Sofía Martínez cargó contra la actitud de Gonzalo Peillat por el insulto invocando a Diego Maradona

Gonzalo Peillat estuvo en boca de todos durante el fin de semana por su actitud de gritar un gol con la camiseta de Alemania contra la Argentina, su país de origen, en el hockey masculino. Su tanto sirvió para que los germanos continúen en carrera y así Los Leones quedaron eliminados de los Juegos Olímpicos de París.

Campeón olímpico con Los Leones en Río de Janeiro 2016, Peillat decidió abandonar el país por problemas con la Federación y ante este inconveniente, la selección de Alemania puso los ojos en él y le dio la confianza para que vista la camiseta de la nación europea.

El festejo de Gonzalo Peillat que desató la polémica Santiago Filipuzzi/ Enviado

Tras el encuentro ante Los Leones y una fuerte crítica hacia él en las redes sociales, Peillat decidió hablar con la Televisión Pública y lanzó un fuerte exabrupto marcando una posición terminante en el tema. A su vez, el deportista citó una frase de Diego Maradona que causó un repudio absoluto por parte de la periodista Sofía Martínez, quien decidió retirarle el micrófono en plena nota.

“Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida”, comenzó el deportista nacionalizado alemán. Y, profundizó: “Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”.

Gonzalo Peillat y una frase polémica que despertó la ira de los usuarios en las redes sociales

A raíz de esta frase que esbozó Maradona en las Eliminatorias Sudamericanas 2010, la cual fue dirigida a los periodistas que cuestionaban su manera de ser y cómo encaraba los partidos con la selección argentina, Peillat decidió ponerle punto final a su declaración y Sofía Martínez, quien sostenía el micrófono, decidió retirárselo al grito de “Bueno, bueno, bueno”, en señal de reprobación.

Horas más tarde de este momento, la periodista lanzó un comentario en su cuenta de X que luego eliminó y cargaba contra la actitud del exintegrante de Los Leones: “Lo único difícil de asimilar es citar al Diego con la camiseta alemana”.

La crítica de Sofía Martínez en Twitter que luego eliminó

En un tema candente que tuvo su explosión en las redes sociales, el tenista Gustavo Fernández expresó su opinión desde su óptica de deportista olímpico y recibió la aprobación de Sofía Martínez.

“No se olviden que atrás de los deportistas hay personas, y nunca se sabe el alcance y las repercusiones que pueden tener este tipo de odio. Grito el gol, actuó de formas que en mi vara, no haría. Pero no hay necesidad de esto. Con el tiempo, el solito se va a arrepentir”, destacó Fernández en medio de una catarata de improperios hacia Peillat.

Sofi Martínez adhirió al comentario de Gustavo Fernández acerca del caso de Gonzalo Peillat

Con una mirada crítica sobre la situación, Martínez detalló que coincidía con el concepto expuesto por Fernández y otros usuarios de las redes continuaron un debate que tuvo como común denominador el rechazo absoluto ante la manera de festejar el gol por parte de Peillat, quien tuvo un rol significativo en la victoria de Alemania contra la Argentina.

LA NACION