que transmite a todo el mundo es increíble”.