escuchar

Este lunes comenzó la primera ronda del Argentina Open 2024, torneo correspondiente al ATP 250 Tour que se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y que forma parte de la temporada de polvo de ladrillo. En el primer día de competencia, dos argentinos avanzaron de ronda (Tomás Etcheverry y Facundo Díaz Acosta), uno quedó eliminado (Pedro Cachín) y dos ex ganadores de Grand Slams tuvieron su presentación: Stan Wawrinka venció a Cachín y Marin Cilic perdió con Laslo Djere. Todo el torneo se puede ver en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play.

Este martes, en el segundo día de actividad, se disputarán ocho partidos, todos correspondientes a la primera ronda: Yannick Hanfmann (Alemania - 56° del ranking ATP) vs. Alejandro Tabilo (Chile - 54°), Sebastian Ofner (Austria - 38°) vs. Federico Coria (Argentina - 106°), Andrea Vavassori (Italia - 152°) vs. Thiago Seyboth Wild (Brasil - 83°), Juan Pablo Varillas (Perú - 85°) vs. Camilo Ugo Carabelli (Argentina - 134°), Diego Schwartzman (Argentina - 116°) vs. Daniel Galán (Colombia - 80°), Luciano Darderi (Italia - 76°) vs. Mariano Navone (Argentina - 117°), Arthur Fils (Francia - 36°) vs. Dusan Lajovic (Serbia - 58°) y Sebastián Báez (Argentina - 30°) vs. Bernabé Zapata Miralles (España - 78°).

¡Día festivo en Buenos Aires! 🎉🎉



🇩🇪 Hanfmann vs 🇨🇱 Tabilo

🇦🇹 Ofner vs 🇦🇷 Coria

🇮🇹 Vavassori vs 🇧🇷 Seyboth Wild

🇦🇷 Schwartzman vs 🇨🇴 Galán

🇵🇪 Varillas vs 🇦🇷 Ugo Carabelli

🇮🇹 Darderi vs 🇦🇷 Navone

🇫🇷 Fils vs 🇷🇸 Lajovic

🇪🇸 Zapata vs 🇦🇷 Báez@ArgentinaOpen | #IEBMasArgOpen2024 pic.twitter.com/VbYAqIjzba — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 13, 2024

El tradicional Argentina Open se realiza desde 1893, aunque la primera edición correspondiente a la era Abierta se llevó a cabo en 1973. A lo largo de su historia pasaron tenistas de la talla de Guillermo Vilas (máximo ganador del certamen con ocho títulos de los cuales seis fueron consecutivos), David Nalbandian (campeón en 2008), el sueco Björn Borg (segundo puesto en 1973), el español Rafael Nadal (ganador en 2015) y el noruego Casper Ruud (se alzó con los títulos en 2020 y 2022), entre tantos.

Argentina Open 2024: todo lo que hay que saber

ATP Tour 250.

Superficie : Polvo de ladrillo.

: Polvo de ladrillo. Sede : Buenos Aires Lawn Tennis Club.

: Buenos Aires Lawn Tennis Club. Participantes : 32 en el cuadro principal.

: 32 en el cuadro principal. Último ganador : Carlos Alcaraz (España).

: Carlos Alcaraz (España). TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

Cuadro del Argentina Open 2024

Así está el cuadro del Argentina Open 2024, luego del primer día de actividad Argentina Open

Carlos Alcaraz es la principal estrella del torneo y, por ser el primer preclasificado, debutará directamente en octavos de final ante el ganador del duelo entre Juan Pablo Varillas y Camilo Ugo Carabelli. El español, que tiene al campeón de la edición 2010 como entrenador, Juan Carlos Ferrero, viene de alcanzar los cuartos de final del Australian Open, instancia en la que perdió con el alemán Alexander Zverev por 6-1, 6-3, 6-7 (2) y 6-4. En la última edición se coronó campeón tras derrotar en el partido decisivo al británico Cameron Norrie, quien también dirá presente en este 2024, por 6-3 y 7-5.

En la previa de su debut, el N°2 del mundo habló en exclusiva con LA NACION sobre su presencia en el torneo: “Es verdad que el año pasado vine porque no tenía partidos, porque no jugué en Australia y llevaba tiempo sin competir. Pero me encantó. Llevaba tiempo queriendo venir a Buenos Aires. Juan Carlos (Ferrero) ganó aquí, muchos españoles habían ganado y me habían dicho que era un torneo muy bonito. Lo pude experimentar, la gente es maravillosa, fue un torneo increíble y quise volver este año. Las vibraciones que se viven aquí son especiales, la energía es especial. A la gente que se queda en Europa, sobre todo a los que no han venido a la gira sudamericana, les diría que también la probaran, que vinieran a vivir la experiencia de jugar aquí. Seguro no los defraudará”, afirmó.

Carlos Alcaraz, N°2 del mundo, con LA NACION, en los pasillos del Argentina Open Sergio Llamera