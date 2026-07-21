¿Sigue en la selección argentina?: El comunicado completo del Dibu Martínez tras la derrota de la Argentina vs. España

Emiliano “Dibu” Martínez se expresó en sus redes sociales tras la final perdida contra España. El marplatense, de 33 años, multicampeón con la selección argentina, hizo catarsis de lo sucedido en la Copa del Mundo y dejó un manto de dudas acerca de un posible fin de ciclo.

“Soñé que la ganábamos de vuelta. Soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez mas”, comenzó el arquero del Aston Villa, desilusionado por haber perdido el partido definitorio contra España por 1-0.

El comunicado de Emiliano Martínez en Instagram

Figura del encuentro y autor de varias atajadas que mantuvieron en partido a la selección, Martínez profundizó sobre sus sentimientos y dejó en suspenso su continuidad como arquero de este ciclo exitoso que comanda Lionel Scaloni.

“El dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, analizó el Dibu, a sangre fría, dejando la puerta abierta para una despedida.

Dibu Martínez deslizó la posibilidad de "dar un paso al costado" a la selección argentina

Para culminar el posteo que incluyó varias fotos de su estadía por el Mundial, Martínez agradeció el apoyo de los hinchas que estuvieron presentes en Estados Unidos y en el país frente a un televisor: “Lo siento mucho. Realmente intente lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

El emotivo video que publicó la AFA tras el recibimiento de la selección en Ezeiza

En el posteo, Martínez subió cinco imágenes: una besando la medalla del subcampeonato, otra de su camiseta y amuletos, junto a Martín Tocalli -entrenador de arqueros-, Juan Musso y Gerónimo Rulli, una postal general del equipo agradeciéndole a la parcialidad argentina y otra de él llorando.

Dibu Martínez, al igual que parte del plantel, arribó a la Argentina este lunes en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. En un recibimiento sin igual, del que formaron parte los Granaderos, representantes de las Fuerzas Vivas y la Fanfarria Alto Perú, los jugadores saludaron a un gran número de fanáticos que se agolparon en las inmediaciones del predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza y luego siguieron camino a sus respectivos hogares para reencontrarse con sus seres queridos.

El comunicado completo del Dibu Martínez tras la derrota de la Argentina vs. España

Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez mas. La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi pais y a mis compañeros.

El posteo termina con dos emojis, uno de una cara feliz con una lágrima y el otro de un corazón celeste.