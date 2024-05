Andy Roddick, exnúmero 1 y campeón del US Open, confesó que padece cáncer de piel: “He lidiado con varios tipos desde que dejé de jugar”

Escuchar

Andy Roddick fue una estrella del tenis que seguramente no ganó más de lo que obtuvo porque fue contemporáneo del suizo Roger Federer. Número 1 del mundo en 2003 y ganador de 32 títulos individuales (entre ellos, el US Open de 2003), el Bombardero de Nebraska, como lo apodaron, jugó por última vez en 2012, precisamente en Flushing Meadows (perdió en los 8vos de final ante Juan Martín del Potro). Desde entonces, se dedicó a distintas actividades; una de ellas, la comunicación. En las últimas horas, en su podcast Served with Andy Roddick, el estadounidense reveló que su vida se vio trastocada por un cáncer de piel que lo obliga a someterse a fuertes tratamientos en el rostro.

Andy Roddick fue uno de los mejores sacadores del tour AFP - Archivo

“He lidiado con varios tipos de cáncer de piel desde que dejé de jugar. Me extirparon un tumor de células escamosas del labio hace cinco o seis años. Nunca he hablado de esto. Esta mañana entramos en esto del láser facial. Por eso, para aquellos de ustedes que me ven en YouTube, parece que me metí en una pelea”, expresó Roddick, tres veces finalista de Wimbledon (2004, 2005 y 2009).

Roddick, uno de los mejores sacadores del circuito ATP, actualmente tiene 41 años y alertó a los jóvenes jugadores sobre la importancia de protegerse de los rayos ultravioletas del sol para evitar experimentar lo que él está teniendo que soportar desde que abandonó el deporte de las raquetas. Durante su programa en YouTube, se levantó la gorra que llevaba puesta, dejando en evidencia algunas marcas en la frente y el rostro sonrojado, producto de un reciente procedimiento con láser.

Andy Roddick jugó por última vez en el US Open de 2012: cayó en los 8vos de final ante Juan Marín del Potro, que lo aplaude AFP

“Pongan protección solar a sus hijos, sobre todo si son jugadores de tenis. El problema no se presentará cuando el niño tenga ocho años, pero podría presentarse cuando ese niño haya crecido y tenga 38″, aconsejó el extenista a los padres, particularmente a quienes tengan hijos que hagan deportes al aire libre. “Creo que esto será guerra para el resto de mi vida. Pero no voy a entrar en la parte de ‘ay pobre de mí', porque no pasa nada, todo está bien, pero usa protección solar. Tengo la costumbre de hacerme revisiones una y otra vez. De momento, todo va bien”, añadió.

Roddick no es la primera figura del tenis que confiesa estar padeciendo dicha enfermedad. El norteamericano se suma a los ya conocidos casos de Chris Evert (cáncer de ovarios), Martina Navratilova (mama) o Carla Suárez Navarro (Linfoma de Hodgkin). Otro de los casos más conocidos de cáncer de piel dentro del circuito masculino fue el del español Félix Mantilla, al que se le detectó un melanoma en 2005 tras una visita rutinaria al dermatólogo. Tres años más tarde se retiró y desarrolló su propia fundación para concientizar sobre los peligros de la enfermedad.

Chris Evert y Martina Navratilova, exrivales y amigas, unidas por la lucha contra el cáncer Marvin Joseph - The Washington Post

Diestro y de revés de una mano, Roddick fue profesional desde 2000. Se retiró doce temporadas más tarde con un registro de 612 victorias y 213 derrotas, con 32 títulos en singles y cuatro en dobles. Se despidió del tenis habiendo embolsado US$ 20.640.030 por premios oficiales en los torneos.

El testimonio de Roddick

Protect your body, it takes you everywhere ☀️ pic.twitter.com/SrP1II6o0a — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast) May 9, 2024

