Talleres - Godoy Cruz, por la Copa de la Liga: un empate que dejó como perla el calco-golazo de Cartagena para el Tomba

Talleres de Córdoba igualó con Godoy Cruz de Mendoza, 1-1, en el duelo interzonal de la 7° fecha de la Copa de la Liga Profesional, pero lo sintió como una derrota porque sigue lejos de los cuatro primeros cuatro de la Zona 2. El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes con el arbitraje de Néstor Pitana y los goles los anotaron Wilder Cartagena y Carlos Auzqui.

Sebastián Méndez, DT de Godoy Cruz, hizo varias modificaciones (sobre todo en la defensa) con respecto al equipo que perdió con River en Mendoza 1-6. La defensa formó con línea de 4 con Hugo Silva, Mauro Dos Santos, Leonel González y Damián Pérez (capitán) y en el doble 5 dentro de un esquema 4-2-3-1 estuvieron Renzo Tesuri y Wilder Cartagena.

El golazo de Cartagena

Este último, justamente el mediocampista peruano, hizo un golazo en el primer tiempo. A los 13 minutos, Cartagena remató con derecha desde afuera del área y con gran efecto y la pelota se le metió en el segundo palo al arquero Marcos Díaz. Fue el segundo gol que hace Cartagena en 7 partidos con la camiseta del Tomba. Y muchos hinchas de Godoy Cruz recordaron un golazo casi igual que había convertido el peruano el 29 de febrero de 2020 ante Unión, en Mendoza, por la Superliga.

Durante la primera etapa, Talleres estuvo muy impreciso. El doble 5 compuesto por Juan Méndez y Federico Navarro (de muy buenos niveles en la Bombonera) se sintió incómodo con la presión realizada por el Tomba. Le costó progresar en campo rival y los velocistas Valoyes, Fragapane y Auzqui quedaron reducidos a intentos individuales que a combinaciones colectivas. No hubo sociedades y eso hizo que Mateo Retegui, la referencia ofensiva más adelantada, quede aislado, casi sin tomar contacto con la pelota.

El calco-gol de Cartagena a Unión, hace más de un año

“¡Vamos a presionar!”, gritaba Alexander Medina desde el banco para empujar a su equipo a que bloquee más arriba la salida de Godoy Cruz, pero el local casi no generó situaciones de riesgo en el primer tiempo. El entrenador de Talleres tiene un estilo parecido al Gallego Méndez. Ambos técnicos pretenden equipos veloces, con transiciones rápidas para atacar y defender y con la búsqueda para sostener la presión en la zona media lo máximo posible.

Carlos Auzqui, uno de los 4 delanteros con los que salió a jugar Talleres ante Godoy Cruz y autor de un golazo de palomita, trata de superar la marca de Damián Pérez twitter.com/CATalleresdecba

Pero mientras Talleres buscaba hacer pie y estaba nervioso, el que seguía contando con situaciones para aumentar la diferencia fue Godoy Cruz, con dos remates de Martín Ojeda y otro de Tesuri, un mediocampista con mucha llegada al área rival.

La reacción de la “T”

En el segundo tiempo, Talleres trató de ser más profundo desde la posesión de la pelota. El DT Medina hizo tres cambios juntos, a los once minutos: ingresaron Maximiliano Alvez por Retegui; Francis MacAllister por Méndez y Guilherme Parede por Fragapane.

Diego Valoyes, delantero de Talleres, encara a Damián Pérez, lateral izquierdo y capitán de Godoy Cruz

Y enseguida llegó al empate, a los 15 minutos, con una gran palomita de Carlos Auzqui, entrando a la carrera por el punto penal e impactando un centro de Angelo Martino desde la izquierda, que había iniciado la acción con un muy buen desborde ante Tesuri.

Si bien Azqui reconoció hace unas fechas que no se siente cómodo jugando como centrodelantero (posición que desempeñó en algunos partidos en Talleres a pedido de Medina) el ex River suele atacar bien el espacio. Quizás no hace la diferencia cuando se ubica como 9 entre los centrales rivales, pero es muy peligroso cuando llegado desde atrás, “atacando el espacio”, como le marcó el gol a Godoy Cruz este domingo.

La palomita de Auzqui para el 1-1

Godoy Cruz acusó el golpe, sintió el impacto del empate aunque no bajó la guardia para marcar y seguir atacando. Méndez ensayó cambios para renovar energías en el equipo visitante con Matías Ramírez, Tomas Badaloni y Ezequiel Bullaude, aunque la ecuación no se modificó demasiado. Lo que sí logró, en los quince minutos finales, fue jugar en campo rival.

El historial indicaba que cordobeses y mendocinos solo se habían visto las caras, antes de este domingo, en cuatro oportunidades en la máxima categoría, con tres triunfos de la “T” y uno del “Tomba”. Firmaron el primer empate. El anterior enfrentamiento al de este domingo lo disputaron en el Malvinas Argentinas, por la Superliga 2019/20, que finalizó con victoria del conjunto cordobés 5 a 0.

Los cordobeses venían de vencer a Boca 2 a 1 pero como locales les sigue costado en el actual certamen. Y la igualdad la sintieron como una derrota porque siguen quedando lejos en la Zona 2. Godoy Cruz necesitaba cambiar su imagen: jugó un encuentro amistoso el martes pasado ante Gimnasia de Mendoza, que lo ganó 1 a 0, y le sirvió al DT Méndez para probar variantes tras la pobre actuación ante el ‘Millonario’. No pudo volver a ganar tras el 1-6 ante River, pero al menos levantó la cabeza.

