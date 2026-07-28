A los 17, Cruz Hewitt se lanza en el circuito con un triunfo formidable, bajo el aura de una leyenda

El torneo de Washington disfrutó este martes con la irrupción del joven Cruz Hewitt, que estrenó su casillero de victorias en la ATP a los 17 años.

El hijo de Lleyton Hewitt ocupa el lugar 612° de la ATP, y emboscó al experimentado estadounidense Marcos Girón (85°) por 6-3 y 6-4. Con su 1,85 m de altura, mucho más alto que el 1,78 m de su padre, Hewitt se apoyó en un servicio muy sólido para solventar el choque sin conceder una sola bola de break.

En un guiño del destino, el australiano podría enfrentarse en el siguiente cruce con su compatriota Alex De Miñaur, cuyo mentor es el propio Lleyton Hewitt.

Cruz Hewitt, un joven con proyección EMILEE CHINN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para ello De Miñaur tendrá primero que vencer al griego Stefanos Tsitsipas.

Lleyton Hewitt, ganador de dos títulos de Grand Slam y número 1 del mundo durante 80 semanas en 2001 y 2002, obtuvo su primera victoria en la ATP cuando apenas tenía 16 años en el torneo de Adelaida de 1998, en el que conquistó el trofeo.

Hace poco, el hijo de la leyenda jugó la final junior de Wimbledon. Perdió con el estadounidense Jordan Lee, que se convirtió en el primer jugador procedente de la etapa previa capaz de ganar un título individual en un Grand Slam de categoría junior desde Noah Rubin en 2014. En la definición, superó al australiano por 4-6, 6-4 y 7-5.

Cruz CONTROL 🙌



22 years after his dad @lleytonhewitt won the title, 17-year-old Cruz Hewitt becomes the youngest match winner at #MubadalaDCOpen since Nishikori in 2007! pic.twitter.com/wsni2AbLMs — Tennis TV (@TennisTV) July 28, 2026

Justamente, Wimbledon es el torneo que ganó su padre en 2002, al vencer a David Nalbandian en la final. “Mi papá me ayuda mucho. Está en mi esquina. Entrena un poco, pero también está allí simplemente para dar apoyo. Y cada vez que lo miro, me muestra positividad... Creo que está bastante orgulloso... Creo que está feliz con lo lejos que he llegado con mi mentalidad y mi estilo de juego”, sostiene el chico maravilla, que tras su paso por Wimbledon recibió una invitación del Abierto de Washington para disputar la fase de clasificación, donde tuvo la fortuna de lado.

Hewitt dejó en el camino al serbio Dusan Lajovic (152°) y al estadounidense Zachary Svajda (76°) tras el abandono de ambos, alcanzando así el cuadro principal.

Acabó justo a tiempo🏃‍♂️



Lleyton Hewitt🇦🇺 jugó junto a Fabio Fognini🇮🇹 el torneo de leyendas de #Wimbledon y recién terminó su partido salió corriendo para ir a ver a su hijo Cruz, lograr el pase a 4tos de final del cuadro juvenil



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“Él sabe en qué consiste todo esto. Ha estado expuesto a este entorno desde que nació, básicamente. Sabe el trabajo duro que se requiere. Entiende que es un viaje sumamente largo y complejo, pero solo quiere salir a jugar y competir”, sostuvo su padre, un talento de otra generación, acompañado por un carácter fogoso.

Lleyton, un número 1, no era un tenista de juego agresivo. “Él es un jugador ofensivo, tiene muchos recursos en la cancha. De hecho, suele conectar golpes ganadores de derecha impresionantes desde muy atrás... Yo solo movía la cabeza sin poder creerlo, porque yo solía jugar mucho más en la base, intentando desgastar físicamente a mis rivales. En cambio, él busca ese golpe gigante y vistoso, y le funciona", juega el padre orgulloso, en el ámbito de las diferencias.

Cruz es el segundo hijo de un número 1 del tour que gana un encuentro en el nivel ATP, tras los pasos de Leo Borg, descendiente del recordado sueco Björn Borg.

They now have 617 tour-level wins combined. pic.twitter.com/eE6CwngnKg — José Morgado (@josemorgado) July 28, 2026

Al mismo tiempo, la promesa del tenis español, Rafael Jódar, derrotó al francés Arthur Fils en la primera ronda del torneo ATP 500 de Washington.

Jodar, número 24 de la ATP, superó a Fils (22º) por 7-6 (7-5) y 6-3 cobrándose una cuenta pendiente con el actual número uno del tenis francés. En su único encuentro anterior, Fils eliminó a Jodar ante su público, en las semifinales del ATP 500 de Barcelona.

Este martes el español, de 19 años, se apropió de un peleado primer set en el tiebreak y, bajo un calor húmedo y sofocante, aprovechó después los problemas físicos de Fils.

One step ahead 🙌



Jodar takes a close opener 7-6 over Fils ✅#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/Rr3k4SLLF6 — Tennis TV (@TennisTV) July 28, 2026

Fils, de 22 años, pidió la intervención del fisioterapeuta poco después del comienzo del segundo set por un dolor aparentemente en el muslo izquierdo. “Las condiciones son duras aquí”, dijo Jodar. “Es la primera vez que compito en el torneo, pero sabía que las condiciones iban a ser complicadas, especialmente jugando de día”.

Tras este gran arranque de su primera gira norteamericana, Jodar chocará en los octavos de final con el japonés Kei Nishikori, que apura los últimos torneos de su carrera a los 36 años.

El madrileño, de 19 años, quiere consolidar en pista dura sus grandes logros en la campaña de arcilla, en la que inauguró su palmarés con el título ATP 250 de Marrakech y luego alcanzó los cuartos de final en Roland Garros y los Masters 1000 de Madrid y Roma.

Derrota argentina

La jornada del martes en el Mubadala Open en la capital estadounidense incluyó la eliminación de Tomás Martín Etcheverry, superado por el local Brandon Nakashima por 6-3 y 6-4 en una hora y 21 minutos de acción, en un partido en el que los dos tuvieron una llamativa efectividad en los puntos de quiebre: Nakashima tomó los tres break-points que dispuso sobre el saque del jugador platense, que también aprovechó su única chance de quiebre, pero insuficiente para dar vuelta el encuentro.