LIMA.- Silvina D'Elía es una fuerza de choque, uno de los motores emocionales de las Leonas que volvió para recuperar el oro panamericano en Lima 2019. Y vaya si tuvo que ver: anotó dos tantos en la goleada sobre Canadá por 5 a 1. La mendocina, que había decidido dejar la selección de hockey sobre césped a principios de 2015 y miró por televisión los Juegos Olímpicos de Río 2016, recibió la invitación de Carlos Retegui para reincorporarse a principios de este año al equipo.

Finalmente, la apuesta de Pity resultó muy acertada, porque no solo se sintió muy bien en el aspecto físico a sus 33 años, sino que también cumplió un papel preponderante en varios momentos de la temporada, tanto durante el primer semestre -en la Pro League- como en estos Juegos Panamericanos, en donde la Argentina se quitó el estigma de las finales perdidas de Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Ahora, con la clasificación de Tokio 2020 garantizada, la defensora es una de las pasajeras de este tren de ilusiones rumbo a Oriente.

-¿Cómo viviste la final ante Canadá desde adentro?

-Era muy importante sacarnos la espina y ganar un partido así, porque nos debíamos una final ganada con un score abultado, ya que fuimos muy superiores. Habíamos jugado contra las canadienses en la zona, pero sabíamos que iba a ser un encuentro totalmente diferente. En una instancia decisiva se impone el que mete los goles, ya no importa el que mejor juega. Hicimos un planteo superestratégico y ganamos.

-¿En dónde ubicás este oro en tu carrera?

-Es importante. Para mí es el resultado de mucho esfuerzo, del acompañamiento de la familia, de los amigos, de mi provincia: Mendoza. Este año tuvimos un montón de golpes y de cambios pero nos supimos sobreponer. El himno en la final me hizo emocionar, porque aparte ya estoy más grande y ahí te vuelven todos los recuerdos.

-¿Estas situaciones de éxito te hacen saber que fue una buena decisión haber regresado?

-A mí me deja tranquila haber vuelto porque lo hice convencida, con un entrenador como Retegui, que me mostró un plan, un proyecto, y terminé creyendo en él. Cuando estás convencida de algo, todo lo que viene después se da, es una consecuencia. Lo importante es que tenemos un gran grupo, mucha calidad. Así y todo nos queda muchísimo por crecer. Lo que resta ahora es descansar y poner el foco en Tokio.

-A propósito del grupo, ¿qué clase de plantel es éste?

-Hay una buena mezcla: volvimos varias de las grandes y nosotras éramos las que debíamos ponernos la mochila en esta final ante Canadá, como para que el resto de las chicas jugaran. Me parece que fue lo que pasó: Goofy (Belén Succi), Chari (Rosario Luchetti), Carli (Carla Rebecchi), Noui (Noel Barrionuevo) y yo nos pusimos el equipo al hombro y dejamos que las jugadoras más jóvenes estuvieran más tranquilas y disfrutaran, una situación que antes no se daba.

-¿Cuántas veces repasaste por la mente aquellas finales perdidas?

-En el día previo a la final y el mismo día se me pasaron por la cabeza aquellos partidos de Guadalajara y Toronto. Pero ojo, solo como un recuerdo, no como que podíamos perder de nuevo. No diría que estábamos confiadas ante Canadá, pero sí con mucha confianza en nuestro juego y en todo lo que hicimos para ganar la medalla de oro. Varias de nosotras tenemos más de 250 partidos internacionales y en esta última final lo teníamos que plasmar.

-¿Servía durante la concentración hablar de lo que ocurrió en aquellas finales?

-Se charlaron esas cosas en la comida de las concentraciones, pero siempre tratando de conocer la historia para que no se repitiera. Si entraste en Guadalajara 2011 medio despistada, que esta vez no pasara fue muy bueno. Aquellas fueron experiencias que nos sirvieron para crecer, así que les dijimos a las chicas: "No boludeemos en el torneo, miren que es difícil". Sobre todo el partido semifinal con Chile, que se presentaba como un partido aparte. Como somos más viejas y ya las vivimos, entonces tratamos de transmitir eso. Pero no queríamos trasladar una sensación de miedo o un exceso de respeto, sino con la idea de crecer y que no nos sucediera de nuevo.

-La palabra 'vieja' la dijiste vos, pero da a pie a preguntarte si Tokio 2020 será tu último torneo.

-Sí, creo que sí. Ojalá que ganemos la dorada porque la medalla de plata de Londres 2012 todavía la tengo acá [se lleva una mano a la garganta]. Y después sí, creo que ahí ya se terminará mi carrera. Pero vamos a ir ganar a Tokio: queremos hacer todo para ser las mejores ahí también, como en estos Juegos Panamericanos.

-¿Por qué quieren volver varias de las grandes?

-Siento que el equipo contagia otra cosa desde hace seis meses y te dan ganas de formar parte. Más sabiendo que podés estar todavía físicamente bien, así que tratás de jugarte los últimos años como para disfrutar. Es un equipo alegre, divertido. Es un grupo totalmente diferente, con distintas edades y provenientes de diferentes lugares. Nos supimos unir, con todas las cosas que nos pasaron.

-¿Por ejemplo?

Las salidas de algunas chicas, que generaron movimientos en el plantel. O que una vez se lesione Luchetti, o cuando a Rebecchi le pegaron en el cuello en un torneo. Son situaciones que fueron dándose en los viajes y en los partidos. Entonces nos resultó difícil afrontar cada encuentro, debido a esos cambios y bajas. Es complicado sobreponerse a eso, y creo que el equipo lo hizo.