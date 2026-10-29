Alexander Zverev ganó en Viena y se aseguró ser el número 1 del mundo desde el próximo lunes

El alemán Alexander Zverev, que este año ganó Roland Garros y el US Open, ya sabía que, más temprano que tarde iba a ser el nuevo líder del ranking. Esa certeza encontró fecha este jueves y el germano desbancará al italiano Jannik Sinner como número 1 del mundo ATP en la próxima publicación de la lista, el lunes próximo. Zverev logró su objetivo matemáticamente gracias a su victoria sobre el neerlandés Tallon Griekspoor (50º) por 6-4 y 7-5, en uno de los partidos por la segunda ronda del ATP 500 de Viena, correspondiente a la gira europea indoor.

Con ese triunfo, la estrella alemana tiene la garantía de alcanzar como mínimo 9.450 puntos en la clasificación de lunes, los mismos que tendrá Sinner, al que superará por haber ganado más títulos del Grand Slam en esta temporada. El italiano anunció a principios de octubre que no competirá más por este año debido a una lesión de rodilla, lo que hacía que Zverev se asegurara virtualmente acabar 2026 en lo más alto de la clasificación mundial. La única duda, por lo tanto, era saber cuándo Zverev iba a dar el salto del número 2 al ansiado primer puesto.

Alexander Zverev acumula 64 victorias en lo que va de la temporada. Photo: Helmut Fohringer/APA/dpa Helmut Fohringer - APA DPA

Zverev afrontó este torneo de Viena sabiendo que necesitaba llegar a cuartos de final para lograrlo en esta primera oportunidad, lo que significaba ganar al menos dos partidos en la capital austríaca.

En la primera ronda tuvo que batallar mucho para imponerse al español Martín Landaluce por 7-5, 3-6 y 7-6 (13-11), después incluso de haberse quedado 2-5 en el tie break decisivo y de haber salvado cuatro bolas de partido. El partido de este jueves ante Griekspoor fue mucho menos angustioso y consiguió la victoria en una hora y 36 minutos, en sets corridos.

“Es un sentimiento increíble y especial estar en la cancha y saber que desde el lunes seré el número uno del mundo. Es la mejor sensación del mundo”, saboreó Zverev este jueves. Su próximo rival será el británico Arthur Fery (35°), ya en busca de las semifinales.

El nacido en Hamburgo será desde el lunes el 30º jugador de llegar al número 1 desde que se introdujo la clasificación mundial ATP en agosto de 1973. No había un alemán en esa posición desde Boris Becker en 1991. En Viena se realizó una breve ceremonia en la que Zverev fue reconocido por el local Thomas Muster, el jugador austríaco que alcanzó el primer puesto del ranking hace poco más de tres décadas.

En las últimas temporadas había estado a la sombra de Jannik Sinner y del español Carlos Alcaraz, pero las lesiones de ambos en 2026 han ayudado al alemán a ser por fin el principal protagonista del tenis mundial.

Nunca hasta este año Zverev había conquistado un torneo del Grand Slam y logró dos en este curso, rompiendo el maleficio al llevarse la Copa de los Mosqueteros de Roland Garros en junio en París, y luego, en septiembre, al conquistar el US Open en Nueva York.

Alexander Zverev posa junto a su padre y entrenador, Alexander Mikhailovich Zverev (Photo by HELMUT FOHRINGER / APA / AFP) / Austria OUT HELMUT FOHRINGER - APA

Con el número 1 en el bolsillo, los últimos desafíos del año para Zverev serán el Masters 1000 de París, la próxima semana, y el Masters ATP de final de temporada, que reunirá en noviembre en Turín (Italia) a los ocho mejores de la temporada, un certamen que ya obtuvo en 2018 y 2021.

Para 2027, su gran desafío será demostrar que su salto de calidad es real y que puede mantener el número uno con Sinner y Alcaraz en forma.

Con Alcaraz podría verse las caras en una eventual final en este torneo de Viena. El español también jugó su partido de segunda ronda este jueves y en su caso venció 6-1 y 7-6 (13-11) al georgiano Nikoloz Basilashvili (95º). En cuartos, el murciano se enfrentará al estadounidense Tommy Paul (14º del mundo), que necesitó solo 49 minutos para vencer por un doble 6-1 al italiano Luciano Darderi (23º).

Zverev y un revés en el duelo contra el neerlandés Tallon Griekspoor (Photo by HELMUT FOHRINGER / APA / AFP) / Austria OUT HELMUT FOHRINGER - APA

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, número 5 mundial, consiguió una victoria valiosa en su búsqueda de un boleto para el Masters ATP de Turín. Medvedev tuvo que batallar mucho para vencer por 4-6, 6-3 y 7-6 (7-1) al británico Cameron Norrie (41º) en poco más de dos horas y media de partido y jugará en cuartos contra el francés Adrian Mannarino (73º), procedente de la clasificación.

Djokovic se complica

El serbio Novak Djokovic y el español Rafa Jódar, números 12 y 11 del mundo respectivamente, quedaron eliminados este jueves en la segunda ronda del torneo ATP 500 de Basilea. Djokovic, de 39 años, perdió en un duro partido por 6-7 (7/4), 7-5 y 7-6 (7/5) ante el alemán Jan-Lennard Struff (47º), otro veterano que tiene 36 años.

El ex número uno mundial dejó así escapar unos puntos muy valiosos en su intento contrarreloj de clasificarse para el Masters ATP de final de temporada (15-22 de noviembre en Turín). Djokovic ganó ese Masters en siete ocasiones en el pasado, pero por el momento no tiene boleto para la edición de este 2026.

El serbio está 11° en la Race, la clasificación de resultados del año, que es la que determina quiénes estarán en Turín. Ante la baja de Sinner, Nole necesita entrar entre los nueve primeros. También en esa búsqueda está el joven talento español Rafa Jódar, que se despidió de Basilea al caer ante el monegasco Valentin Vacherot (31º) por 7-6 (7-4), 2-6 y 7-6 (7-5), en otro partido también lleno de emoción. En la Race que da acceso al torneo de Maestros, Jódar está actualmente noveno.