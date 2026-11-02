Alexander Zverev: cómo transformó un diagnóstico médico alarmante en el combustible para ser N° 1

No fueron muchos los que creyeron que el talentosísimo Alexander Zverev sería el número 1 del tenis mundial. Incluso, durante años, cuando no hallaba filtraciones en los legendarios miembros del Big 3, el propio jugador alemán descreía que llegaría a la cima del circuito. Por virtudes rivales y falencias propias, por cimbronazos periféricos a la raqueta e indecisiones individuales dentro de los courts, Sascha no lograba dar un paso más en la súper elite. Sin embargo, esta temporada, por fortalezas propias y tropiezos ajenos, se destapó; se le dio todo. Ganó el título de Grand Slam, algo que le faltaba y anhelaba (de hecho, fueron dos, en Roland Garros y el US Open); y llegó al N° 1.

Zverev besando el trofeo del último US Open, tras vencer en la definición a Ben Shelton; fue su segundo trofeo de Grand Slam, tras obtener el de Roland Garros PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Sentir que estás en la cima del mundo es increíble”, reconoció Zverev la semana pasada, en Viena, al asegurarse el cambio de mando con el italiano Jannik Sinner, que ocupaba la primera posición desde abril y está inactivo desde julio por una lesión de rodilla. A los 29 años y seis meses, desde este lunes Zverev se encumbra como el segundo tenista más longevo en ser N° 1 por primera vez. Sólo el australiano John Newcombe lo logró con más edad, cuando tenía 30 años en 1974, una temporada después de la creación del ranking. Nacido en Hamburgo, es el trigésimo número 1 de la historia ATP y el segundo alemán, después de Boris Becker, en 1991. Además, tiene asegurado el reconocimiento como 1° del ranking al cierre de la temporada (pase lo que pase en el Masters 1000 de París y en el ATP Finals de Turín), convirtiéndose en el primer jugador alemán en lograrlo.

Nunca nada resultó sencillo para Zverev en la cima del tour. Aún sin trofeos de Grand Slam, perdió la final del US Open 2020 cuando la tenía prácticamente ganada (dos sets a cero y quiebre en el tercero ante Dominic Thiem antes de derrumbarse). Sufrió una grave lesión de tobillo cuando estaba llevado al límite a Rafael Nadal en las semifinales del Abierto francés en 2022. Y jugó durante años bajo la sombra de acusaciones de violencia doméstica formuladas por dos exparejas, que él siempre negó; la ATP investigó una de las denuncias y concluyó que no había pruebas suficientes para sancionarlo.

Joyita de archivo: la familia Zverev, sinónimo de tenis, mamá Irina, un pequeño Alexander, Mischa y papá Alexander Sr. Nadine Rupp - Bongarts

Así y todo, Sascha ganó, prácticamente, todos los trofeos más prestigiosos del tenis. Grand Slams, el torneo de Maestros (en 2018 y 2021), el oro olímpico en singles (en Tokio 2021), Masters 1000 (siete). Pero todo ello parecía una utopía de niño, cuando a los cuatro años le diagnosticaron diabetes tipo 1. Criado en una familia de tradición tenística en la que su madre (Irina) y su padre (Alexander Sr.; 175° en 1985 y jugador de Copa Davis) compitieron a un alto nivel en la antigua Unión Soviética, todo pareció desmoronarse con ese diagnóstico. El día que los médicos les contaron a esos padres la cantidad de cosas que su hijo no podría hacer, como el deporte, Irina mandó a Sascha afuera del consultorio durante esa conversación, para que no escuchara.

“Para toda la familia fue un shock, sí. Cuando Sascha terminó en el hospital, la primera pregunta de los padres, lógicamente, es: ‘¿Cuándo se va a curar nuestro hijo?’. Y cuando escuchamos: ‘Nunca en la vida, va a tener la enfermedad para siempre’, fue un shock enorme, por supuesto”, confesó alguna vez Irina Zvereva, también madre de otro tenista profesional (Mischa Zverev; 25° del ranking en singles, en 2017).

“Tanto mi esposo como yo tuvimos que hacer una capacitación de dos semanas cada uno y recién ahí el nene (Alexander) pudo volver a casa -amplió Irina-. Es que en ese entonces era algo muy complicado. Teníamos que medirle el azúcar y darle inyecciones cada dos o tres horas, y además enseñarle a Sascha a extraer la cantidad correcta de insulina de las ampollas. Les aseguro que no fue nada fácil, pero como se puede ver, logramos salir adelante y superarlo juntos, sí”.

Zverev festejando el título de Roland Garros con los ballboys del torneo francés Christophe Ena - AP

Para los Zverev fue todo nuevo y movilizante. Empezaron a informarse sobre la enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas deja de producir insulina o el organismo no puede utilizarla eficazmente. En ese momento, los médicos le advirtieron a la familia Zverev que la alta exigencia física del tenis (sumado al estrés de la competencia) podría ser incompatible con su enfermedad y que, probablemente, nunca podría ser un atleta de elite. “Yo quiero jugar al tenis, es lo único que me importa”, insistía Sascha cada vez que sus padres le advertían sobre los obstáculos. Con determinación, información y cuidados precisos, poco a poco fue desafiando la lógica y transformó un diagnóstico médico desalentador en el combustible para ser un deportista súper top.

