Alcaraz-Serena, dos regresos con mucho marketing en el US Open y el punto increíble que ganó Monfils

Nueva York volvió a apostar por una fórmula diferente: grandes figuras del tenis individual, parejas improvisadas y un premio de un millón de dólares. El dobles mixto, concentrado en apenas dos jornadas durante la Fan Week, volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos antes del comienzo del US Open.

Hay algo de espectáculo, un poco de experimento y mucho de tenis. El dobles mixto que propone el US Open regresó con una fórmula que busca romper con la lógica tradicional de la especialidad: en lugar de reunir principalmente a los habituales protagonistas del dobles, pone frente al público a algunas de las grandes figuras del circuito individual.

Serena al ataque, observada por Alcaraz, que no jugaba desde abril de este año Yuki Iwamura - AP

La competencia se desarrolla durante apenas dos días y funciona, en buena medida, como una enorme exhibición. No solamente por el formato, sino también porque buena parte de los especialistas del dobles no tiene acceso directo al cuadro. Quienes consiguen participar deben atravesar previamente la clasificación.

El martes reunió como pareja a una leyenda del tenis femenino como Serena Williams y a alguien que regresa al circuito después de una lesión prolongada de muñeca: el español Carlos Alcaraz. Dos personajes carismáticos.

Williams y Alcaraz se recuperaron de un mal inicio para derrotar por 5-3 y 4-1 a Erin Routliffe (Nueva Zelanda) y Lloyd Glasspool (Gran Bretaña) en la primera rueda, para deleite de los aficionados en el estadio Arthur Ashe que claramente estaban de su lado. Fue el primer partido de Williams en el Abierto de Estados Unidos desde 2022 y el primero de Alcaraz desde el 14 de abril.

Buen humor, sintonía con el público y un efecto marketinero irresistible: Serena y Carlitos en acción Yuki Iwamura - AP

El público rugió durante sus presentaciones mientras caminaban hacia la cancha. “La reina del tenis y el rey del presente”, había dicho el italiano Flavio Cobolli minutos antes, tras su victoria en dobles mixtos con la suiza Belinda Bencic. El anunciador calificó a Williams y Alcaraz como “la pareja más esperada del torneo”.

Al principio, parecía que su dueto sería breve, ya que perdieron los dos primeros juegos. Los aficionados coreaban “¡Vamos, Serena, vamos!”. Y la laureada estrella respondió.

Williams, de vuelta en el tenis a los 44 años, cargó con el peso de la dupla durante buena parte del primer set. Ganó 15 puntos frente a los nueve del español para remontar y llevarse el set, y Alcaraz atribuyó el cambio de rumbo a que se estaban divirtiendo.

Carlitos y Serena, a pleno

¡CARLITOS Y SERENA ESTÁN COMPLETAMENTE LOCOS! 💥



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“Estoy jugando con la única e inigualable Serena Williams. Simplemente disfrutando. Intentando hacer las cosas que ella me enseñó a hacer”, dijo Alcaraz a mitad del partido. Hubo varios puntos de la pareja que levantaron al público de las gradas.

De esa manera, avanzaron a cuartos de final y más tarde no pudieron con la dupla Bencic-Cobolli, ganadores por 5-4 y 4-1 y semifinalistas.

La pareja perfecta

La competencia se desarrolla durante apenas dos días y funciona, en buena medida, como una enorme exhibición. La iniciativa forma parte de la Fan Week, el período previo al comienzo del US Open en el que Nueva York recibe las rondas clasificatorias y ofrece numerosas actividades para acercar el torneo al público antes de que empiece oficialmente el cuadro principal. Y, al menos desde las tribunas, la fórmula parece funcionar.

El beso de la pareja perfecta del circuito: Elina Svitolina y Gael Monfils Yuki Iwamura - AP

Otro impacto marketinero es la pareja que integran los auténticos cónyuges: el francés Gael Monfils y la ucraniana Elina Svitolina. Lograron una esforzada victoria sobre por 5-4 (6), 4-5 (3) y 10-8. formaron una gran dupla en la cancha el martes, al convertirse en el primer equipo en avanzar a las semifinales de dobles mixtos tras imponerse el martes ante Katerina Siniakova (República Checa) y Henry Patten (Gran Bretaña). Monfils protagonizó la mejor defensa del partido al recuperar una pelota imposible en el fondo de la cancha y definir con un passing paralelo en la siguiente acción, mereciendo una ovación y saludando reverencialmente a la gente.

Cuando le preguntaron a Monfils “¿es más fácil o más difícil que tu compañera de dobles sea también tu pareja de vida?”, el francés respondió: “Esposa feliz, vida feliz”, en la entrevista posterior al partido, después de un beso y un abrazo en la cancha tras el punto de partido. Monfils, que cumplirá 40 años el 1° de septiembre, alcanzó las semifinales del US Open en 2016. Svitolina, que es ocho años menor, fue semifinalista en Flushing Meadows en 2019.

Svitolina y Monfils se casaron en 2021: el francés está jugando el US Open por una invitación SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Svitolina y Monfils arrollaron a Alex Eala y Felix Auger-Aliassime 4-1, 4-1 en su primer partido.

Sobre esta experiencia, Svitolina expresó: “Es una pena que sea la primera vez que jugamos juntos, pero creo que eso hace que el trabajo en equipo funcione”. Monfils recibió una invitación para el torneo de individuales y también para competir en mixtos. Se casaron en 2021.

Monfils, de locura

Monfils superstar

Vale recordar que Siniakova y Patten habían eliminado en la rueda previa a la bielorrusa Aryna Sabalenka y al serbio Novak Djokovic por 1-4, 4-2 y 10-2. Siniakova cerró el partido con un saque directo mientras sacaba ante Djokovic. “Que Kat le metiera un ace a Novak en punto de partido fue bastante divertido”, señaló Patten.

Los partidos de las tres primeras rondas se juegan a sets de cuatro juegos, con desempate cuando hay 4-4 y un desempate a 10 puntos en lugar de un tercer set. Sólo la final se parecerá a un partido regular, con sets tradicionales a seis juegos.

Con información de AP