Alexander Zverev se disculpó tras haber sido expulsado de Acapulco por agredir al juez de silla

El alemán Alexander Zverev, número tres del ranking de la ATP, pidió disculpas en las redes sociales luego de ser expulsado del torneo de Acapulco tras agredir al juez de silla. “Como saben, dejo todo en la cancha. Ayer dejé demasiado. Me voy a tomar los próximos días para reflexionar: sobre mis acciones y sobre cómo hacer para que algo así no vuelva a repetirse. Lamento haberlos decepcionado”, escribió el tenista de 24 años en una historia de Instagram.

“Es difícil poner en palabras todo lo que me arrepiento de mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer”, arrancó el tenista alemán. Y continuó: “Le pedí disculpas en privado al juez de silla porque mi arranque contra él estuvo mal y fue inaceptable. Me siento defraudado conmigo mismo” , se lamentó Zverev. El posteo continúa: “No debió haber pasado y no hay excusas. Además, quiero pedirles disculpas a mis fanáticos, al torneo y al deporte que amo”.

Las disculpas públicas de Zverev luego de ser descalificado del Abierto de Acapulco por "conducta antideportiva" Instagram

Zverev fue expulsado este miércoles del torneo mexicano que se juega sobre polvo de ladrillo por “conducta antideportiva” luego de haber agredido al árbitro italiano Alessandro Germani tras perder el partido de dobles que disputó en pareja con el brasileño Marcelo Melo. Zverev cayó en la primera ronda del cuadro de dobles junto a Melo ante la pareja conformada por el inglés Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara por 6-2, 4-6 y 10-6 en el tie break que generó su enojo primero con el juez de línea y luego con el árbitro.

La agresión de Zverev al juez de silla durante su partido de dobles

El alemán primero insultó al juez de línea y cuando se retiraba de la cancha golpeó al menos tres veces con su raqueta la base de la silla del árbitro, quien primero corrió su pierna para no ser agredido y luego se retiró del lugar. “Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles, Alexander Zverev fue retirado del torneo en Acapulco”, informó la organización del torneo mexicano en su cuenta oficial de la red social Twitter. De manera que el alemán no podrá defender su título de singles y además se expone a una dura sanción ya que la ATP le abrirá un expediente disciplinario.