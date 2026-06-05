Alexander Zverev vs. Jakub Mensik, por la primera semifinal de Roland Garros

El alemán Alexander Zverev, tercero en el ranking mundial, se mide con el checo Jakub Mensik por la primera de las semifinales de Roland Garros. El germano es favorito a llegar al partido decisivo ante el checo (27º del ranking), que derrotó al argentino Mariano Navone en la segunda ronda. Ese encuentro, de casi cinco horas de duración, fue el más largo en el camino del checo, el rival de mejor ranking al que enfrentó Zverev hasta aquí. La segunda semifinal la protagonizarán a continuación los italianos Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi.

Primer set

Zverev se llevó el primer set por 7-5, después de una hora de juego. El alemán aprovechó la única chance de quiebre que tuvo, sobre el final del parcial, y salvó tres oportunidades de rotura de servicio. En los últimos dos games, el N° 3 del mundo sacó provecho de su saque y de sus segundo tiros. Mensik, por su parte, jugó muy corto en el primer set y parece no soltarse del todo, pero la idea del checo es frustrarle a su rival la posibilidad de obtener su primer título de Grand Slam. El germano tuvo la misma cantidad de tiros ganadores como de errores no forzados: 14 en total, mientras que Mensik cometió apenas un poco más de errores (16).