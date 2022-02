Rafael Nadal sobre Del Potro: “Siento una verdadera pena por todo lo que tuvo que pasar; fue uno de los mejores tenistas de los últimos años”

Rafael Nadal volverá a competir esta semana después de alcanzar, en el último Abierto de Australia, su título número 21 de Grand Slam, con el que superó la línea del suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic. El español, que está invicto en la temporada (también ganó el ATP 250 de Melbourne), será el cuarto preclasificado en el torneo de Acapulco, donde debutará -el martes, probablemente- ante el estadounidense Reilly Opelka (20°).

Rafael Nadal durante la rueda de prensa en el Abierto de Acapulco.

Más allá de su presente glorioso, Nadal apartó su mirada por unos segundos en el balneario de México y la enfocó en la situación de Juan Martín del Potro. El padecimiento del argentino, que hace casi dos semanas volvió a competir tras una larguísima inactividad, pero su futuro es una incógnita (viajó a Suiza para probar un nuevo tratamiento para su rodilla derecha), no pasó inadvertida para el actual número 5 del ranking. De 35 años (dos más que el tandilense), Rafa comentó lo mal que lo hace sentir que Del Potro haya sufrido tantos obstáculos en su vida.

Entrenamiento de Rafael Nadal en el ATP 500 de Acapulco, donde reaparecerá tras ganar el Abierto de Australia. Abierto de Acapulco

“Lo que siento es una verdadera pena por todo lo que ha tenido que pasar alguien como Juan Martín durante toda su carrera deportiva. Al final, es uno de los mejores tenistas que hayamos visto en el circuito durante estos últimos años y demasiados problemas físicos no le han permitido desarrollar la carrera que se merecía y que a todos nos hubiera gustado ver”, señaló Nadal durante una rueda de prensa en el ATP 500 de Acapulco, que presenta un main draw recargado, con el ruso Daniil Medvedev (será el número 1 del ranking si gana el certamen), el alemán Alexander Zverev y el griego Stefanos Tsitsipas, entre otros.

“Más allá de eso, en la conferencia previa a lo que era su participación en Buenos Aires entendí que no, no…, no dejaba claro si se retiraba o no, que era una posibilidad y ahora, pues, que parece que es una realidad, le deseo que sea feliz, que desaparezcan todos estos dolores, que pueda desarrollar su vida personal de una manera agradable y que no tenga que estar sufriendo diariamente los problemas físicos o los dolores que debe estar padeciendo al día de hoy. Porque vivir con dolores es desagradable” , amplió el exnúmero 1.

Nadal y Del Potro en Sevilla, antes de la final de la Copa Davis 2011 entre España y la Argentina, ganada por los europeos.

Nadal y Del Potro se cruzaron en el camino muchas veces. Profesionalmente se midieron en 17 oportunidades, con once victorias del europeo. Dos de los triunfos logrados por el argentino entran entre los más valiosos de su carrera: en las semifinales del US Open 2009 (luego vencería a Federer en la final) y en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Pero se conocen desde que eran muy chicos. En noviembre de 2000, Juan Martín y Rafael coincidieron en un torneo internacional (Sub 12 y 14) en Sun City, Sudáfrica, a 190 kilómetros de Johannesburgo. Aquella semana se transformó en una costumbre que los jugadores españoles y argentinos se reunieran en las habitaciones a charlar y a mirar películas. También coincidieron en un safari. En el certamen Nadal arrasó en la categoría Sub 14, mientras que a Del Potro le ocurrió un hecho increíble. Triunfaba en la final Sub 12 por 6-1, 5-2 y 30-0, hasta que, a su rival, el australiano Todd Ley, lo picó una abeja, el partido se suspendió durante 15 minutos para que recibiera atención médica y, tras la reanudación, Del Potro ya no fue el mismo y perdió por 1-6, 7-5 y 6-2.

El simbólico gesto de Del Potro tras caer con Delbonis en Buenos Aires, colgando -y besando- su vincha en la red. Aníbal Greco - LA NACION