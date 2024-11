Argentina cayó con Brasil en los playoffs de la Billie Jean King Cup y sumará diez años afuera del Grupo Mundial

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) estuvo cerca de dar el golpe frente a Brasil, en el polvo de ladrillo y bajo el techo del Gimnasio Estadual Geraldo José de Almeida, de San Pablo. Sin embargo, en el desafío por los playoffs, las capitaneadas por Mercedes Paz perdieron por 3-2 ante las locales lideradas por Beatriz Haddad Maia (17° del ranking mundial) y no pudieron acceder a los Qualifiers de 2025, etapa equiparable al Grupo Mundial. El año próximo, entonces, se cumplirá una década desde que la Argentina actuó en la elite por última vez (fue en febrero de 2015, ante Estados Unidos, en Pilará); en abril de 2025, el equipo nacional jugará por el Grupo Américas I.

La riojana Jazmín Ortenzi (274°, 22 años) tuvo una valiosa serie ante Brasil pese a la eliminación Marcelo Leão/CBT

La Argentina llegó a Brasil sin sus dos jugadoras principales: Nadia Podoroska (80°) y María Lourdes Carlé (95°). Ninguna mostró compromiso con el equipo y sus argumentos ante semejante decisión fueron débiles e hicieron ruido; tampoco el cuerpo técnico mostró poder de convencimiento para tenerlas en una serie tan importante. Además, la tercera argentina mejor ubicada en el ranking de la WTA, Julia Riera (114°), estuvo en duda hasta último momento por padecer una distensión en un aductor, pero pese a ello la pergaminense mostró coraje y viajó con el equipo.

En ese contexto, la responsabilidad individual recayó en dos tenistas muy jóvenes y con menos experiencia: Solana Sierra (154°, 20 años) y Jazmín Ortenzi (274°, 22). Pero ambas mostraron una valiosa versión, con un tenis moderno y agresivo, llevando a las jugadoras de Brasil al límite. Por ello, cuando Haddad Maia y Carolina Alves Meligeni derrotaron en el quinto punto a Riera y Ortenzi (6-3 y 6-2) el festejo fue tan efusivo en la tierra paulista.

El desahogo de las tenistas brasileñas tras el triunfo ante la Argentina Marcelo Leão/CBT

Tras el 1-1 del primer día, con el triunfo de la marplatense Sierra ante Laura Pigossi (3-6, 6-1 y 6-2) y de Haddad Maia contra la riojana Ortenzi (3-6, 7-5 y 6-2), la segunda jornada de competencia fue electrizante. En el tercer punto de la serie, ante unos 5000 espectadores, Haddad Maia (la mejor tenista de Sudamérica, con varias temporadas en el Top 20) sufrió pero terminó batiendo a Sierra por 1-6, 6-4 y 6-1.

En su último partido antes de la serie de Billie Jean King Cup, el 23 de octubre en Tokio, Haddad Maia se había retirado por problemas físicos; en San Pablo no lució en las mejores condiciones, pero en los momentos clave mostró su jerarquía. Ortenzi derrumbó a Pigossi (129°) por 6-2 y 6-1, en el cuarto punto. En el quinto punto, Haddad Maia volvió a pisar el court, ahora con Alves Meligeni, ante Ortenzi y Riera, que pese a sus dificultades físicas estuvo presente y actuó en dobles. La alegría fue brasileña, pero el equipo argentino se marcha con la tranquilidad de haber estado cerca del impacto pese a las dificultades.

El Gimnasio Estadual Geraldo José de Almeida, de San Pablo, escenario de Brasil vs. Argentina Marcelo Leão/CBT

“Me voy satisfecha de haber dejado todo en la cancha. No alcanzó esta vez, pero estoy con ganas de volver y ojalá que tengamos otra posibilidad de ascender (al Grupo Mundial), que es el objetivo. Me parece que este equipo se merece mucho más. Demostramos que estamos para más”, expresó Ortenzi. “Hice todo lo posible para venir, no llegué al 100%, pero di todo junto con Jaz en el dobles. Las chicas jugaron unos partidazos en singles, se nos escapó por muy poco”, apuntó Riera.

El desahogo de Haddad Maia, la 17° del mundo, figura de la serie en Brasil Marcelo Leão/CBT

“Cuando salimos de Argentina lo hicimos con muchas dudas por todos los cambios que hubo en el equipo en los últimos tres días. Pero una vez que llegamos acá, cada día fue un poco mejor. Estoy muy contenta pese al resultado. Tenemos un equipo joven que se ha fortalecido esta semana. Estoy convencida de que Argentina va a ascender, tiene los medios”, analizó Mecha Paz, que suma seis años como capitana (fue designada en noviembre de 2018) y no se manifestó sobre su futuro.

Solana Sierra, de 20 años, se destacó en San Pablo Marcelo Leão/CBT

Bajo su conducción, la Argentina disputó cuatro playoffs y no pudo ascender. Además de este fin de semana en San Pablo, cayó en abril de 2021 ante Kazajistán en Córdoba (3-2), en noviembre de 2022 frente a Brasil en Tucumán (3-1) y en noviembre del año pasado contra Eslovaquia, en Bratislava (3-1).

