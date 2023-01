Alexander Zverev: una investigación de la ATP determinó “falta de evidencia confiable” sobre las acusaciones de abuso en contra del alemán

escuchar

El mundo de las raquetas se sacudió en 2020 cuando la rusa Olga Sharypova, ex tenista y ex novia del actual N° 14 del ranking, Alexander Zverev, denunció haber sido víctima de violencia de género por parte del alemán. Desde ese momento y en distintos reportajes, Sharypova dio más detalles sobre el supuesto maltrato recibido del último campeón olímpico. La ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) reaccionó más tarde de lo esperado, pero desarrolló una “investigación independiente” y la misma terminó luego de 15 meses. “No se encontraron pruebas suficientes para corroborar las denuncias de abuso publicadas. La ATP no tomará ninguna acción disciplinaria”, comunicó el organismo.

“Encargada por ATP en octubre de 2021, la investigación analizó las denuncias de abuso doméstico hechas por la ex novia de Zverev, Olya Sharypova. Si bien el enfoque principal de la investigación se relacionó con los presuntos abusos que tuvieron lugar en el evento ATP Masters 1000 en Shanghai en 2019, su alcance también incluyó supuestas malas conductas en otros lugares, incluidos Mónaco, Nueva York y Ginebra, como se menciona en los informes públicos”, anunció la ATP.

El Alexander Zverev durante el último Australian Open WILLIAM WEST - AFP

La investigación, realizada por la agencia externa The Lake Forest Group (LFG), incluyó entrevistas con Sharypova y Zverev, y otras 24 personas, incluidos familiares y amigos, tenistas y otras partes involucradas en el ATP Tour. La investigación “revisó las presentaciones de Sharypova y Zverev, incluidos mensajes de texto, archivos de audio y fotos. Esto incluyó materiales extraídos voluntariamente de los dispositivos electrónicos de Zverev” a través de un experto forense externo. “Tras un exhaustivo proceso de 15 meses, LFG presentó su informe completo a la ATP. Basado en la falta de evidencia confiable e informes de testigos presenciales, además de las declaraciones contradictorias de Sharypova, Zverev y otros entrevistados, la investigación no pudo corroborar las acusaciones de abuso o determinar que las violaciones de las reglas de Ofensas en el sitio de ATP o Ofensas mayores de jugadores tuvo lugar”, explicó la ATP mediante un comunicado.

Como resultado de este proceso, la ATP no tomará “ninguna medida disciplinaria” contra Zverev, quien regresó al tour en el último Australian Open luego de seis meses de inactividad por una severa lesión de tobillo provocada en Roland Garros 2022. “Sin embargo -continuó la ATP-, esta determinación puede ser reevaluada en caso de que surja nueva evidencia, o en caso de que algún procedimiento legal revele violaciones de las reglas ATP. Zverev siempre ha negado todas las acusaciones y ha apoyado la investigación de la ATP”.

Uno de los posteos que, en su momento, hizo la rusa Olga Sharypova sobre su relación con el tenista alemán Alexander Zverev Instagram

En su momento, Sharypova escribió un post en Instagram en el que denunció recibir malos tratos durante el US Open 2019, torneo en el que estaba junto a Zverev. “Tuve que salir corriendo del hotel descalza. Me paré en una calle de Nueva York y no sabía adónde ir ni qué hacer. Trató de estrangularme con una almohada, me puso la cabeza contra la pared, me retorció los brazos. Hubo un momento en el que temí por mi vida. Esta no fue ni la primera ni la última vez en la que me puso la mano encima durante nuestra relación”.

En agosto de 2021, Sharypova volvió a dar detalles escalofriantes de lo vivido. Lo hizo en una publicación del portal Slate.com, firmada por el periodista Ben Rothenberg, reconocido en el circuito de tenis y que también suele escribir como freelance en The New York Times. Sharypova confesó que la situación le perturba y que está condicionando su vida, ya que no encuentra trabajo en su Rusia natal. Además, necesitó ayuda psicológica y psiquiátrica para tratar de superar el trauma de ser víctima de estos supuestos abusos por parte de Zverev, quien siguió negando los hechos.

Alexander Zverev, en junio pasado en Roland Garros, cuando sufrió una severa lesión de tobillo derecho TOMAS STEVENS - AFP

Massimo Calvelli, CEO de ATP, expresó: “La seriedad y complejidad de estas acusaciones requirieron un proceso de investigación extremadamente exhaustivo y recursos considerables. También requería que recurriéramos a investigadores especialistas, lo cual era un terreno nuevo para la ATP. En última instancia, creemos que el proceso exhaustivo fue necesario para llegar a un juicio informado. También ha demostrado la necesidad de que seamos más receptivos en materia de salvaguardia. Es la razón por la que hemos dado pasos en esa dirección, con mucho trabajo importante aún por delante”.

Zverev, 2° del mundo en junio de 2022, volvió a competir esta temporada luego de seis meses de inactividad producto de una rotura de ligamentos del tobillo derecho sufrida el 3 de junio del año pasado durante las semifinales de Roland Garros frente a Rafael Nadal. Durante un punto, deslizándose hacia su derecha, al alemán se le “enterró” la punta del pie sobre el polvo de ladrillo y se lastimó: debió salir en silla de ruedas del estadio Philippe-Chatrier. Cuatro días después, fue operado y recién pudo volver a jugar en los primeros días de este año, en la United Cup. También actuó en el primer Grand Slam del calendario, el Abierto de Australia, donde cayó en la segunda ronda, frente al estadounidense Michael Mmoh.

