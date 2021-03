River y Racing jugarán la Supercopa Argentina 2019 este jueves en Santiago del Estero Fuente: FotoBAIRES

2 de marzo de 2021

Restan tan solo dos días para la gran final entre River y Racing en Santiago del Estero. Tras meses de indefiniciones por la pandemia de coronavirus que demoró el partido, la Supercopa Argentina 2019 se jugará este jueves desde las 22.10 en el Estadio Único Madre de Ciudades, que se estrenará para la ocasión.

Las realidades de los equipos se contraponen, pero ninguno llega en alza. Por un lado, River, que accede a la definición al ganar la Copa Argentina 2019, viene de conseguir dos triunfos en fila en la Copa de la Liga Profesional y buscará reponerse de las desilusiones de comienzos de año entre la Copa Libertadores y la Copa Diego Maradona. Por el otro, Racing, que alcanza la Supercopa por ser campeón de la Superliga 2018/2019 con Eduardo Coudet, todavía no pudo ganar en el inicio del ciclo de Juan Antonio Pizzi: perdió uno y empató dos juegos en el ámbito local.

Con un premio de nueve millones de pesos en juego y una estrella más para la vitrina, el clásico más antiguo del fútbol argentino se reeditará en Santiago del Estero. Y el fervor de la final ya se empieza a vivir.

River: hisopados negativos, rendimiento bajo la lupa y la duda de Borré

A pesar de haber ganado 3-0 frente a Rosario Central y 1-0 contra Platense en sus últimas dos presentaciones, en River no se respira tranquilidad en exceso. El rendimiento del equipo en el inicio de la Copa de la Liga Profesional no ha sido el esperado y, más allá de que no fue superado por sus rivales (ni siquiera en la caída inicial por 2-1 con Estudiantes), la sensación es que tiene mucho más para dar y debe seguir enfocado en corregir dos aspectos fundamentales: sumar eficacia para poder concretar más de todo lo que genera y minimizar al máximo los errores o distracciones defensivas que puedan costarle caro.

Con los seis refuerzos a disposición del entrenador Marcelo Gallardo, la victoria del domingo en Vicente López dejó dos marcadas preocupaciones para la confección del equipo: Javier Pinola será operado este martes por el doctor Pedro Hansing de su fractura en el antebrazo derecho y Rafael Borré evoluciona favorablemente del traumatismo que sufrió en la cresta ilíaca durante la práctica del sábado pasado.

Un punto fundamental de cara a la definición fueron los estudios que se realizaron en el plantel y el cuerpo técnico: todos los hisopados de Covid-19 dieron negativo. De esta manera, Gallardo podría contar con todos sus jugadores, a excepción del lesionado Pinola, quien podría tener hasta tres meses de recuperación, y de Gonzalo Montiel, quien tiene mononucleosis. ¿Qué pasará con Borré? Es la gran duda para la final. Durante la jornada del lunes realizó trabajos diferenciados y respondió de forma positiva, por lo que las próximas horas serán cruciales para conocer si podrá estar frente a Racing, después de ser reemplazado a los diez minutos en el choque con Platense. Si no llega, el juvenil Federico Girotti o el recién llegado Agustín Fontana podrían tomar su lugar.

Por la tarde se conocerá la lista de concentrados para el viaje que se hará este miércoles alrededor de las 19 a Santiago del Estero y, a partir de ahí, se irá delineando el equipo titular. La gran incógnita pasa por el reemplazo de Pinola: si sostiene el esquema 3-3-2-2, el DT podría optar por David Martínez o Jonatan Maidana, los grandes candidatos a ingresar al equipo, y tendrá que definir si sostiene a Alex Vigo como lateral derecho o hace ingresar a Milton Casco. En caso de utilizar cuatro defensores y pasar al sistema 4-3-3, el lugar de Pinola podría tomarlo el volante mixto Agustín Palavecino, tras sus buenas apariciones frente a Rosario Central y Platense.

Racing: dudas en el juego y dos Covid-19 positivos

Racing igualó 0-0 con Estudiantes el domingo y dejó dudas en el juego Crédito: FotoBAIRES

Si Racing llegaba a la final del jueves ante River en Santiago del Estero con dudas por su bajo nivel de juego en estas tres primeras fechas del ciclo de Juan Antonio Pizzi, la mañana del martes le agregó dos cucharadas de preocupación: Lucas Orban y Marcelo Díaz dieron positivos de Covid 19 en los testeos previos y quedaron descartados para la Supercopa. A eso se suma la situación del arquero Gabriel Arias, capitán y sostén del equipo, que debió ser reemplazado ante Estudiantes por un dolor en la zona costal. El neuquino espera que le baje la inflamación para poder estar debajo de los tres palos ante el Millonario. Y Pizzi lo aguardará hasta último momento.

La mejor noticia que se había llevado la Academia de la visita a La Plata había sido la solidez de sus defensores centrales ante un equipo que busca en forma directa a los delanteros. Después de muchos años con intermitencias por lesiones, parecía que Orban se asentaba en la zaga y recuperaba su lugar como compañero de Leonardo Sigali. Pero su contagio terminó con esa sensación.

Aunque los interrogantes aparecen en todas las líneas, la defensa es un tema especial para Pizzi, que en estos tres partidos ya probó de todo. En el lateral derecho alternaron Iván Pillud, Ezequiel Schelotto y Fabricio Domínguez; ninguno convenció. En el izquierdo, Alexis Soto, Lorenzo Melgarejo y Eugenio Mena (primero marginado por una situación contractual, luego por ser positivo de coronavirus); también los tres quedaron en deuda. La única certeza parecía estar en esa dupla de centrales después de que Mauricio Martínez sufriera una distensión el bíceps femoral derecho en el primer partido ante Banfield, de la que aún no se recuperó.

La ausencia de Orban complica los planes. Una opción es que Nery Domínguez baje desde la mitad de la cancha. La otra es que tenga su oportunidad Joaquín Novillo, el zurdo que llegó de Belgrano de Córdoba y que tuvo su presentación en los últimos minutos del 0 a 0 ante Estudiantes, el domingo pasado.

Los contagios de Orban y Díaz, que se recupera de una operación de meniscos en noviembre, parecen tener que ver con el positivo de Mena que se conoció el último martes y esperan un testeo negativo antes del jueves para que pueda estar ante River. Llamó la atención que el chileno el domingo informó tener síntomas compatibles con el coronavirus pero igual se entrenó a la par del grupo. El martes, su hisopado dio positivo. Había temor por la posibilidad de otros casos en el plantel, pero como en la previa ante el Pincha no ocurrió llegó el alivio. Hasta este martes, cuando las dudas se hicieron carne.

