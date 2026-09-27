Alex Barrena, campeón del Challenger de Buenos Aires, en una final marcada por la emoción

Campeón por demolición, con una actuación formidable en el duelo decisivo, sin ceder ni un set a lo largo de toda la semana. Alex Barrena, 240° del ranking mundial, conquistó el Challenger de Buenos Aires al derrotar por 6-4 y 6-0 a Facundo Mena (220°) y sumarse así a la nómina de campeones del torneo que se realiza en el Racket Club.

Un inicio fulgurante, con dos quiebres de ventaja, marcó la tónica del partido para el vencedor. Mena ensayó una recuperación y estuvo a un punto de igualar en cuatro, pero el bonaerense de 23 años pisó el acelerador y se quedó con los últimos siete juegos para tomarse revancha de la derrota ante Román Burruchaga en la final de la temporada pasada y alzar el trofeo en Palermo.

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Alex Barrena flies past Mena 6-4, 6-0 to claim his third career title in Buenos Aires #ATPChallenger | @ChallengerBA pic.twitter.com/bM6bZ2owih — ATP Challenger (@ATPChallenger) September 27, 2026

El partido tuvo un momento especial cuando el marcador estaba 6-4 y 4-0, y Mena estalló en un llanto emotivo por el recuerdo de su padre Gabriel, con pasado como profesor de la institución y fallecido hace un lustro. Apenas finalizó el encuentro, Barrena postergó su festejo y le dedicó un sentido aplauso al finalista en un gran instante compartido por ambos.

“Es una emoción terrible, este año cayó para mi lado. Estoy más maduro y estable. El año pasado, la derrota había influido en los meses siguientes. Ganar en Buenos Aires lo tenía como objetivo, literalmente es mi casa. Me siento cada vez con más confianza”, destacó Barrena después de una consagración que le permitirá regresar al puesto 220° del ranking, todavía por debajo de sy mejor ubicación (167°), en marzo de este año.

Alex Barrena y su revés de dos manos en la final contra Mena Prensa Challenger de Buenos Aires +

Buenos Aires es el tercer título a nivel de Challenger para Barrena, y el más importante en cuanto a los puntos conseguidos; previamnete había ganado los torneos 50 de Santa Cruz de la Sierra y San Miguel de Tucumán, ambos en la temporada 2025. Además, es el sexto campeón argentino del certamen en forma consecutiva, ya que su nombre se suma a los de Román Burruchaga (2025), Francisco Comesaña (2024), Mariano Navone (2023), Juan Manuel Cerúndolo (2022) y Sebastián Báez (2021). Otros campeones de nuestro país fueron Renzo Olivo (2016) y Nicolás Kicker (2017).

El de Buenos Aires fue el título N° 461 para el tenis argentino en esta categoría del circuito. En el dobles, también hubo campeones locales, ya que el trofeo mayor fue para Mariano Kestelboim y Santiago Rodríguez Taverna. Fue el séptimo torneo Challenger que se celebró en nuestro país en este año; el último se realizará en Villa María, Córdoba, del 1º al 8 de noviembre.