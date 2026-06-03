A 10 años de la conquista de la Copa Davis: el homenaje que reúne a los campeones en Buenos Aires

A fines de noviembre próximo, se cumple una década de la realización de uno de los hitos más trascendentes de la historia del deporte argentina: la conquista de la Copa Davis, aquella hazaña que a Juan Martín del Potro como una de sus grandes figuras y como capitán a Daniel Orsanic, para vencer por 3-2 a Croacia en la final en Zagreb.

Ahora, a diez años de aquel triunfo memorable, el equipo que llevó al tenis argentino a lo más alto vuelve a reunirse para revivir una historia de resiliencia, carácter y épica colectiva. Los campeones volverán a compartir la cancha en una noche especial que permitirá verlos nuevamente de nuevo en acción, celebrando junto al público una victoria que marcó a toda una generación.

La celebración, que reunirá además a figuras destacadas del deporte, con experiencias, propuestas gastronómicas y shows musicales para una jornada de festejo y homenaje, se realizará el 15 de noviembre próximo, en el Parque Roca.

Juan Martín del Potro animó un duelo inolvidable contra Marin Cilic Dale Play

Durante casi un siglo, Argentina persiguió la Copa Davis sin poder alcanzarla. Hasta que, en 2016, Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella y el capitán Daniel Orsanic hicieron lo que parecía imposible: con el resultado 1-2 como visitantes, dieron vuelta la serie en el último día de la competencia.

Durante los tres días de aquella final en Zagreb, el plantel argentino dejó todo para alcanzar la gloria. En el primer partido de la serie, Delbonis perdió contra Marin Cilic, por entonces número 6 del mundo. Del Potro marcó el 1-1 para cerrar el viernes al superar a Ivo Karlovic. El sábado, Del Potro y Mayer perdieron su partido contra Cilic y Dodig, con lo que Croacia parecía tomar una ventaja decisiva. Argentina, entonces, necesitaba ganar los dos partidos del domingo para dar vuelta la historia.

Federico Delbonis, autor del punto más importante de la historia del tenis argentino Dale Play

El último día fue crucial: con toda la obligación, Del Potro entró a jugar el cuarto punto; pronto quedó dos sets abajo frente a Cilic. El sueño de la Copa Davis parecía apagarse. Estaba muy cerca de perderlo todo. Pero, con talento, entrega y la ferviente compañía del público argentino logró el primer gran paso de una remontada histórica: dio vuelta el partido en un encuentro que duró casi cinco horas, para dejar la serie 2 a 2.

Ahora, todo quedaba en las manos de Federico Delbonis, que tenía ante sí la oportunidad de llevar la Copa Davis a la Argentina por primera vez. El zurdo se impuso en sets corridos a Karlovic con una tarea rutilante, un triunfo que fue mucho más que una copa: fue una coronación que puso al deporte argentino en lo más alto.

El homenaje a los campeones de la Copa Davis Dale Play

A una década de aquella gesta, el equipo campeón vuelve a reunirse. Y esta vez, lo hace frente a su gente. El encuentro de conmemoración por los 10 años se realizará en el Parque Roca de Buenos Aires, un escenario con historia y mística propia para el tenis argentino. El plato fuerte de la jornada será ver nuevamente a los campeones en acción: los jugadores del equipo de 2016 volverán a la cancha para disputar una exhibición especial. La reunión es organizada por Dale Play, una de las mayores empresas de entretenimiento en la región, creada por el empresario de la industria musical argentina Federico Lauria.

Los tickets para esa jornada estarán disponibles en una preventa para clientes del Banco Ciudad desde este jueves, y para el público en general a partir del viernes 5 a las 16. Las entradas pueden conseguirse en Allaccess.com.ar.