Sergio Agüero, el sueño de Independiente y Julio Falcioni: “Lo vamos a llamar para que vuelva a su casa”

El anuncio de la salida de Sergio Agüero de Manchester City cuando concluya la presente temporada europea se convirtió en una noticia que movilizó a todo el mundo futbolero. Dejar el club en el que se convirtió en una leyenda (es el máximo goleador histórico) se transforma en una enorme posibilidad para que cualquier equipo poderoso de Europa le prepare al argentino un suculento contrato para contar con sus servicios. Lo cierto es que en Argentina hay un club que lo espera hace tiempo con los brazos abiertos: Independiente, el club que lo formó, en el que debutó en primera y al que en varias ocasiones el futbolista le declaró sus ganas de volver.

Este martes se refirió al asunto el actual entrenador del Rojo, Julio César Falcioni: “Vamos a llamar al Kun Agüero. Hablé con ‘Yoyo’ Maldonado y lo vamos a llamar”, manifestó en TyC Sports el director técnico que ya dirigió al Kun en Independiente en la temporada 2005-2006. Maldonado es el secretario general del club y, en la actualidad, el hombre que toma las decisiones más fuertes en el fútbol de la institución que preside Hugo Moyano.

Falcioni, ya imaginó al Kun en su plantel: “Si viene cambiaríamos el formato para que el equipo lo ayude y él ayude al equipo”, comentó. También agregó: “El quiere los colores de Independiente. Queremos proponerle la vuelta a casa para hacer un Independiente más grande”, aseguró el DT. “Sería un placer para mi volver a dirigirlo. Queremos ver las ganas que tiene”, avanzó. En cuanto a lo económico, dejó en claro: “Acá no podrá a firmar algo parecido a Europa, pero estaría con toda la gente que lo quiere. Nos conocemos, guardamos recuerdos y ojalá se pueda hacer una buena gestión”. Todo esto para por un deseo, una ilusión, es por eso que Falcioni no separa los pies de la tierra: “Si se queda en Europa, lo entendería”, concluyó.

Julio César Falcioni dirigió a Sergio Agüero en Independiente en la temporada 2005-2006

Se sabe que su regreso al equipo de Avellaneda no será fácil, pero algunas declaraciones que realizó en su estadía en Europa hicieron ilusionar a los hinchas en los últimos años. Apenas daba sus primeros pasos por Europa, Agüero contó: “A los 28 o 29 quiero estar en Independiente de nuevo. Son 10 años acá y después ya quiero volver. En Argentina vuelvo a Independiente”. En 2016, también se refirió al tema: “Los hinchas saben que me voy a retirar en Independiente, que tengo pensado volver. Cuando termine mi contrato voy a regresar. Ver que el club está creciendo me da ansiedad para volver”.

Más cerca en el tiempo, en 2017 y durante las Eliminatorias con la selección argentina, Kun insistió sobre lo mismo: “Mi idea siempre fue terminar mi contrato con el City y volver a Independiente. En 2019 se termina, con una opción más en la que el City tiene la prioridad, pero es una opción sobre la decisión que puedo llegar a tomar”. Un año más tarde, consultado nuevamente por su retorno, expresó: “Siempre dije que volveré cuando termine mi contrato con el City en el 2020. No estoy pensando en eso, sólo concentrado en lo que me queda en Inglaterra y el Mundial”.

A pesar de su próxima salida de Manchester City, la vuelta de Agüero a Independiente se trata de un sueño casi inalcanzable en estos momentos. Quizá también lo sea para lo que resta de su carrera como jugador de fútbol y más teniendo en cuenta el interés de varios equipos poderosos de Europa. En las últimas horas y tras haberse hecho eco de la noticia, se habló de una supuesta oferta de PSG sobre el atacante argentino, que es del gusto de Mauricio Pochettino, según manifestaron algunos medios parisinos.

Otra posibilidad es Barcelona. El delantero argentino asoma como una posible carta que podría usar el flamante presidente del conjunto catalán, Joan Laporta, para tratar de convencer a Lionel Messi que se quede en la institución.

