A Moria Casán le preguntaron si volvería a ser jurado del Cantando y dejó atónitos a todos con su respuesta

Uno de los realities más populares de la televisión podría regresar próximamente. ¿Cuál? Cantando por un sueño. Los rumores empezaron a resonar en las últimas semanas y más aún cuando se barajaron nombres para integrar el jurado. Uno de ellos fue el de Moria Casán, quien justamente tuvo una silla en la última edición del certamen. Sin embargo, al ser consultada sobre si trabajaría en la nueva producción de Marcelo Tinelli, dio cuenta de que tiene una posición muy tomada y sorprendió a todos con su respuesta.

Si bien desde hace varios meses se habla de una posible vuelta de la competencia de canto, esta semana en LAM (América), Ángel de Brito reveló que el reality musical estaría más cerca de lo esperado.”Ya hay dos jurados. Moria Casán y Marcelo Polino. Un lindo jurado. Falta integrar a los otros dos miembros”, sostuvo. El conductor, por su parte, descartó ser quien se siente en una de esas sillas y explicó que él es “jurado de Marcelo [Tinelli] nada más”. Esto podría dar cuenta de que, tal y como pasó en la edición 2020/2021, podría ser considerado para ocular el rol de conductor. En aquella última edición lo hizo junto a Laurita Fernández.

'La One' aseguró que no volvería a ser jurada del reality de canto (Foto: Captura de TV / América)

A partir de la posibilidad de que la protagonista de Brujas vuelva a ocupar un rol que ya experimentó más de una vez, el viernes la entrevistaron en Intrusos (América) y Laura Ubfal le preguntó si volvía a la televisión. “No. ¿Por qué?”, cuestionó Moria Casán. “Porque Angelito dijo que vas a ser jurado del Cantando si se hace. Todavía no se sabe”, le explicó la panelista.

Sin embargo, la diva sorprendió a todos con su respuesta: “No. Me llamó el Chato Prada y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada nunca más por el momento”. En esa misma línea, explicó: “¿Sabés qué pasa? No me da... me parece que ya fue. Las peleas mías, lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo. Fijate que todos los memes que hay en TikTok se siguen trabajando con mis peleas”.

“Yo pienso que no. No me divierte; no conozco a mucha gente”, insistió y enfatizó: “No me divierte ser más jurado de nada, me devalúa, me devalúa, me devalúa...”.

Agustín ‘Cachete’ Sierra e Inbal Comedi fueron los ganadores de la última edición del Cantando

Si bien aún no está confirmado que el Cantando por un sueño vuelva a la pantalla chica, cabe recordar que la última edición se emitió en eltrece entre julio de 2020 y enero de 2021. La conducción estuvo a cargo de Ángel de Brito y Laurita Fernández, mientras que el jurado estuvo integrado por Nacha Guevara, Karina ‘La Princesita’ Tejeda, Moria Casán y Oscar Mediavilla, quien entró en reemplazo de Pepe Cibrián. La pareja ganadora fue la de Agustín ‘Cachete’ Sierra e Inbal Comedi, mientras que la subcampeona fue la de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta.

Moria Casán arremetió contra Susana Giménez por su regreso a la televisión: “Era hora de que trabaje”

Hace unos meses ‘La One’ dio que hablar tras un fuerte comentario que hizo sobre Susana Giménez. Antes del estreno de su programa de streaming, Nave Nodriza, dialogó con distintos medios, entre ellos LAM. Le preguntaron si entrevistaría a Susana y ella sin vueltas lanzó: “Ni se nos ocurrió”.

Moria Casán opinó del regreso de Susana Giménez a la televisión

Entre otras cosas, le comentaron que Giménez tenía previsto regresar a la televisión y lo cierto es que Moria no se guardó su opinión: “¡Qué bueno! Era hora de que trabaje”. Cabe mencionar que en Open Telefe, el evento comercial del canal, se anunció que la diva de los teléfonos regresaría a la televisión después de cinco años. Si bien esto estaba pautado para julio con un programa de juegos, entrevistas y números musicales que se emitiría los domingos, hasta la fecha el ciclo aún no se estrenó.

LA NACION