Zverev inyectándose insulina en un descanso

Zverev se aplica una inyección, en su tratamiento contra la diabetes

Zverev creció escuchando que tenía un límite, una supuesta incompatibilidad. Pero, en vez de desmotivarse, encendió su fuego interno. Más tarde, durante varias entrevistas, recordó que el escepticismo de los demás se convirtió en motivación: “Me decían que no iba a poder ser un atleta de elite y cuando me dicen que no puedo hacer algo, me empeño el doble en demostrar que sí”.

Claro que para poder jugar al tenis profesional tuvo que desarrollar su madurez y un serio control corporal desde chico, ya que se somete a controles estrictos. Debe medirse los niveles de azúcar en sangre varias veces al día y colocarse inyecciones de insulina. “Aún recuerdo ir al colegio a los seis años, cuando tenía que controlar mi diabetes yo mismo durante horas cada día. Te empezás a dar cuenta de que tenés que ponerte inyecciones vos mismo, medir tus niveles de azúcar cuando comés y estar pendiente de cosas así. Ese fue el primer momento en el que te das cuenta de que tenía que responsabilizarme de mi salud, algo que la mayoría de los niños, no”, expresó en atptour.com.

Mi padre y mi hermano han desempeñado un papel muy importante en mi carrera. Pero la persona más importante de mi vida y de mi carrera tenística siempre ha sido mi madre. Ella fue quien me enseñó a jugar al tenis. Fue mi primera entrenadora” — Alexander Zverev

Posee una suerte de ritual en los partidos: es común verlo recurrir a su bolsito durante los descansos, donde guarda un dispositivo de monitoreo de glucosa y sus dosis de insulina. Aprender a interpretar los mensajes que le dispara el cuerpo en medio de la adrenalina de un partido equivale a una gran disciplina mental. Hoy es todo sonrisa, pero la falta de conocimiento sobre el tema le generó situaciones tensas. Durante el certamen de Roland Garros 2023, por ejemplo, la organización le cuestionó que se inyectara insulina en los descansos por la imagen que daba en la TV. Claro que la respuesta del alemán fue tajante: su salud no es algo negociable.

Zverev durante el último torneo de Wimbledon: llegó a la final y cayó con Jannik Sinner, a quien reemplaza en el N° 1 Kirsty Wigglesworth - AP

“En un partido a cinco sets a lo mejor me tengo que inyectar cuatro o cinco veces. Les he dicho que esto no puede ser porque no me están permitiendo hacer algo que es necesario para mi bienestar. Mi vida puede correr peligro”, sentenció.

El tenista germano (que hoy tiene 26 títulos en total y más de US$ 74 millones obtenidos sólo por torneos) ocultó públicamente su enfermedad durante su infancia y sus primeros años de profesional. Sascha y su familia no querían que sus oponentes usufructuaran esa información (por ejemplo, tratando de desgastarlo físicamente en partidos largos esperando que su nivel de azúcar cayera). Tampoco quiso recibir compasión de los espectadores, de la prensa o de los organizadores de los torneos. Fue recién en 2022, después de lesionarse seriamente en París (“Tuve mucho tiempo para darle vueltas a muchas cosas”, dijo), cuando decidió romper el silencio y fundar la Alexander Zverev Foundation, dedicada a ayudar a personas que padecen diabetes. La Federación Internacional de Diabetes (FID), con sede en Bruselas, estima que en el mundo hay entre 1.8 y 1.9 millones de chicos y adolescentes menores de 20 años que viven con diabetes tipo 1.

Los fanáticos alemanes en el Philippe-Chatrier, celebrando el título de Sascha Zverev durante el último torneo de Roland Garros THOMAS SAMSON - AFP

“De niño no le di muchas vueltas al asunto, pero con el tiempo empecé a pensar más en ello. La enfermedad me ha acompañado toda la vida. Ahora, muchos años después y tras haber cosechado éxitos, me siento cómodo dando a conocer esta iniciativa”, expresó el alemán hace cuatro años. Y amplió: “Aspiro a ser un modelo a seguir para los niños que ya padecen la enfermedad, pero también un apoyo para aquellas personas que, llevando una vida activa y tomando las medidas preventivas adecuadas, aún pueden evitar desarrollar diabetes tipo 2. Poca gente sabía que tengo diabetes; nunca lo había hecho público. Ante todo, quería demostrarme a mí mismo que el único límite existente es el que uno mismo se impone (…) Quiero demostrar que, a pesar de esta enfermedad, es posible llegar muy lejos”. Vaya si lo hizo: llegó a la cima del mundo.